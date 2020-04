10 façons dont Harry Potter a changé le monde | ScreenRant

En ce qui concerne la littérature fantastique, aucune figure n’apparaît plus grande au 21e siècle que le sorcier à lunettes nommé Harry Potter. La création de l’auteur anglais J.K, Rowling, Harry Potter et le monde dont il fait partie sont devenus une partie indélébile de la culture populaire.

Il est devenu tellement omniprésent qu’il est parfois facile d’oublier à quoi ressemblait le monde avant de nous rendre à Poudlard et de découvrir le monde secret des sorciers et des sorcières qui existe à côté du nôtre. Voici dix façons dont les films et les livres de Harry Potter ont changé le monde.

10 Le boom de YA

Bien sûr, la fiction pour jeunes adultes a toujours existé, il ne fait aucun doute que la sortie de Harry Potter a prouvé qu’il ne s’agissait pas seulement d’une niche mais d’un marché riche et profond qui pouvait être pleinement exploité. Au cours des années qui ont suivi la sortie des romans, nous avons assisté à une véritable explosion de livres sur le même thème (des jeunes découvrant des mondes magiques ou leurs propres talents magiques) ainsi que de la fiction générale pour jeunes adultes. Bien que peu aient réussi à atteindre le succès phénoménal de Harry Potter, certains d’entre eux se sont définitivement rapprochés.

9 Il s’est avéré que les enfants liraient des livres plus longs

On part parfois du principe que les enfants ne liront que des livres courts. Selon certaines personnes, il vaut mieux parler aux enfants plutôt que de leur parler selon leurs propres conditions. Les livres Harry Potter, en revanche, parlent aux enfants et aux adultes. En conséquence, ils se sont avérés être extrêmement populaires parmi tous les âges. De leur côté, les enfants semblaient aimer se perdre dans le monde magique créé par Rowling. Malgré le fait que les livres se soient allongés, petits et grands ont continué à acheter les livres en nombre record.

8 Rendre la lecture encore plus cool

Nous connaissons tous les stéréotypes associés à quelqu’un qui aime lire. Une telle personne est presque automatiquement considérée comme non cool, comme étant quelque chose d’un paria social. L’un des avantages inattendus du succès de Harry Potter a été la façon dont il a changé la façon dont les gens pensent de la lecture et la façon dont elle est perçue. Maintenant, être vu en train de lire un livre comme Harry Potter est un marqueur de fraîcheur pour une grande variété de personnes, plutôt qu’une simple activité insulaire et “ringarde”.

7 Culture Nerd intégrée

De même, les geeks ont toujours eu du mal. Ils sont beaucoup trop souvent rejetés comme étant déconnectés du monde réel, avec trop de temps libre et trop obsédés par l’objet fan qu’ils ont choisi. Harry Potter a changé tout cela. Maintenant, il n’était pas seulement acceptable de montrer que vous vous étiez plongé dans un monde fantastique; C’était cool. Cela continuerait à faire d’autres types de fandom geek, et nous en sommes tous reconnaissants.

6 Langue du monde réel influencée

L’un des aspects brillants de l’univers Harry Potter est son niveau de développement complet, avec sa propre cohérence interne, y compris son propre vocabulaire. Par exemple, le mot «moldu» est utilisé pour désigner ceux qui n’ont pas de capacités magiques.

En plus d’être un mot à consonance vraiment hilarante, il fait également partie du vocabulaire de tous les jours en dehors des livres, et les gens l’utilisent, par exemple, pour se référer à des gens qui ne sont pas fans de Harry Potter. Rien n’indique le succès d’un univers fictif comme voir un tel flou des frontières entre le réel et le fictif

5 Le Quidditch est devenu un vrai sport

En plus d’influencer le monde réel grâce à l’utilisation du vocabulaire, le sport sorcier du Quidditch a également fait le saut de la page au monde réel. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Quidditch est un jeu joué sur des balais et implique deux équipes avec différents rôles à jouer, plusieurs balles qui essaient d’éliminer des joueurs individuels et le très important Golden Snitch. Les jeux de Quidditch jouent un rôle très important dans la plupart des livres (en particulier les premiers) et ils fournissent des séquences visuelles vraiment splendides dans les films.

4 Le Seigneur des Anneaux aidé à lancer le boom fantastique

Le début des années 2000 était quelque chose d’un âge d’or pour les films fantastiques. Après tout, l’année 2001 a vu la sortie non seulement de Harry Potter et de la pierre du sorcier, mais aussi de The Fellowship of the Ring, le premier opus de la trilogie extrêmement réussie de Peter Jackson basée sur les œuvres de J.R.R. Tolkien. Ces deux énormes succès financiers ont conduit à une série d’autres films fantastiques qui, dans une certaine mesure, se poursuivent jusqu’à ce jour. Après tout, il est peu probable que nous ayons le succès de Game of Thrones sans Harry Potter.

3 Pour le meilleur ou pour le pire, Kickstarted a Fan Fiction Boom

Un signe certain du succès d’une œuvre littéraire particulière est la quantité de fan fiction qu’elle inspire. Pour les non-initiés, la fan fiction est une fiction qui se déroule dans un monde fictif qui n’est pas écrit par le créateur de ce monde. Il est souvent utilisé par les premiers auteurs qui souhaitent pratiquer leur métier sans créer leur propre monde, et certains l’utilisent pour combler les lacunes qu’ils observent dans les textes originaux. Harry Potter est responsable de sa propre industrie artisanale de fan fiction, une tendance qui se poursuit encore aujourd’hui.

2 aidé à faire des auteurs eux-mêmes des célébrités

Bien qu’il y ait bien sûr de nombreux écrivains qui travaillent dans une relative obscurité, JK Rowling est l’un de ceux qui sont vraiment montés dans les rangs d’une célébrité. Ses tweets sont examinés et parcourus, et sa contribution est sollicitée par ceux qui veulent connaître ses points de vue sur une grande variété de sujets. C’est quelque chose d’assez extraordinaire pour un auteur, et une mesure de son succès est qu’elle est devenue une célébrité à part entière, peut-être même plus célèbre que les acteurs qui ont dépeint ses personnages à l’écran.

1 Cela a aidé à enseigner la tolérance d’une génération

Bien qu’il soit facile d’oublier, Harry Potter n’est pas seulement une histoire passionnante d’un jeune sorcier qui grandit et affronte le mal, c’est aussi un avertissement sur les dangers de la montée d’un sorcier dictatorial qui met l’accent sur l’importance de la pureté du sang par-dessus tout. . Voldemort et ses mangemorts tentent à plusieurs reprises de purger le monde sorcier de tous ceux qu’ils considèrent comme n’étant pas assez purs, et donc leur défaite éventuelle aux mains de Harry et de ses alliés nous rappelle combien il est important de lutter contre le mal non importe la difficulté.

