10 films DC que nous pouvons attendre après des oiseaux de proie

L’espiègle Harley Quinn de Margot Robbie est une fois de plus sur le grand écran, mais devrions-nous nous attendre à voir le personnage et ses nouveaux alliés, alias les oiseaux de proie, dans tous les futurs films de DC Extended Universe? Oiseaux de proie audacieux et indéniablement badass de Cathy Yan (et l’émancipation fantastique d’une Harley Quinn) n’a pas été un succès monumental au box-office, ni un flop ou un échec total. Il est prudent de supposer que nous verrons un ou plusieurs de ces personnages à l’avenir.

Étant donné que le film est déjà en train de tourner et que des plans de Robbie’s Harley ont été diffusés en ligne, nous savons déjà que Harley Quinn fera son retour dans The Suicide Squad de James Gunn. l’année prochaine, mais qu’est-ce que Warner Bros a en réserve pour le personnage et les oiseaux de proie la prochaine fois? C’est toujours amusant de spéculer, alors pour célébrer les oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) et son ton, son style et sa direction uniques, nous avons rassemblé une liste de dix films consécutifs ou dérivés que nous attendons de Warner Bros.!

10 Film dérivé de Cassandra Cain

Bien qu’elle soit vue comme une enfant (avec une trame de fond très différente) dans Birds Of Prey, Cassandra Cain est l’un des personnages les plus excitants de tout le film. Elle peut sembler être rien de plus qu’un simple pickpocket, mais Cassandra Cain a un rôle majeur dans les bandes dessinées en tant qu’artiste martiale experte et devient finalement Batgirl.

9 Harley & Batman

Celui-ci est un peu moins probable, surtout parce que nous n’avons aucune idée de ce qui se passe avec Matt Reeves et Batman de Robert Pattinson. Pourtant, il est impossible de nier que voir Harley Quinn de Margot Robbie faire équipe ou affronter Batman serait l’une des expériences de bande dessinée les plus satisfaisantes et les plus agréables à l’infini!

Nous avons entendu Harley parler beaucoup de Batsy et nous avons même pu les voir interagir pendant quelques instants dans Suicide Squad, mais ce serait incroyable de voir un film entier de Harley et Batman travailler ensemble.

8 Harley & The Joker Team-Up Film

La représentation controversée de Jared Leto du Joker n’a peut-être pas bien plu à la plupart des fans et des téléspectateurs, mais il y a encore beaucoup à explorer avec Harley et sa relation avec Puddin! Cela nous donnerait un meilleur aperçu de la performance de Jared Leto en tant que The Joker et avec un nouveau cinéaste en tête, un film entièrement consacré à la relation de Harley et Mr.J pourrait être l’un des films les plus divertissants et uniques de DC Extended Universe.

7 film autonome chasseresse

Si vous regardez l’une des critiques ou les réactions des fans, vous verrez que Huntress se révèle être un point culminant pour de nombreux téléspectateurs.

Alors que les oiseaux de proie fait un assez bon travail pour présenter Huntress et afficher son histoire traumatisante, un John Wick le film dérivé de style pourrait approfondir encore plus et explorer le personnage plus loin.

6 Harley Vs. Le Joker

Nous avons déjà discuté de la façon dont la relation de Harley avec The Joker pourrait faire un film autonome intéressant. Nous devons également envisager la possibilité passionnante de voir Harley et le prince clown du crime s’affronter à un moment donné dans l’univers étendu de DC. Compte tenu de leur statut de relation à la fin de Birds Of Prey, un film qui place Harley directement contre le Joker de Jared Leto pourrait être l’un des films les plus excitants et divertissants de DC Extended Universe!

Film dérivé des 5 Canaries noires

Elle n’est peut-être pas exactement ce à quoi s’attendaient les lecteurs de bandes dessinées, mais on ne peut nier que Jurnee Smollett-Bell est la parfaite Canari noir dans Birds Of Prey.

Alors que Black Canary bénéficie d’un temps de visionnage considérable (par rapport à Huntress), nous en savons très peu sur sa trame de fond et l’origine de sa superpuissance. Black Canary a une histoire de bande dessinée extrêmement riche, en particulier avec Green Arrow, il serait donc infiniment excitant de voir son cul encore plus dans un futur spin-off.

4 sirènes Gotham City

Il a été confirmé que Margot Robbie envisageait un Gotham City Sirens film à un moment donné, nous ne pouvons donc que supposer que c’est quelque chose que Warner Bros.et DC Comics voudront introduire dans DC Extended Universe plus tard. Tout comme Birds Of Prey, un film de Gotham City Sirens verrait Harley faire équipe avec des femmes badass, mais au lieu de Black Canary et Huntress, la princesse de la criminalité se battrait aux côtés de son meilleur ami, Poison Ivy et Catwoman.

3 oiseaux de proie 2

Oiseaux de proie Ce n’est peut-être pas le succès énorme que Warner Bros.et DC Comics espéraient, mais le film gagne toujours un montant décent dans le monde entier. Cela nous donne l’espoir que nous verrons Black Canary, Renee Montoya et Huntress faire équipe pour une autre aventure badass dans DC Extended Universe.

Une suite, qui se concentrerait probablement plus sur les oiseaux de proie et moins sur Harley Quinn, pourrait viser une cote PG-13 tout en approfondissant le métro de Gotham et en explorant ces personnages plus loin.

2 Film d’équipe Harley & Poison Ivy

En regardant les interviews des acteurs et les questions des fans, il est extrêmement clair que le public est plus qu’excité de voir Harley faire équipe avec son meilleur ami / petite amie / partenaire dans le crime, Poison Ivy. La relation de Harley et Ivy est l’une des plus divertissantes de l’histoire récente de DC Comics, donc dire que nous sommes excités par la possibilité de regarder la paire sur grand écran est un euphémisme massif. Cela donnerait aux téléspectateurs la chance de voir Harley sous un jour complètement différent, et il est juste de dire que les fans attendent toujours de voir Ivy dépeint avec précision après Batman et Robin.

1 film autonome Harley Quinn

En regardant la réponse critique et du public à Birds Of Prey, il est très clair que Harley Quinn de Margot Robbie est toujours un attrait majeur pour les fans de DC Comics et le grand public. En ce qui concerne l’avenir de Harley dans l’univers étendu de DC, un film que nous pouvons et devons nous attendre à voir est une aventure autonome de Harley Quinn. Au lieu de mettre en place plusieurs personnages ou de se concentrer sur une équipe, cela se concentrerait uniquement sur Harley Quinn et donnerait à Margot Robbie une occasion encore meilleure d’explorer le personnage.

