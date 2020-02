10 faits et anecdotes cachés sur Woodbury que vous n’avez jamais remarqués

Avec tout ce qui se passe dans The Walking Dead aujourd’hui, Woodbury est presque considéré comme un morceau d’histoire oubliée dans la tradition de la série dramatique à succès d’AMC. La ville rurale dirigée et influencée par le tristement célèbre gouverneur, qui a été présenté pour la première fois dans le premier épisode de la troisième saison de The Walking Dead. Dans cet épisode, intitulé “Seed”, Andrea et Michonne sont accueillis à Woodbury par le gouverneur lui-même, avec ses bras droits, Merle Dixon et Milton Mamet.

Woodbury a été la première communauté fermée qui a été introduite dans la série télévisée, et le gouverneur a été le premier méchant de premier plan. Étant donné que le gouverneur et Woodbury semblent assez modérés avec le recul, maintenant que la série a introduit des antagonistes plus sinistres et néfastes tels que Negan et les Whisperers, il est facile d’oublier à quel point cette idée était étrange et inquiétante. Revenons sur quelques détails sur Woodbury que vous auriez pu manquer.

CONNEXES: The Walking Dead: 5 raisons pour lesquelles nous sommes excités pour la nouvelle série (et 5 nous ne le sommes pas)

10 Même les animaux de compagnie prospéraient

Woodbury, au moins dès la première apparition, a réussi à fournir un sanctuaire idyllique non seulement aux survivants humains, mais aussi à leurs compagnons à fourrure. Plusieurs chiens apparaissent à l’arrière-plan de plusieurs plans de Woodbury, courant et jouant aux côtés de leurs humains.

CONNEXES: The Walking Dead: 10 couples qui auraient fait beaucoup de sens (mais ne se sont jamais réunis)

Il est rare que les animaux de compagnie aient une très longue durée de vie dans le monde de The Walking Dead, donc le fait que les animaux de compagnie semblaient prospérer à Woodbury le distingue des autres communautés.

9 Le gouverneur semblait avoir des relations assez discutables avec les femmes

Il ne fait aucun doute que la manipulation constante du gouverneur ne s’est pas arrêtée en ce qui concerne les citoyennes de Woodbury. Le méchant notoire a semblé en profiter spécifiquement et a automatiquement supposé qu’il pouvait simplement séduire et dissiper n’importe lequel de ses soupçons.

CONNEXES: The Walking Dead: classement final de chaque saison (selon IMDb)

Il a été démontré qu’il avait des relations avec plusieurs femmes, jusqu’à ce que lui et Andrea commencent leur romance de courte durée. L’une des seules personnes qui semblait à l’abri du charme du gouverneur était Michonne, qui a vu à travers son acte depuis le début.

8 La saison 4 a marqué la mort de presque tous les citoyens de Woodbury survivants

La fin de la saison 3 a vu la chute partielle de Woodbury et la fin du règne de terreur du gouverneur sur la communauté. Cependant, il y avait plusieurs survivants de la ville, et il a été démontré que Rick et les autres les ont accueillis et leur ont donné asile à la prison lors de la finale de la troisième saison.

Ce n’est qu’à la chute de la prison que la plupart des survivants de Woodbury ont été tués. Tyreese et Sasha ont été les seuls survivants de la communauté après cela, avec Tyreese mourant dans la saison 5 et Sasha ayant son dernier épisode dans la finale de la saison 7.

7 Ce n’était pas la seule communauté à organiser des combats de marcheurs

Bien que Woodbury ait certainement été la première communauté de l’émission à organiser des combats de marcheurs pour une sorte de divertissement, ce n’était pas la dernière. La saison 7 a présenté un groupe de survivants excentriques appelés les charognards. Jadis, leur leader décalé, s’est révélé organiser régulièrement des combats de marcheurs.

CONNEXES: The Walking Dead: World Beyond: 10 choses que nous savons jusqu’à présent

Les Charognards ont gardé une marchette qu’ils ont appelée Winslow et l’ont fait combattre des survivants sans méfiance. Rick a été soumis à cela dans le dixième épisode de la saison 7, dans une autre confrontation marcheur contre survivant inoubliable.

6 Progressivité

En dépit d’être maintenu en ligne par la dictature du gouverneur, Woodbury s’est avéré avoir en fait des valeurs plutôt avant-gardistes. Les deux premières saisons de The Walking Dead sont souvent critiquées pour alimenter les stéréotypes de genre; demander aux femmes survivantes de laver les vêtements et de cuisiner pendant que les hommes sortaient et combattaient les marcheurs.

CONNEXES: 10 choses que nous avons aimées à propos de la première saison de Walking Dead

Un changement important a été fait dans la saison 3, et Woodbury en est un exemple notable. Les hommes et les femmes de la communauté semblaient égaux, et les filles étaient souvent vues comme gardiennes et tuant des marcheurs.

5 Les citoyens ont délibérément fermé les yeux sur la corruption du gouverneur

Le gouverneur a semblé, à première vue, être un leader charmant et capable, mais il n’a pas fallu longtemps pour que quelqu’un découvre ses vraies couleurs.

CONNEXES: The Walking Dead: 10 moments les plus choquants de la série télévisée, classés

Les citoyens de Woodbury avaient, pour la plupart, vécu là-bas et sous la direction du gouverneur, pendant plusieurs mois à un an, donc l’idée qu’ils n’avaient aucune idée de la torsion de leur gouverneur semble tout à fait ridicule. Ils ont très probablement simplement fermé les yeux sur les drapeaux rouges indéniables.

4 Un village de psychopathes?

Non seulement les citoyens de Woodbury ont très probablement délibérément ignoré le comportement psychotique du gouverneur, mais le combat de marcheurs qui a été montré dans le sixième épisode de la saison 3 semble faire allusion au fait que les civils se sont joints à cela.

Alors que Merle et César combattent des marcheurs dans ce qui semble être une émission hebdomadaire, les autres citoyens applaudissent et crient comme s’ils regardaient leur émission de sport préférée.

3 Il a été filmé au même endroit qu’Alexandrie

Vous pensez que Woodbury et Alexandria se ressemblent un peu? C’est parce qu’ils le sont. Non seulement les deux communautés sont fermées et chic, mais elles ont toutes deux été filmées au même endroit.

CONNEXES: The Walking Dead: 5 personnages que nous voudrions dans notre équipe dans l’apocalypse zombie (et 5 nous ne le ferions pas)

Senoia, Géorgie a servi de Woodbury pour la saison 3, et l’emplacement a été bientôt réutilisé et transformé en Alexandrie. Alors que les survivants ont peut-être déménagé en Virginie depuis la Géorgie, le tournage – en réalité – n’est jamais vraiment allé loin.

2 Sasha était le dernier survivant connu de la communauté

Sasha et Tyreese ont été introduits dans la troisième saison de The Walking Dead. Ils sont apparus pour la première fois dans la finale de la mi-saison, “Made To Suffer”, et ont rapidement migré de la prison à Woodbury, s’ils pensaient à leur insu qu’ils seraient en sécurité.

Après la chute finale de Woodbury, le duo frère-sœur est retourné à la prison où ils sont devenus une partie bien-aimée du groupe principal. Après avoir perdu plusieurs personnes – comme son frère et ses deux partenaires – Sasha est devenue voyou, ce qui a finalement conduit à sa mort à la fin de la saison 7.

1 Woodbury n’a pas été détruit dans les bandes dessinées

À la fin de la saison 3, le gouverneur n’a pas réussi à s’infiltrer et à prendre le contrôle de la prison et a ensuite connu une dépression émotionnelle extrême, exécutant plusieurs anciens citoyens de Woodbury. Le sort de la communauté est resté ambigu jusqu’aux épisodes 6 et 7 de la saison quatre – qui se sont penchés sur la situation du gouverneur au cours des derniers mois.

Il a été révélé que le gouverneur avait incendié le reste de Woodbury, ce qui est intéressant car Woodbury vit toujours dans les bandes dessinées, toujours debout, mais comme une ville fantôme.

SUIVANT: The Walking Dead: 5 personnages qui se sont améliorés au fil du spectacle (et 5 qui se sont aggravés)

Prochain

10 erreurs de continuité du bureau que vous n’avez jamais remarquées



A propos de l’auteur

Savannah est une rédactrice et illustratrice indépendante basée en Ontario.

twitter / instagram: @lazybarncat

e-mail: savdi501@gmail.com

En savoir plus sur Savannah Di Leo