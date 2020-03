10 faits en coulisses sur la planète des films de singes

Les films La Planète des singes sont des classiques de tous les temps. Eh bien, le premier est de toute façon. Sorti en avril 1968, Planet of the Apes est devenu un favori instantané des fans. Il a été considéré comme une réalisation révolutionnaire et monumentale pour son utilisation de maquillage prothétique, et sa célèbre torsion est rapidement devenue l’une des scènes les plus emblématiques de l’histoire du cinéma.

Comme vous pouvez probablement l’imaginer, un grand film comme celui-ci contient généralement de nombreuses histoires en coulisses. Après tout, faire un film événementiel est souvent un événement en soi. Et ce film n’est pas différent.

10 Les droits ont été achetés avant même la publication du roman

Ce que certaines personnes ne savent peut-être pas, c’est que Planet of the Apes était à l’origine un roman. Il a été écrit par l’auteur français Pierre Boulle et publié sous le titre La Planète des singes (Planet of the Apes aux États-Unis, ou plus hilarante, Monkey Planet au Royaume-Uni).

Il a été initialement publié en 1963, et le producteur Arthur P. Jacobs a en fait acheté les droits du film avant même qu’il n’ait été publié! À ce titre, la Planète des singes était déjà en cours.

9 Rod Serling a rédigé un brouillon

La Twilight Zone était une émission télévisée à succès à l’époque. Il a commencé à être diffusé en 1959 et s’est terminé en juin 1964, quatre ans avant la sortie de Planet of the Apes. L’écrivain Rod Serling était bien connu dans l’industrie pour sa capacité à créer un conte de science-fiction engageant et d’actualité, et il a été amené à écrire le scénario original.

Il s’est bien passé, mais il a finalement été rejeté après avoir été jugé trop ambitieux et coûteux à produire. Ce que nous donnerions pour voir sa vision originale se dévoiler …

8 La statue de la liberté a été modifiée

L’image de la Statue de la Liberté sortant du sable est l’une des images les plus emblématiques de l’histoire du cinéma. Mais nous ne l’avons presque pas compris. Sachant que ce coup de poing final était important pour le film et son histoire, les producteurs et les écrivains sont passés en revue divers story-boards concernant l’image finale.

Dans certains, la statue était située dans une jungle, pas sur la plage. Dans un autre, la statue était jonchée sur le sol en plusieurs morceaux. Ils se sont finalement installés sur une statue à moitié enterrée sortant du sable, et nous pensons que c’était une décision fantastique.

7 actrices différentes ont été considérées pour Nova

Nova est représentée par l’actrice Linda Harrison dans les deux premiers films des singes, mais Harrison n’a jamais été la première option du studio. En fait, ils avaient parcouru diverses actrices. Les personnes considérées incluent Ursula Andress (connue pour avoir joué la première Bond girl dans Dr. No), Raquel Welch et Angelique Pettyjohn.

Cependant, toutes ces actrices n’étaient pas intéressées par le projet ou étaient occupées à en faire d’autres, alors le vice-président de Fox, Richard D. Zanuck, a donné le rôle à Harrison. Ça doit être bien d’être le quatrième choix de quelqu’un …

6 La scène du juge a été largement improvisée

Qui a dit que vous deviez vous en tenir au script? Une scène célèbre du film original voit les juges imiter les singes “ne voyez pas le mal, ne dites pas le mal, n’entendez pas le mal”. Selon le producteur associé Mort Abrahams, cette scène ne figurait dans aucun des scripts.

La scène aurait été improvisée sur place par le réalisateur, Franklin J. Schaffner, et les producteurs ont décidé de la garder dans le film après avoir reçu une réponse positive lors des projections de test.

5 L’humour a été ajouté pendant les réécritures

Planet of the Apes est bien connu pour son sens de l’humour ironique. Après tout, avec un titre comme Planet of the Apes, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les cinéastes le prennent trop au sérieux. Malheureusement, cet humour a quelque peu daté le film, surtout après que la récente trilogie ait pris le matériel si au sérieux.

Quoi qu’il en soit, cet humour bizarre n’a jamais été dans le projet original de Rod Serling. Toujours selon le producteur associé Mort Abrahams, un écrivain anonyme (Abrahams ne peut littéralement pas se souvenir de son nom) a ajouté ces blagues lors d’une réécriture substantielle du dialogue.

4 La plupart des scènes du désert ont été filmées en Arizona

Vous ne pouvez pas vraiment simuler des scènes de désert. Vous pouvez, pratiquement, mais ça a toujours l’air super faux si c’est filmé sur une scène sonore. Heureusement, Planet of the Apes a été filmé sur place en Arizona. Certains des emplacements comprennent le Grand Canyon, le lac Powell, le Glen Canyon et la rivière Colorado.

Ce dernier a été filmé pour la séquence où les astronautes s’éloignent de leur vaisseau spatial écrasé.

3 Le village des singes a été filmé dans le parc d’État de Malibu Creek

Les extérieurs et les intérieurs du village des singes ont été filmés dans ce qui est maintenant le parc d’État de Malibu Creek. À l’époque, le parc appartenait en fait à la 20th Century Fox et était utilisé comme ranch de cinéma pour des lieux extérieurs exotiques.

Il était alors connu sous le nom de “Fox Ranch”, et il a été utilisé dans le tournage de nombreux films classiques, notamment Butch Cassidy, Doctor Dolittle, The Towering Inferno et Logan’s Run. L’endroit a ensuite été créé comme parc d’État en 1974, six ans après la libération de Planet of the Apes.

2 L’équipage a dû être descendu en hélicoptère pour le coup final

Les scènes finales emblématiques du film ont été tournées dans un segment éloigné de la plage entre Malibu et Oxnard. Cependant, l’emplacement était si éloigné et difficile d’accès que le casting et l’équipe, bien, ne pouvaient pas y accéder.

Afin de filmer les séquences finales de la plage, les acteurs, l’équipe et le matériel de tournage devaient être transportés par avion et abaissés par hélicoptère. Alors, ne vous faites aucune idée de visiter l’endroit. Sauf si vous avez un hélicoptère en attente.

1 La statue était une peinture mate

Étant donné que CGI n’existait pas en 1968, les cinéastes devaient utiliser diverses méthodes ingénieuses pour résoudre leurs énigmes d’effets spéciaux. La photo finale emblématique de la Statue de la Liberté était en fait une peinture mate (une peinture qui donne l’illusion de la distance ou de la hauteur) combinée avec les vraies falaises situées sur la plage.

Pour info, ladite plage est située à Malibu à un point situé entre la plage de Zuma et Point Dume.

