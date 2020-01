10 faits liés à la Terre du Milieu sur le casting

Le Seigneur des Anneaux est l’une des franchises cinématographiques les plus célèbres de tous les temps et a changé la façon dont les cinéastes racontent les histoires en général. Le réalisateur des films, Peter Jackson, était un visionnaire qui comprenait comment les événements devraient se dérouler pour que les films soient chérissables et divertissants, mais il n’est pas entièrement responsable du succès de la franchise – le casting et l’équipe dévoués ont certainement partagé la charge, travaillant dur pour booster la qualité du film et accélérer son ascension vers de nouveaux sommets cinématographiques.

La production de la trilogie a été transformatrice pour presque toutes les personnes impliquées, car la création la plus impressionnante de J.R.R.Tolkien est restée une partie de ceux impliqués longtemps après la fin du travail. Voici quelques faits intéressants qui montrent à quel point les acteurs de la trilogie sont amoureux du Seigneur des Anneaux et de la Terre du Milieu en général.

10 rôles multiples

Fait intéressant, certains des acteurs de la franchise Lord of the Rings ont un ou deux rôles “supplémentaires”, souvent éclipsés par le rôle principal pour lequel l’acteur est connu. Par exemple, John Rhys-Davies est célèbre comme l’acteur qui dépeint le nain Gimli, mais le spectateur occasionnel pourrait ne pas être en mesure de comprendre qu’il fournit également la voix de l’Ent rugissant connu sous le nom de Treebeard.

Comme Rhys-Davies, Andy Serkis, dont la représentation de Smeagol / Gollum a utilisé une technologie révolutionnaire et a été acclamé dans le monde entier, a également prêté sa voix à plusieurs autres personnages, dont le roi-sorcier d’Angmar et deux orcs.

9 Relation Terre du Milieu

Dominic Monaghan a pris de l’importance avec son rôle de Meriadoc Brandybuck (Merry) dans la franchise Lord of The Rings, et il a continué à faire des apparitions au cinéma et à la télévision par la suite. Peut-être le plus célèbre de ces rôles ultérieurs était-il dans la série télévisée à succès ABC Lost, dans laquelle il a joué aux côtés de l’actrice Evangeline Lilly; à un moment donné, il y avait une relation sérieuse entre les deux.

Chose intéressante, Lilly a continué à jouer le Woodland Elf Tauriel dans la franchise The Hobbit, partageant l’écran avec certains des mêmes acteurs de la Terre du Milieu que Monaghan a fait – tels que Ian McKellen et Orlando Bloom.

8 Narration

Monaghan n’en avait pas encore fini avec Le Seigneur des Anneaux, même après une production enveloppée dans la trilogie du film original. Ainsi, il a continué à raconter un documentaire non officiel détaillant l’histoire du célèbre classique littéraire de J.R.R.Tolkien, de la création de l’idée au succès final des films de Peter Jackson basés sur l’œuvre.

Le produit fini, intitulé Ringers: Lord of the Fans, est sorti en 2005; il a reçu plusieurs distinctions, notamment en remportant le prix Newport Beach Film Festival pour réalisation exceptionnelle dans un documentaire.

7 cadeaux pour Frodon

Elijah Wood, l’acteur de Frodon dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, a certainement apprécié son implication dans la création d’un chef-d’œuvre cinématographique, de l’expérience de la Nouvelle-Zélande pittoresque au travail aux côtés d’un équipage dévoué titré par de vraies légendes.

Wood a reçu deux souvenirs du réalisateur Peter Jackson alors que l’équipe s’apprêtait à quitter la Nouvelle-Zélande; une réplique du One Ring and Sting, l’épée mystique que Frodon brandit dans le film (canoniquement, elle brille en bleu lorsque des orques ou d’autres monstres sont à proximité).

6 Viggo Mortensen et chevaux

L’acteur d’Aragorn, Viggo Mortensen, est un grand fan de chevaux. Par exemple, il a joué dans le film Hidalgo de 2004, sur une course de chevaux, et a ensuite adopté l’un des chevaux apparus dans le film.

Depuis qu’il a fait ses propres cascades dans la franchise Lord of the Rings, Mortensen a pu se lier avec et finalement acheter deux des chevaux qu’il a montés dans les films, Uraeus et Kenny. Selon un livre de sa photographie publié en 2004, qu’il a intitulé The Horse is Good, il a également acheté l’étalon qui joue le cheval de Lady Arwen dans The Fellowship of The Ring, en l’offrant à l’actrice Liv Tyler, la cascadeuse double, Jane Abbott.

5 Astin Family Cameo

La principale renommée de Sean Astin est son rôle de compagnon de voyage de Frodo Baggins Sam Gamgee dans la franchise Lord of the Rings. Cependant, il n’est pas le seul membre de la famille Astin à apparaître dans les films.

Dans la scène finale de The Return of The King (qui implique que Sam rentre chez lui avec sa femme et ses enfants après avoir dit au revoir à Frodon, qui est parti pour les Gray Havens), la fille de Sam, Eleanor, est incarnée par la vraie fille d’Astin, Alexandra, qui avait sept ans au moment de la sortie du film.

4 La chanson du Hobbit

Billy Boyd incarne Pippin, l’un des trois hobbits qui accompagnent Frodon dans sa quête. Dans la franchise Lord of the Rings, ses talents de chanteur sont présentés une ou deux fois. Par exemple, dans une scène mémorable de The Return of The King, Pippin chante une chanson à Denethor, l’intendant du Gondor, alors que ce dernier mange presque vicieusement des tomates cerises dans un plat en étain.

Boyd a eu une autre chance de chanter dans la franchise Middle-Earth, bien que dans un contexte très différent – il a joué “The Last Goodbye” sur le générique de clôture du film The Hobbit: The Battle of the Five Armies, bien qu’il n’apparaisse pas dans le film .

3 Voir Double

Ian Holm est un acteur acclamé qui est apparu non pas dans une, mais dans deux adaptations du Seigneur des anneaux. Bien sûr, il est bien connu pour son rôle de hobbit vieillissant Bilbo Baggins dans la trilogie cinématographique à succès commercial basée sur le travail. Mais près de deux décennies avant que la vision de Peter Jackson pour ces films ne soit même conceptualisée, Holm est apparu dans une dramatisation de la BBC Radio du célèbre fantasme de Tolkien – en tant que neveu de Bilbo, Frodo Baggins.

La performance de Holm est incroyable dans les deux adaptations, et son jeu solide comme un roc accentue les émotions et les idéaux des deux personnages au-delà de leurs personnalités linéaires.

2 sous-vêtements

Ian McKellen est une légende hollywoodienne qui est devenue l’un des visages les plus reconnaissables de la franchise Middle-Earth pour sa performance sans faille en tant que sorcier Gandalf. Il a participé à plusieurs événements caritatifs et, dans un cas particulier, il est revenu à la célébrité du Seigneur des Anneaux lors de son gala “Only Make Believe on Broadway” en novembre 2013.

Après avoir couru sur scène, il a révélé qu’il portait une paire de caleçons arborant sa ligne la plus célèbre du Seigneur des Anneaux, “Tu ne passeras pas !,” à côté d’une image de Gandalf. Plus tard dans l’émission, il a salué l’entrepreneur milliardaire Alex Karp, PDG de Palantir Technologies – une société de logiciels nommée d’après le dispositif semblable à une boule de cristal de l’univers de la Terre du Milieu – pour la sensibilisation positive de l’entreprise.

1 Tatouages ​​de communauté

Dans Le Seigneur des anneaux, les neuf membres de la communauté partagent un lien qui ne peut être rompu. Pour célébrer cette camaraderie, l’acteur Dominic Monaghan a insisté pour que chaque acteur qui jouait un membre de la Communauté se fasse tatouer le mot “neuf” écrit dans le script Elven Tengwar quelque part sur son corps. John Rhys-Davies a été le seul à se retirer – son double cascadeur Brett Beattie porte le tatouage à la place. Rhys-Davies aurait déclaré: “Chaque fois qu’il y a quelque chose de dangereux ou qui implique du sang, je [send] mon coup double pour le faire. “

Le réalisateur Peter Jackson a également un tatouage de la Terre du Milieu – c’est Tengwar pour “dix”.

