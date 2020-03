10 films à regarder si vous aimez le combattant

Il y a eu d’innombrables films de boxe au fil des ans, mais il y a quelque chose de spécial à propos de The Fighter. Basé sur une histoire vraie, le film met en vedette Mark Wahlberg dans le rôle de Mickey Ward, un boxeur de Boston qui a eu du mal à se faire un nom sur le ring tout en traitant avec sa famille dysfonctionnelle, y compris l’ancien boxeur Dickie Eklund (Christian Bale).

CONNEXES: Les 10 meilleurs films de Christian Bale, selon IMDB

Le film est un drame sportif drôle, inspirant et passionnant, rempli de performances incroyables et animé par ses personnages uniques. C’est un film qui mérite d’être revu, mais si vous êtes un fan, il existe d’autres titres similaires qui valent également la peine d’être vérifiés. Voici quelques films à regarder si vous aimez The Fighter.

10 Rocky (1976)

Nous commencerons par une évidence car à peu près chaque histoire d’outsider et chaque film de boxe jamais réalisé seront comparés à Rocky. Le combattant couvre les deux angles, donc bien sûr, le film qui a présenté le monde à l’étalon italien va faire cette liste.

Sylvester Stallone donne une performance emblématique en tant que boxeur amateur simple mais déterminé de Philadelphie qui a une opportunité incroyable de combattre le champion du monde. C’est un film de boxe divertissant mais c’est aussi un film sur le cœur et la distance qui semble être au cœur de nombreux grands films de boxe.

9 Fête des patriotes (2016)

Les films de Boston semblent partager une connexion qui dépasse le simple cadre. Il y a une certaine sensation pour les gens qui y vivent qui, si elle est capturée efficacement, donne au film une sensation très authentique. Il est également probable qu’un film se déroulant à Boston mettra en vedette Mark Wahlberg.

CONNEXES: Les 10 meilleurs films de Mark Wahlberg, selon Rotten Tomatoes

Wahlberg joue en effet dans ce drame intense sur l’horrible bombardement du marathon de Boston de 2013 et la chasse à l’homme qui a suivi pour trouver les responsables. Le film ne retient pas l’horreur de cette journée tout en honorant la bravoure des habitants de Boston.

8 Southpaw (2015)

Southpaw est l’un des films de boxe les moins vus ces dernières années, mais il continue de chercher. Jake Gyllenhaal incarne Billy Hope, un combattant prometteur qui vit une tragédie qui l’envoie dans une spirale descendante. Il tente enfin de relancer sa carrière tout en étant aussi un bon père de famille pour sa fille.

Gyllenhaal donne une performance étonnante dans un film qui explore les batailles sur le ring et à l’extérieur du ring. L’accent mis sur les relations et le traitement des démons personnels a touché le même accord que The Fighter à cet égard.

7 Les disparus (2006)

Encore un autre film de Boston qui met une fois de plus en vedette Mark Wahlberg, ainsi qu’un casting de stars comprenant Matt Damon, Leonardo DiCaprio et Jack Nicolson. Ce film de gangster de Martin Scorsese se concentre sur la recherche de violences pour les informateurs à l’intérieur du service de police ainsi qu’au sein de la foule.

The Departed se sent semblable à The Fighter de la manière étonnante dont il dépeint l’attitude dure des Bostoniens. Cela ajoute tellement de plaisir, de rires et de couleurs au film. Et avec Scorsese réalisant ce remake acclamé par la critique de l’épopée du crime de Hong Kong Infernal Affairs, il n’est pas surprenant que ce soit un divertissement stellaire.

6 Ford V Ferrari (2019)

Ford V Ferrari (alternativement intitulé Le Mans 66) est un autre film de sport extrêmement divertissant qui présente également une autre performance étonnante de Christian Bale. Le film est basé sur l’histoire vraie de Carol Shelby et Ken Miles qui ont été embauchés par Ford Motor Company pour construire et piloter une voiture qui pourrait battre Ferrari aux 24 Heures du Mans en 1966.

CONNEXES: 10 choses sur la fabrication de Ford V Ferrari que vous ne saviez jamais

Bale et Matt Damon sont excellents en tant que Miles et Shelby, respectivement, deux travailleurs acharnés essayant de laisser leur génie briller tout en travaillant sous les restrictions de l’entreprise. Comme The Fighter, le film présente des personnes qui pourraient être rudes sur les bords mais dont les talents ne peuvent être ignorés.

5 Creed (2015)

Bien que la franchise Rocky soit devenue un peu ridicule au fur et à mesure, Creed représentait une manière brillante et intelligente de revisiter la série et de la ramener à l’essentiel. Michael B. Jordan incarne Adonis Creed, le fils illégitime d’Apollo Creed qui demande l’aide de Rocky Balboa pour suivre les traces de son père dans le monde de la boxe.

Le film correspond à The Fighter en termes de scènes de boxe immersives et passionnantes. Ryan Coogler crée un drame sportif brillant et élégant qui sert également d’histoire émouvante pour prouver quelque chose à vous-même.

4 Livre de jeu Silver Linings (2012)

C’est un témoignage de la polyvalence de David O. Russell en tant que cinéaste qu’il pourrait passer d’un drame de boxe comme The Fighter à une comédie romantique unique comme Silver Linings Playbook. Cependant, les films ont plus en commun qu’il n’y paraît.

Bradley Cooper et Jennifer Lawrence incarnent deux personnes avec leurs propres difficultés mentales qui trouvent une connexion étrange mais puissante l’une avec l’autre. Le film est également un regard amusant et divertissant sur le dysfonctionnement familial qui joue également un rôle important dans The Fighter. Russell est excellent pour lui donner un sentiment d’authenticité dans les deux films.

3 Chasse de bonne volonté (1997)

Good Will Hunting est un autre film de Boston bien que ce soit l’un des rares dans lequel Mark Wahlberg n’apparaît pas. Même encore, le film ressemble à un drame similaire à The Fighter car il met en vedette Matt Damon comme un jeune homme violent au passé troublé qui cache secrètement son éclat en mathématiques.

CONNEXES: Les 10 meilleures citations de la chasse à la bonne volonté

Il n’y a pas grand-chose en commun entre la boxe et les mathématiques, mais c’est aussi une histoire d’outsider à propos de vous construire à partir d’un endroit improbable et de vous prouver au monde. C’est un drame puissant et divertissant avec des performances incroyables de sa distribution talentueuse.

2 Plus fort (2017)

Comme pour Patriot’s Day, Stronger traite de l’attentat du marathon de Boston, d’une manière beaucoup plus intime et personnelle. Jake Gyllenhaal incarne Jeff Bauman, un natif de Boston qui a perdu ses jambes dans l’attaque terroriste. Alors qu’il tente de s’adapter à la blessure, il est devenu un symbole d’espoir pour la ville – qu’il le veuille ou non.

Comme The Fighter, c’est l’histoire de quelqu’un qui vient de modestes débuts pour représenter quelque chose de plus grand que lui. Jeff n’est pas un héros typique et il se débat avec ça. Il s’occupe également de sa propre famille dysfonctionnelle qui fait très penser à ce que nous voyons dans The Fighter.

1 Guerrier (2011)

Warrior est un autre drame se déroulant dans le monde des combats professionnels (cette fois, dans l’arène des arts martiaux mixtes) qui sert également d’histoire sur la fraternité. Tom Hardy et Joel Egerton jouent le rôle de deux frères séparés, confrontés chacun à des épreuves qui entrent individuellement dans un championnat du monde d’arts martiaux mixtes qui les place sur une trajectoire de collision les uns avec les autres.

Le film n’a pas le même niveau d’humour que The Fighter, mais c’est néanmoins une expérience puissante et passionnante. Hardy et Egerton sont exceptionnels en tant que deux frères qui viennent d’un passé sombre. C’est aussi un regard rare sur les arts martiaux mixtes dans le film, ce qui crée des séquences de combat fascinantes.

SUIVANT: Tom Hardy: Top 10 des rôles, classés du plus héroïque au plus méchant

Prochain

John Wick: 10 choses cachées sur le personnage principal que tout le monde a raté



A propos de l’auteur

Écrivain et cinéphile. J’aime toujours me tenir au courant des derniers films en salles et découvrir des trésors cachés que j’ai peut-être négligés. Heureux de faire partie de la communauté positive et amusante de . et d’avoir l’opportunité de partager mes pensées avec vous.

En savoir plus sur Colin McCormick