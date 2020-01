10 films célèbres qui ont eu des suites non officielles dans d’autres pays

Chaque fois qu’un film a un minimum de succès, la conversation autour d’une suite démarre immédiatement. Si un studio croit qu’il y a plus d’argent à gagner de la familiarité inhérente à une suite, il se concentrera souvent sur leur réalisation, même au détriment d’essayer des projets originaux.

Il y a cependant une dépendance encore plus flagrante à l’égard d’un film à succès. Alors que de nombreux films ont arraché tout ce qui était populaire à l’époque, ces films sont allés plus loin et ont légitimement tenté de revendiquer une parenté avec tout film populaire ou réussi. Voici 10 films qui prétendaient littéralement être des suites de films auxquels ils n’étaient pas connectés sur les marchés étrangers.

10 L’aube des morts – Zombi 2 (Italie)

Les fans de l’horreur des zombies connaissent probablement le classique sanglant du légendaire horreur italien Lucio Fulci, Zombi. Un film autonome impressionnant, qui a ensuite été commercialisé comme une suite du film à succès de Romero et renommé Zombi 2, en raison du nom de ce film appelé Zombi en Italie.

Il y avait d’autres petits films de zombies pour utiliser l’expression “des morts” dans le but de surfer sur la vague créée par Dawn of the Dead, mais aucun n’était aussi populaire. Dans les années qui ont suivi sa sortie, le film de Fulci a gagné un culte et il s’est avéré que Romero et lui n’étaient pas satisfaits de sa commercialisation.

9 Dernière maison à gauche – Une baie de sang (Italie)

Ce film éclaboussant italien est sorti sous quatre titres. A Bay of Blood, Blood Bath, Twitch of the Death Nerve, et celui qui obtient une place sur la liste, Last House on the Left Part 2. Ce qui distingue ce film de la plupart des schlock de la liste, c’est que il a eu une course réussie sans tenter de tirer profit du film d’horreur de Craven.

Le film était l’un des plus violents jamais réalisés à l’époque et a été reconnu comme une influence majeure sur le genre slasher. Il y a même des hommages notables à ce film dans la franchise d’horreur la plus populaire du vendredi 13.

8 Planète des singes – Le temps des singes (Japon)

Le Japon est allé après le succès de la série des singes non pas une, mais deux fois. Tout d’abord, dans les années 70, la série Army of the Apes a été diffusée à la télévision japonaise comme une pseudo-suite du classique américain. Puis, en 1987, un film intitulé Time of the Apes est sorti au Japon, dans un autre effort pour faire partie de la franchise.

Les deux propriétés ne sont que vaguement liées aux événements réels de la version américaine, et aucune n’a été bien accueillie à la sortie.

7 L’Exorciste – Retour de l’Exorciste (Multiple)

Ce film d’horreur italien a été réalisé et sorti sous une pléthore de titres. Dans la plupart des régions du monde, il s’appelait Return of The Exorcist. Ne prétendant jamais être une suite directe du classique, il est évident qu’il tentait de tromper les fans de The Exorcist qui n’est sorti que deux ans plus tôt.

Ensuite, il y a les autres titres. Un favori personnel est Naked Exorcism, qui mérite d’être mentionné pour des raisons évidentes, mais ne fait pas exactement figurer le film sur cette liste. Oh, le voici, en Grèce et dans un certain nombre d’autres petits marchés, le film était intitulé The Exorcist Number 2, et au Royaume-Uni, le film a été publié sous le nom de The Exorcist 3 à un moment donné.

6 Les collines ont des yeux – Mind Ripper (Multiple)

Alors que le film d’horreur à petit budget Mind Ripper a été présenté aux États-Unis sur HBO en 1995 sous ce titre exact, dans d’autres pays, il a été revendiqué beaucoup plus. Le film était intitulé The Hills Have Eyes III sur plusieurs marchés, dans le but de capitaliser sur le succès de la série d’horreur de Wes Craven.

Mais pourquoi s’arrêter là? Le film a également été publié dans certaines régions qui n’ont jamais reçu la suite de Hills Have Eyes, donc Mind Ripper a été publié dans ces endroits en tant que suite du film original. Cela signifie que le film prétendait simultanément être le deuxième et le troisième de la même franchise.

5 Alien – Alien 2: Sur Terre (Italie)

Bien qu’il ne prétende jamais être la suite du film d’horreur de Ridley Scott, ce film de schlock italien s’appelait Alien 2 un an seulement après la sortie de l’autre film. De plus, peu importe à quel point vous regardez, il n’y a pas d’Alien 1 qui se connecte à celui-ci, ce qui rend sa tentative claire de voler les fans du film de Scott encore plus évidente.

Partageant zéro similitude avec la franchise populaire, ce film sauvage a souvent été diffusé sur le câble tardif et a probablement trompé de nouveaux téléspectateurs chaque soir. Dans les années qui ont suivi sa découverte, il a en fait gagné un léger succès juste pour être un film aussi ridicule à lui seul.

4 Terminator – Shocking Dark (Italie)

S’il n’était pas clair que le cinéma italien des années 80 ne connaissait pas de honte, celui-ci devrait cimenter l’argument. Shocking Dark est allé sous tous les titres suivants: Terminator 2, Terminator II, Aliens 2, Alienators et Contaminator. Le film a été le plus souvent annoncé comme une suite de Terminator de James Cameron, mais l’intrigue réelle est une arnaque claire de l’autre classique de Cameron, Aliens.

Juste au cas où quelqu’un ne serait toujours pas vendu sur ce chef-d’œuvre, il faut savoir qu’à mi-chemin, un terminateur apparaît à travers un portail temporel, et il se range du côté des extraterrestres sans raison apparente.

3 Démons – L’Ogre (Italie)

Le choix le plus déroutant de toute cette liste vient avec le film d’horreur culte culte de Lamberto Bava. Le film italien est devenu très populaire en Italie et en Amérique, conduisant à une véritable suite, également réalisée par Bava quelques années plus tard. Maintenant, juste au moment où il semble que l’Italie sera finalement celle qui se fera arnaquer dans celui-ci, les choses cesseront de faire sens.

Bava lui-même prend un projet différent qu’il a dirigé et le publie simplement sous le nom de Demons 3 dans certaines régions. Le réalisateur réalise un film totalement indépendant, puis tente de profiter du succès de son propre film précédent. Plus encore que Shocking Dark, ce film prouve que les avocats du divertissement en Italie doivent trouver un nouveau métier.

2 mâchoires – Cruel Jaws (Italie)

Dans un choix déconcertant de, vous l’avez deviné, cinéastes italiens, ce thriller de requin a été renommé non pas Jaws 2, mais Jaws 5. Les gens derrière ce “film” croyaient vraiment qu’ils trouveraient plus de succès en le commercialisant comme une suite de Jaws: The Vengeance.

Dans la version peut-être la moins choquante de cette liste, le film est en fait à égalité avec les suites de Jaws ultérieures, principalement en raison du fait que son budget et son style le rendent plus amusant à regarder.

1 The Evil Dead – Beaucoup de titres (Italie)

L’un des plus grands films d’horreur campy de tous les temps a engendré la lignée la plus étrange de films possible. Accrochez-vous à quelque chose. Tout d’abord, The Evil Dead a reçu une sortie dans certains domaines intitulée Ghosthouse et La Casa. Cela a conduit des cinéastes italiens, des années plus tard, à faire un film intitulé Ghosthouse, puis à le publier sous le nom de Evil Dead 3 pour capitaliser sur la pure confusion. Ils ne se sont pas arrêtés là, sortant une gamme complète de films La Casa. Presque tous les films de La Casa ont été initialement créés comme d’autres projets, ce qui signifie que l’Italie s’est finalement surpassée en retitrant les films en un film titré afin de tirer parti de la popularité d’un film avec lequel ils n’avaient rien à voir.

Ma tête tourne et j’ai fait la recherche. Voici une série de titres qui ont été retitrés pour figurer dans les franchises Evil Dead, La Casa et Ghosthouse. Beaucoup d’entre eux ont reçu les trois titres à un moment donné au cours de leurs courses.

Ghosthouse, The Witchery, House of Witchcraft, House 3, House IV, The Ogre (Oui, le même qui était une suite de démons plus tôt), House of Lost Souls, Beyond Darkness et The Last Horror Show.

Le voilà. Si vous êtes un grand fan d’Evil Dead et que ces deux suites officielles, une série et un remake ne vous suffisent pas, félicitations, vous avez quelque chose à regarder. Soyez averti, la plupart d’entre eux ne se connectent qu’en ayant une maison quelque part dans le film ou le titre.

