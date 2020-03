10 films à regarder si vous aimez Spotlight | ScreenRant

Spotlight est souvent considéré comme l’un des meilleurs films de la dernière décennie et le gagnant du meilleur film de 2016. Le film est l’histoire poignante et réelle de l’enquête du Boston Globe sur les nombreux abus commis par des membres de l’Église catholique dans la ville. de Boston.

Le film possède un casting stellaire et aborde l’intense d’une manière sérieuse et ancrée sans être sensationnel. C’est un regard sur le pouvoir du journalisme d’investigation et comment il peut apporter un véritable changement dans le monde. Si vous recherchez des histoires plus puissantes qui traitent de sujets similaires, voici quelques films à découvrir similaires à Spotlight.

10 Capote

Truman Capote n’est pas un écrivain journalistique, cependant, son exploration d’un célèbre cas de meurtre l’a amené dans le monde de la non-fiction. Phillip Seymour Hoffman incarne Capote, l’auteur haut de gamme et flamboyant qui a visité une petite ville qui a été le théâtre d’un horrible meurtre. Là, il s’entretient avec les citadins et les criminels afin d’écrire son roman In Cold Blood.

Le film est un regard fascinant sur la façon dont Capote a brouillé les frontières entre les faits et la fiction. Comme Spotlight, il traite de sujets que la communauté préfère ne pas aborder mais ne peut pas échapper.

9 Doute

Phillip Seymour Hoffman apparaît à nouveau sur cette liste dans le brillant petit drame Doubt. Hoffman incarne le nouveau prêtre d’une école catholique dans les années 1950 tandis que Meryl Streep incarne une nonne âgée dont les soupçons à son égard se transforment en une querelle explosive.

Comme Spotlight, ce film aborde les abus au sein de l’Église catholique, bien qu’ils se déroulent à une époque où l’on en parlait encore moins. Le film permet au public de deviner la vérité des accusations tandis que la distribution incroyablement talentueuse offre des performances puissantes.

8 Verre brisé

Spotlight est un film sur l’éclat et le talent de journalistes dévoués. Shattered Glass est un autre regard intéressant à l’intérieur de ce monde, mais qui traite du côté sombre du journalisme.

Hayden Christensen joue dans cette histoire vraie le rôle de Stephen Glass, un jeune journaliste qui a gravi les échelons du journalisme de Washington tout en fabriquant presque toutes les histoires qu’il a écrites. Le film est un regard passionnant sur la chute de cet écrivain et les efforts de ses collègues pour l’exposer.

7 Erin Brockovich

Bien que le Boston Globe soit une entité puissante en elle-même, Spotlight a le sentiment d’une histoire de perdant. Alors que ces journalistes tentent d’exposer la vérité sur ces crimes odieux, ils se heurtent à l’opposition de personnes puissantes.

Erin Brockovich a une histoire similaire et divertissante “David contre Goliath”. Le film met en vedette Julia Roberts en tant que mère célibataire volontaire qui travaille dans un cabinet d’avocats et qui est fortement impliquée dans un recours collectif contre une compagnie d’électricité qui pollue l’approvisionnement en eau de la communauté. C’est un drame juridique amusant, inspirant et passionnant avec une grande performance de Roberts.

6 État des lieux

Bien que Spotlight garde les choses à la terre en racontant cette histoire vraie incroyable, il y a un aspect thriller dans le film. Cependant, si vous cherchez un film sur le journalisme d’investigation qui embrasse encore plus les sensations fortes, State of Play est un excellent choix.

Ben Affleck joue le rôle d’un membre du Congrès prometteur dont l’affaire devient publique à la mort de sa maîtresse. L’ami du membre du Congrès, un journaliste (Russell Crowe), commence à approfondir sa mort et découvre qu’il y a plus dans cette histoire qu’il n’y paraît.

5 L’initié

Alors que Spotlight se concentre principalement sur les journalistes qui ont enquêté sur l’histoire, le film fait également un travail puissant en soulignant le courage et la lutte des victimes qui se sont manifestées. The Insider de Michael Mann est un autre film de journalisme d’investigation, mais il se concentre sur le lanceur d’alerte qui donne le coup d’envoi de l’histoire.

Russell Crowe joue un chimiste de recherche qui décide d’aller sur 60 minutes pour exposer la vérité sur Big Tobacco. L’histoire vraie passionnante met également en vedette Al Pacino en tant que producteur de 60 Minutes Lowell Bergman. C’est un drame puissant et intense sur le pouvoir de s’exprimer.

4 Zodiaque

Le travail infatigable des personnages de Spotlight se reflète également dans le chef-d’œuvre du thriller Zodiac de David Fincher. Le film explore les meurtres infâmes du Zodiac en se concentrant sur la police et les journalistes qui ont passé des années à enquêter sur les meurtres non résolus.

Bien que les scènes des meurtres soient recréées de manière obsédante, le film consacre la majeure partie de son temps à l’enquête. C’est une histoire méticuleuse de vrai crime qui présente la montagne de preuves, suggère des conclusions intéressantes tout en laissant ce sentiment de mystère.

3 La poste

Steven Spielberg a recruté les immenses talents de Meryl Streep et Tom Hanks pour raconter une autre histoire vraie qui sert également de célébration d’un journalisme qualifié et véridique. Situé dans les années 1970, The Post traite de la décision du Washington Post de publier les Pentagon Papers, un document classifié qui a révélé les secrets choquants du gouvernement derrière la guerre du Vietnam.

Streep est excellent en tant que Kay Graham, la première femme éditrice du journal tandis que Hanks est excellent en tant que rédacteur légendaire Ben Bradlee (dont le fils apparaît dans Spotlight). C’est un film complexe et divertissant qui commente la relation moderne entre le gouvernement et la presse.

2 Le rapport

Bien qu’il ne traite pas de l’enquête d’un sens journalistique, The Report se sent dans la même veine que Spotlight dans son histoire vraie d’exposer une sombre vérité au monde. Adam Driver joue le rôle d’un employé du gouvernement chargé d’étudier l’utilisation par l’armée américaine de la torture des prisonniers détenus.

Le film est une autre exploration des recherches et des fouilles inlassables qui permettent de découvrir une vérité que beaucoup de gens préfèrent rester cachée. Le film est une procédure tendue et captivante avec une excellente performance principale de Driver.

1 Tous les hommes du président

Bien que Spotlight puisse contester le titre, de nombreuses personnes considèrent Tous les hommes du président comme le film par excellence sur le journalisme d’investigation – et il est difficile de contester cela. Le film met en vedette Robert Redford et Dustin Hoffman comme Bob Woodward et Carl Bernstein, respectivement. Ensemble, l’enquête de ces deux journalistes du Washington Post sur le scandale du Watergate a renversé le président Richard Nixon.

Comme Spotlight, ce film évite d’être trop sensationnel avec les événements réels, confiant que l’incroyable histoire vraie est assez excitante. Les deux pistes sont remarquables et le film est un rappel émouvant de la puissance de la presse.

