10 films comme Ghost In The Shell que tout le monde devrait voir

Depuis la sortie du film d’animation original Ghost in the Shell en 1995, de nombreux films de science-fiction successifs ont essayé de capturer le même niveau de techno-apocalypse pour lequel le film est célèbre. Plus que cela, ledit film d’anime a également tenté d’explorer des thèmes existentialistes et même de remettre en question la nature même de ce que signifie être humain.

C’est tout en livrant un complot de cyber-terreur complexe entre les entreprises. C’était tellement bon, que le remake d’Hollywood en 2017 n’a pas répondu aux attentes élevées. Il n’y a tout simplement rien qui puisse reproduire le Ghost original dans le Shell. Par conséquent, nous tournons notre attention vers des films similaires qui se démarquent d’eux-mêmes mais explorons également le même sujet et les mêmes thèmes, au cas où vous ne pourriez pas en avoir assez de ce que Ghost in the Shell vous a donné.

SÉRIE DE 10 LAMES

Fait amusant: le premier film de Blade Runner a en fait précédé Ghost in the Shell. Il est sorti en 1982 et a créé le précédent pour les films cyberpunk à Hollywood. Il aborde des problèmes fondamentaux similaires à Ghost in the Shell, où les machines ont appris à remettre en question leur propre humanité, mais se concentre davantage sur cet aspect philosophique de l’existence robotique.

Pendant ce temps, la suite, Blade Runner: 2049 dépasse plus ou moins les attentes et ne manquera pas de donner aux téléspectateurs un accès plus grave de crise existentielle. Dans les deux films Blade Runner, nous voyons des androïdes envisager un sens plus élevé pour leur vie et vouloir être traités comme des humains au lieu de simples machines, car la frontière entre les deux est devenue trop floue.

9 LA TRILOGIE MATRIX

La matrice doit beaucoup à Ghost in the Shell et n’aurait probablement jamais existé sans ledit film d’animation. Les frères Wachowski, les réalisateurs des films, ont même exprimé que l’inspiration principale de leur blockbuster cyberpunk est Ghost in the Shell. En tant que tel, vous trouverez de nombreuses références et des trucs empruntés dans les films The Matrix, en particulier le premier.

La Matrice se démarque en interrogeant la réalité et le libre arbitre plus que la crise identitaire ou l’existentialisme machine. En fin de compte, il parvient à être une franchise de films unique en soi et une pierre angulaire culturelle importante, en particulier dans le cinéma d’action. Même si vous l’avez déjà regardé, faites-vous plaisir et rafraîchissez votre mémoire.

8 L’ANIMATRIX

Voici quelque chose que les fans de The Matrix vont adorer et apprécier. La franchise a eu suffisamment de succès pour obtenir sa propre spin-off d’anthologie d’univers élargi appelée The Animatrix. C’est une collection de courts métrages d’animation qui expliquent la franchise The Matrix et comment la guerre homme-machine a commencé.

Cependant, l’Animatrix est beaucoup plus lourd que la trilogie The Matrix, et c’est quelque chose que vous ne regardez pas si vous manquez gravement de sommeil ou si vous êtes ivre. Bien sûr, les animations sont une belle touche si vous voulez faire des comparaisons entre celui-ci et le film Ghost in the Shell. Dans l’ensemble, il explore également les mêmes idées que la trilogie Matrix, ce qui le rapproche à peu près de Ghost in the Shell.

7 ALITA: BATTLE ANGEL / BATTLE ANGEL ALITA

À présent, vous aimez probablement les leads féminins forts avec une crise d’identité après avoir regardé Ghost in the Shell. Alors, voici une recommandation d’Hollywood, Alita: Battle Angel. C’est l’adaptation occidentale du film d’animation Battle Angel Alita qui est fondamentalement le même film mais plus moderne et plus vivant. Vous ne perdrez pas grand-chose en préférant regarder l’un ou l’autre.

Les deux films explorent l’histoire d’Alita, une androïde trouvée dans la casse par un médecin mécanicien. Il s’avère qu’Alita avait un passé assez coloré et violent qui fait d’elle une marchandise désirable aux yeux de l’élite dans le monde cyberpunk du film. Il est plus léger et moins lourd que Ghost in the Shell, d’ailleurs.

6 DREDD

Nous ne parlons pas du film hideux et campy Judge Dredd de 1995 avec Sylvester Stallone. Non, évitez celui-là; nous faisons référence au remake de 2012 appelé Dredd avec Karl Urban en tant que juge Dredd lui-même. C’est un joyau sous-estimé qui n’épargne aucune dépense en profitant de son casting stellaire et de son action vertigineuse.

L’intrigue du film peut être résumée sous peu; Dredd doit emmener son nouveau partenaire recrue dans un contrôle d’appel de routine au 911 qui se transforme rapidement en enfer après avoir découvert que tout le complexe d’appartements d’où provenait l’appel était un repaire de gangs. C’est une action ininterrompue dans la saveur du cyberpunk, quelque chose que vous aimerez si vous avez apprécié les pièces d’action de Ghost in the Shell.

5 I, ROBOT

2004, I, Robot n’est peut-être pas bien reçu par les critiques, mais il est suffisamment important pour avoir sa propre culture de meme et ses idées de citations. Cela est dû en partie à la façon dont il aborde la ligne de flou continu entre les humains et les machines. Au cœur de tout cela est un officier de police joué par Will Smith qui a des préjugés contre les robots en raison d’une mauvaise expérience.

D’une manière ou d’une autre, il est toujours empêtré dans le complot d’une société pour être une société encore plus grande avec moins de limitations. I, Robot explore des concepts similaires à Ghost in the Shell où les machines ont commencé à gagner en sensibilité et à mettre en pratique certaines de leurs nouvelles capacités humaines.

4 POMMES

Si vous voulez quelque chose d’aussi proche que possible de Ghost in the Shell, vous ne pouvez pas vous tromper avec un autre film d’animation réalisé par les mêmes cinéastes. Il s’appelle Appleseed et raconte l’histoire de deux amants qui ont survécu à une grande guerre. La torsion est que l’un d’entre eux (le mâle) a été transformé en robot en raison de ses blessures.

Malgré tout, les deux ont essayé de faire fonctionner leur nouvelle vie dans un monde en ruine qui est toujours au bord d’une autre guerre. Puisqu’il est également fabriqué par le même créateur que Ghost in the Shell, il a également plusieurs suites, ce qui signifie que vous ne manquerez pas d’Appleseed à regarder à moins que vous ne les grignotiez tous.

3 EX MACHINA

Ex Machina est la partie philosophique de Ghost in the Shell mais s’est étendu à son propre récit déchirant d’orgueil humain. Le film commence plutôt innocemment avec un jeune et exceptionnel programmeur qui est invité dans une tournée et une expérience sociale. Seulement, cette expérience consiste à tester à quelle distance vous pouvez transformer un robot en une femme humaine.

C’est un conte obsédant qui reflète en quelque sorte notre propre société et son traitement des sexes. Bien sûr, il traite également des dangers de l’intelligence artificielle et de la façon dont l’insouciance de l’humanité envers l’éthique ou la moralité peut conduire à l’autodestruction. Sonne familier?

2 AVANTAGEUX

Vous n’avez probablement jamais entendu parler d’Advantageous depuis qu’il s’agit d’un film indépendant. Cependant, nous pouvons vous assurer que les fans de Ghost in the Shell valent chaque minute de votre temps. Advantageous traite de notions lourdes comme la jeunesse éternelle et dépeint cela lorsqu’un des personnages du film choisit de transférer sa conscience à un corps plus jeune.

Cela lui permet d’avoir de meilleures opportunités économiques et pratiquement l’immortalité. C’est quelque chose que le protagoniste de Ghost in the Shell connaît trop bien. En tout cas, ce film mérite à lui seul d’être regardé même si vous ne venez pas de Ghost in the Shell.

1 RAPPORT MINORITAIRE

Il pourrait maintenant aborder le même sujet lourd que Ghost in the Shell, mais Minority Report est toujours un thriller d’action psychologique qui suscite la réflexion et pose des questions sérieuses et importantes. Dans un sens, il tombe dans la même ligue que ledit film d’animation.

Si vous ne l’avez pas encore vu, Minority Report tourne autour d’une technologie révolutionnaire appelée Pre-Crime qui détecte les criminels avant même qu’ils ne commettent le crime. Le problème est qu’un policier se retrouve sous la ligne de mire de Pre-Crime et doit maintenant échapper au système qu’il a utilisé pour attraper les criminels potentiels. Regardez-le si vous voulez un complot complot complot dans la même veine que Ghost in the Shell.

