10 fans de commentaires sociaux manqués

The Incredibles 2 a fait ses débuts en 2018, quatorze ans après The Incredibles, et le film n’a pas déçu à la fois les attentes et les gains au box-office. En combinaison avec un scénario et des intrigues passionnants ainsi qu’un retour de nos personnages préférés, la suite a été à la hauteur de la fanfare de sa sortie tant attendue.

En outre, la suite a remis en question les notions de masculinité, de féminisme et de statut socioéconomique. Ne vous inquiétez pas, cependant: si vous étiez trop absorbé par la seule valeur de divertissement du film, voici une liste de messages et de commentaires sociaux dans le film que vous auriez pu manquer.

10 Les riches ont le pouvoir dans la société de le changer

Winston Deavor, avec son frère Evelyn, a hérité d’une entreprise de télécommunications de leur père et utilise leur richesse et leur pouvoir pour changer les lois de la société afin qu’ils puissent attirer l’attention sur le problème des supers n’ayant pas le droit légal d’utiliser leurs pouvoirs pour aider la société.

Les télécommunications sont un choix intéressant pour la source de leur richesse, qui est symbolique pour les canaux de communication dans la société. En d’autres termes, Winston a le pouvoir d’attirer l’attention sur un problème social avec sa richesse et d’attirer l’attention des médias, ce que les supers, même avec tout leur pouvoir, ne pouvaient pas faire par eux-mêmes. Ils avaient besoin de l’aide des riches pour mener à bien tout cela.

9 Contrairement aux riches, la classe moyenne doit s’inquiéter de sombrer dans la pauvreté

La position des riches est plus juxtaposée à la classe moyenne dans ce film. Avant que Winston invite Elastigirl à être au centre de sa nouvelle campagne de relations publiques pour changer le point de vue de la société sur les supers, les choses ne vont pas bien pour les Parrs. Après l’attaque de l’Underminer, Bob et Helen Parr se demandent s’ils peuvent même obtenir du travail et un nouvel endroit où vivre après la fin de leur séjour au motel. Le programme gouvernemental est fermé et ils devront trouver leur propre emploi et leur maison.

Même avec leurs pouvoirs, ils ne peuvent pas surmonter les défis de leur classe sociale, l’Amérique de la classe moyenne.

8 Les riches utilisent tout le monde et peuvent éviter les conséquences que la plupart des gens devraient payer

Les One Percenters, les personnes qui possèdent la plupart des richesses du monde, se font battre dans les deux films Indestructibles. À partir de Syndrome, un riche propriétaire d’entreprise attire les supers à leur mort. Dans le deuxième film, ce thème est exploré plus en détail. Evelyn Deavor s’avère être le véritable Screen Slaver, qui domine les esprits et les volontés des gens et les utilise comme ses marionnettes pour faire ses enchères.

En outre, elle ne paiera probablement jamais sa mauvaise conduite. Tout d’abord, elle décrit un pauvre livreur de pizza comme le Screen Slaver. Même lorsqu’elle est arrêtée, Violet commente qu’Evelyn ne fera probablement pas vraiment de prison et ne recevra qu’une tape sur le poignet en raison de sa richesse, de son influence et de son pouvoir dans la société.

7 Les femmes possèdent une intelligence Les hommes n’en ont pas

Winston Deavor choisit Elastigirl plutôt que Frozone et Mr. Incredible pour une raison: elle est un rêve de relations publiques et son mari un cauchemar de relations publiques. En raison de sa force brute, il a le potentiel de causer plus de dommages aux biens publics, et il le fait. Pendant ce temps, Elastigirl est plus flexible à plus d’un titre. Elle peut aussi faire le travail, en utilisant ses propres forces, à sa manière.

De cette façon, M. et Mme Incredible représentent des archétypes pour la force et la faiblesse des hommes et des femmes, puis ces archétypes sont mis au défi avec l’inversion des rôles. Bob, qui a du mal à exprimer ses émotions, doit en quelque sorte développer suffisamment d’intelligence émotionnelle en peu de temps afin d’aider ses enfants à traverser leurs journées. Pendant ce temps, Helen est décrite comme naviguant à travers toutes ses tâches avec facilité, de la sauvegarde d’une charge de train de personnes à la gestion des rassemblements avec les médias sans aucun problème. Helen fait très bien. Bob, d’autre part, a du mal à s’adapter mais s’en sort à la fin.

6 Les femmes font parfois de meilleurs employés

Parce que les femmes équilibrent l’intelligence émotionnelle avec la logique, Helen est décrite comme une personne idéale à avoir sur le marché du travail, une personne qui peut rester calme, réfléchir et capable, plutôt qu’une personne qui utilise la force pour vaincre des situations.

Elle est l’ultime joueuse d’équipe et indifférente à la reconnaissance de ses réalisations, contrairement à son mari, qui cuit dans un pot de jalousie quand il entend parler de ses réalisations.

5 Les enfants sont toujours sous-estimés pour leurs contributions possibles

Dans celui-ci, les enfants sauvent la mise. Sans la course de Violet et Dash pour sauver leurs parents à bord du navire, les parents auraient mis à exécution le plan d’Evelyn Deavor d’embarrasser les supers et son frère en les contrôlant avec des lunettes spéciales et en leur faisant faire des actes pervers contre leur volonté. .

Jack-Jack, aussi incorrigible qu’il soit avec des superpuissances qu’il ne peut pas comprendre ou contrôler, n’a également aucune compréhension ou inquiétude du danger et fait tomber les lunettes du visage de sa mère qui la contrôlait pour faire les mauvaises offres d’Evelyn. Jack-Jack, Dash, Violet, tu es totalement génial!

4 Les hommes au pouvoir veulent que cela continue

Au début du film, M. Incredible prend beaucoup de chaleur des policiers, à la fois pour la destruction causée à la propriété publique à la suite de sa tentative de capture de l’Underminer et pour l’échec de la capture du méchant. Remarquez le mot clé «hommes».

Il faut se demander s’ils étaient plus en colère contre les dommages à la propriété publique ou s’ils n’aiment tout simplement pas que les supers pénètrent sur leur territoire. La police détient un certain pouvoir dans la société et elle ne veut pas céder ce pouvoir même aux personnes qui veulent les aider.

3 Les sociétés ne peuvent pas faire confiance

C’est drôle de voir comment les riches en charge des sociétés abusent de leur pouvoir dans les deux films Incredibles. Dans le premier, Syndrome attire son siège social somptueux sur une île privée, et dans le second, Evelyn Deavor est partenaire de la société avec son frère, qui veut légaliser à nouveau les super-héros, mais elle travaille contre son plan de mettre fin aux super-héros pour toujours.

Même si Winston est un exemple brillant d’une personne qui utilise sa richesse et son influence pour le bien de la société, il doit même se battre contre Evelyn, sa sœur, qui utilise ses talents et son influence pour détruire tout son bon travail. Jusqu’à présent dans l’univers des Indestructibles, les chefs d’entreprise maléfiques sont plus nombreux que les bons deux à un.

2 Les familles sont ce qui donne de la force aux gens

Les deux films soulignent le thème de l’importance de la famille, comment les membres de la famille sont plus forts ensemble en tant qu’unité plutôt que séparément dans le monde. M. et Mme Incroyable barrage dans le monde par leurs propres moyens, mais ils ont tous deux des ennuis quand ils ne travaillent pas ensemble. Les deux fois, ils sont capables de surmonter l’adversité avec l’aide de toute leur famille.

Même si Elastigirl fait bien dans son nouveau travail en tant que principale représentante de la campagne de relations publiques de Winston pour les supers, elle est tout aussi vulnérable aux influences mauvaises que son mari l’était dans le premier film. L’implication de son mari et de ses enfants permet à chacun d’utiliser sa force pour vaincre le super-méchant Screen Slaver.

1 Les femmes doivent s’inquiéter des aspects sociaux du travail que les hommes n’ont pas

Alors qu’Elastigirl se fraye un chemin en douceur dans une soirée chic, l’un des supers novices lui demande comment elle équilibre le travail et la vie familiale. De plus, quand Elastigirl parlait avec Evelyn lors d’un de ces événements de relations publiques, Evelyn observe que Elastigirl a été éclipsée par son mari et non reconnue pour ses propres mérites. Ce n’est pas quelque chose qui viendrait dans la conversation pour les hommes. Personne ne dit jamais la même chose à M. Incredible, même lorsqu’il reste à la maison pour soutenir les efforts de sa femme.

Ces scènes font pencher la casquette pour les femmes: on attend toujours des femmes qu’elles dirigent le ménage même lorsqu’elles travaillent à plein temps. De plus, les femmes vivent souvent à l’ombre des hommes, surtout lorsqu’elles choisissent la famille plutôt que la carrière. Ce sont deux éléments qui ne surviennent jamais ou rarement chez les hommes.

