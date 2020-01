10 faits que vous ne saviez pas sur la carte Star Wars Galaxy

Tout le monde connaît Star Wars. C’est la plus grande franchise de la planète et un énorme phénomène de la culture pop qui a été la pierre angulaire de l’enfance et de la vie de nombreuses personnes. Célèbre pour ses films fantastiques, ses personnages emblématiques et ses créations fantastiques telles que Jedi, Sith et Lightsaber, la franchise Star Wars a une tradition profonde et expansive pour accompagner cette iconographie.

CONNEXES: 10 choses dans l’univers élargi de Star Wars que vous ne connaissiez jamais réellement

Une partie de cette tradition est la galaxie dans laquelle elle se trouve. Chaque fan connaît les planètes célèbres, que ce soit Tatooine, Coruscant ou Ach-To, et chaque fan connaît également l’hyperespace et comment il est nécessaire de traverser la galaxie. Mais qu’en est-il des autres faits sur la galaxie? Voici 10 faits que vous ne saviez pas sur la carte de la galaxie Star Wars.

10 LA GALAXIE STAR WARS EST L’UN DES TRILLIONS DE GALAXIES

L’intégralité du canon de Star Wars se déroule dans la galaxie très loin. Au sein de ladite galaxie, c’est ce qu’on appelle “la galaxie”. Cependant, cette galaxie dans laquelle tout ce que les fans aiment à propos de Star Wars se passe, est l’un des billions de l’univers.

C’est là que Star Wars se déroule, un univers. Cet univers est composé de quantités folles de galaxies, dont “la Galaxie” où se déroulent la République, l’Empire, la Guerre des Clones, tout ce qui se passe dans les films et les émissions de télévision.

9 IL A 2 GALAXIES D’ACCOMPAGNEMENT

Dans Attack Of The Clones sur sa recherche de Kamino, nous entendons Obi-Wan être informé du labyrinthe de Rishi par Dexter Jettster. Ce qu’est le labyrinthe de Rishi, c’est une galaxie satellite naine.

Le labyrinthe de Rishi est l’une des deux galaxies au moins qui est en orbite proche de la galaxie. Lorsque la carte dans Attack of the Clones est montrée par Obi-Wan, 2 galaxies accompagnantes peuvent être vues. Dans Legends, la deuxième galaxie qui l’accompagnait était connue sous le nom de Firefist. Cependant, dans Canon, il n’a pas encore été identifié.

8 SA TAILLE

Comme vous pouvez l’imaginer, la galaxie dans laquelle se déroulent tous ces événements est gigantesque. Selon le roman Moving Target: A Princess Leia Adventure, la galaxie mesure plus de 100 000 années-lumière. Pour le contexte, 1 an-lumière équivaut à 6 billions de milles, ou 9 billions de kilomètres.

CONNEXES: Star Wars: les meilleures et les pires planètes de la série, classées

Dans ces 100 000 années-lumière, on estime (selon le bok de référence Star Wars: The Visual Encyclopedia) 400 milliards d’étoiles au total. Il y a aussi (selon le même livre) plus de 3,2 millions de systèmes d’étoiles habitables – ceux-ci étant un groupe de planètes / corps célestes en orbite autour d’une étoile.

7 A 10 RÉGIONS

La carte de la galaxie Star Wars est composée de diverses planètes, étoiles, etc., mais la façon dont la carte est séparée se fait en ce qu’on appelle des régions. De haut en bas dans la galaxie, il y a 10 régions.

Les 10 sont les suivants, le Noyau Profond, le point le plus intérieur de la Galaxie, rempli d’étoiles et de nébuleuses; Mondes du cœur, composé des planètes riches et importantes telles que Coruscant; les colonies, situées essentiellement entre 2 régions et sur des routes commerciales; la bordure intérieure, la frontière des civilisations depuis des siècles; la région d’expansion, pleine de nouvelles colonies; le Mid Rim, considéré officieusement comme l’étendue de la portée légale de la République et de l’Empire; les Territoires de la Bordure Extérieure, pleins de systèmes criminels tels que Tatooine; les Western Reaches, où se trouve Jakku; les régions inconnues, une région de l’espace cartographiée et largement inexplorée; et Wild Space.

6 L’ESPACE SAUVAGE EST GRANDEMENT INAPPROPRIÉ

Au-delà des régions inconnues, est connu sous le nom de Wild Space. Il existe sur toute la circonférence du disque galactique ainsi qu’à la frontière des régions inconnues. Il est situé dans un endroit où personne ne sait ce qu’il y a de l’autre côté.

En plus d’être inexploré, Wild Space est presque totalement non cartographié sur la carte Galaxy. Il y a eu des aventures là-bas, bien sûr, le mystérieux Mortis est situé dans l’espace sauvage, aux côtés des planètes Teth, Thume, Pion, Agaris, Lysatra et Lira San.

5 IL Y A 5 GRANDES ROUTES COMMERCIALES / HYPERSPACE

Les routes hyperespaces – qui portent une variété d’autres noms, y compris les routes commerciales et les voies hyperespaces – sont référencées tout au long de Star Wars. Ce sont des chemins qui sont des moyens établis de naviguer dans l’hyperespace.

CONNEXES: Les 5 meilleurs (et 5 pires) navires de l’univers Star Wars

Ils sont un moyen de se connecter à d’autres systèmes et planètes et sont conçus pour être sûrs pour les navires de ne pas les faire s’écraser sur les corps célestes, comme le mentionne Han Solo dans A New Hope. Les systèmes en étoile ont plusieurs points de sortie et d’entrée et des balises Hyperwave sont utilisées pour guider les navires. Il existe une variété de routes commerciales mineures, mais sur la carte de la galaxie, il y a 5 routes principales: la Corellian Run, la Corellian Trade Spine, la Hydian Way, la Perlemian Trade Route et la Rimma Trade Route.

4 LES 10 RÉGIONS SONT DIVISÉES EN 1000 SECTEURS

Les 10 régions de la Galaxie sont toutes constituées d’environ un total de 1000 secteurs (selon Star Wars: Véhicules complets (édition 2)). Les secteurs sont également connus sous le nom de secteurs planétaires et sont constitués d’un nombre fluctuant de systèmes solaires.

En plus de cela, les secteurs étaient des divisions politiques régionales qui, à l’époque de l’empire galactique, étaient divisées en sur-secteurs. Ces Oversectors sont supervisés par Grand Moffs comme Tarkin qui a présenté à Palpatine l’idée des Oversectors et des Grand Moffs.

3 IL Y A UNE GRILLE GALACTIQUE

Dans la Galaxie, un système de référence est utilisé pour donner des emplacements de points galactiques via les coordonnées de la grille. Il est connu sous le nom de grille galactique standard, identifié dans le dossier Star Wars: Rogue One: Rebel.

CONNEXES: 10 planètes de l’univers Star Wars auxquelles nous voulons voir le Mandalorien aller

Ce même livre place Kashyyyk sur le carré de la grille P-9. En utilisant cela, les zones de la carte qui se trouvent autour du disque galactique peuvent être trouvées via [galactic] nord, sud, est et ouest.

2 IL Y A DES MERVEILLES DE LA GALAXIE

L’une des choses pour lesquelles la grille galactique standard a été utilisée était la localisation des emplacements. Dans Legends et Canon, la civilisation galactique a marqué les points d’intérêt comme des merveilles de la galaxie.

Dans Legends, il existe une liste de 20 merveilles de la Galaxie, ainsi que de nombreuses autres mises en évidence par divers citoyens. En canon, il y a moins de spécificité car il y a les 5o merveilles du Noyau, 30 merveilles de la Bordure Moyenne et les 25 merveilles de la Bordure Extérieure. Ce sont des informations trouvées dans le roman de Rogue One: Catalyst.

1 LE COEUR DE LA GALAXIE EST UN TROU NOIR SUPERMASSIF

L’intégralité de la Galaxie, les 400 milliards d’étoiles, 3,2 millions de systèmes, 10 régions, 1 000 secteurs, 5 routes commerciales majeures, le tout en orbite autour d’un trou noir supermassif. Le même trou noir se trouve au centre de toute carte de galaxie Star Wars complète.

La galaxie entière tourne et se déplace autour de ce trou noir qui se trouve au cœur de la galaxie. Les trous noirs sont des êtres célestes qui sont le facteur résultant de l’explosion d’une étoile dans une supernova, et ils possèdent la gravité qui consomme tout ce qu’elle peut à sa portée. Tout ce qui se passe dans Star Wars, tous les futurs films, livres, émissions de télévision, jeux, tout tourne autour d’un trou noir supermassif.

SUIVANT: Star Wars: 10 choses que vous n’avez pas remarquées sur la chronologie

Prochain

Stranger Things: 10 choses qui n’ont aucun sens à propos de Steve Harrington



A propos de l’auteur

Rhys McGinley est une étudiante en cinéma et en journalisme, cinéphile et nerd polyvalent de Glasgow, en Écosse. Rhys est dans sa première année d’université mais a écrit pour des sites en tant que pigiste avant tout en empilant des étagères dans des magasins et travaille maintenant comme contributeur pour .. Un étudiant actuel de l’Université de Stirling, Rhys a une passion profonde pour Star Wars et diverses propriétés basées sur la bande dessinée ainsi qu’une affection pour tous les genres de films. Rhys a écrit presque toute sa vie et, si possible, fréquente les concours de trivia et fréquente le cinéma lorsque cela est possible.

En savoir plus sur Rhys McGinley