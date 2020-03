10 films DC que Scott Derrickson devrait réaliser

Après le succès du succès de Scott Derrickson en 2016, Doctor Strange, il semblait presque une garantie que le réalisateur Scott Derrickson reviendrait pour la suite du MCU. Cependant, Derrickson a récemment annoncé qu’il ne reviendrait pas pour Doctor Strange In The Multiverse of Madness, avec des rumeurs mentionnant Sam Raimi comme remplaçant possible.

Derrickson a récemment mentionné John Constantine comme un personnage de DC qu’il pourrait être intéressé à travailler sur l’avenir, ce que nous aimerions voir. Bien sûr, il y a quelques autres personnages DC en plus de Constantine, nous pensons qu’ils feraient bien avec Derrickson derrière la caméra. Nous les examinerons aujourd’hui.

10 ZATANNA

Alors que nous aimerions voir John Constantine se faire donner une autre photo sur grand écran après le film de 2005 mettant en vedette Keanu Reeves, avec Matt Ryan décrivant bien le personnage à la télévision, nous aimerions voir un autre personnage surnaturel sur grand écran.

Zatanna joue dans les mêmes cercles que John Constantine, et les deux travaillent souvent ensemble en tant que membres de la Justice League Dark. C’est la riche histoire comique de Zatanna et son absence de la plupart des adaptations en direct qui nous font rêver d’une adaptation cinématographique sombre et magique.

9 DOCTOR FATE

La contrepartie évidente de Doctor Strange de Marvel dans l’univers DC est le personnage magique connu sous le nom de Doctor Fate, bien que les deux soient très différents. Alors que Doctor Fate protège le monde des menaces magiques tout comme Strange, la source de son pouvoir donne au personnage un niveau différent à explorer.

Il y a eu plusieurs versions différentes de Doctor Fate au fil des ans, car le pouvoir de Nabu est accordé à différents hôtes qui portent son casque et des vêtements enchantés. Parfois, cette attribution est facultative, et parfois c’est une possession directe, qui pourrait être bien gérée entre les mains du directeur de l’horreur Derrickson.

8 FRANKENSTEIN, AGENT DE S.H.A.D.E.

Nous avons vu de nombreuses prises de vues cinématographiques différentes sur le classique littéraire Frankenstein. Bien que nous ne soyons pas pressés de revoir la même vieille histoire, DC a une vision unique du personnage qui fonctionnerait bien sur grand écran et présenterait une organisation dans le DCEU qui pourrait relier un certain nombre de films surnaturels de DC .

Après des années d’aventures après sa création aux mains de Victor Frankenstein, son monstre a été accueilli au sein du Super Human Advanced Defense Executive (S.H.A.D.E.) pour enquêter sur l’activité paranormale et y faire face, ce que Frankenstein de DC était particulièrement apte à gérer.

7 RESURRECTION MAN

Mitch Shelley n’est pas un super-héros typique de DC car il est surtout resté à l’écart des affaires costumées. Cependant, son pouvoir unique d’immortalité est venu avec une touche unique. Chaque fois que Mitch mourait, quelle que soit la condition de ses restes, il ressuscitait avec un nouveau pouvoir qui était souvent associé sous une forme ou une autre à sa mort.

Une future version du personnage avait même une montre qui pourrait le tuer de différentes manières qui pourraient influencer la capacité avec laquelle il ressusciterait, donnant à sa mort et à ses pouvoirs un avantage stratégique. C’est une version sombre de l’histoire des super-héros, mais qui pourrait bien faire sur grand écran.

6 ETRIGAN LE DEMON

L’histoire de DC a ses racines dans Arthurian Camelot qui sont mieux explorées avec le personnage de Jason Blood, un chevalier lié à Etrigan le démon qui lui a accordé la vie éternelle. Les fans pourraient reconnaître Etrigan à partir de ses diverses apparitions animées et de son vocabulaire rempli de rimes.

Nous avons vu Derrickson s’occuper du démoniaque dans des films d’horreur comme Sinister et Deliver Us From Evil, et nous aimerions voir cela mélangé avec une pincée d’humour Doctor Strange pour amener Etrigan le démon sur grand écran.

5 SHADE, L’HOMME QUI CHANGE

Doctor Strange a puisé dans les histoires classiques de Steve Ditko pour apporter les différentes dimensions taquinées dans le film à la vie psychédélique, ce qui a permis un traitement cinématographique qui a séparé Doctor Strange du reste des films MCU.

Shade, l’homme changeant qui est également une autre création de Ditko, est l’un des personnages les plus psychédéliques de DC. Cependant, c’est le redémarrage Vertigo de Peter Milligan, Chris Bachalo, Brian Boland et d’autres artistes qui a vraiment plongé dans les dimensions trippantes explorées par Rac Shade, un homme changeant dans d’autres dimensions avec un puissant M-Vest capable de manipuler la réalité.

4 LANTERNE VERTE

Nous avons vu Derrickson clouer quelques éléments clés du Docteur Strange, comme des effets spéciaux volants, des constructions énergétiques et des paramètres cosmiques / galactiques qui pourraient tous bénéficier de l’adaptation de Green Lantern depuis longtemps rumée pour DC Comics.

Bien qu’il y ait une émission de télévision à venir et le long film de Green Lantern Corps en préparation, nous aimerions toujours voir une version grand écran d’une Green Lantern qui nous fera oublier l’adaptation de Martin Campbell en 2011 avec Ryan Reynolds.

3 LE SPECTRE

Les films précédents de Derrickson ont montré une compétence d’horreur certaine que nous aimerions voir davantage explorée avec certains des personnages de DC. Plus précisément, nous voulons voir l’histoire de The Specter racontée sur grand écran, plongeant dans les racines religieuses du personnage alors qu’il distribue sa propre marque de justice aux méchants.

Les fans de Arrowverse sur The CW ont récemment vu une version de The Spectre sur le petit écran lors de l’événement croisé “Crisis on Infinite Earths”. Nous aimerions voir un conte d’horreur effrayant se concentrer sur l’ancien flic Jim Corrigan alors qu’il se transforme en Esprit spectral de la vengeance.

2 DEADMAN

Nous entendons des rumeurs depuis des années sur les projets d’un film Justice League Dark, que nous aimerions voir car cela donnerait à quelques personnages surnaturels de DC leurs débuts en direct. Cependant, si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, nous voulons juste voir un film Deadman.

Boston Brand était un acrobate de cirque de haut vol avant son assassinat, mais il a été ramené comme un fantôme qui peut posséder des gens afin de trouver l’identité de son meurtre. Le film pourrait plonger dans un territoire spirituel comme le docteur Strange, et pourrait même utiliser certaines des mêmes techniques de projection astrale utilisées dans le film pour donner vie à Deadman.

1 DOCTEUR OCCULTE

Le personnage que nous pensons serait parfait non seulement pour Scott Derrickson, mais aussi pour la liste croissante de films alternatifs du DCEU, Doctor Occult. Occult est un détective surnaturel avec une histoire d’origine intéressante qui implique d’anciens sacrifices sataniques et deux personnages distincts existant dans le corps du docteur Occult. Il opère comme “détective fantôme” depuis environ un siècle.

Le docteur Occult est apparu dans divers titres et événements au fil des ans, mais le meilleur scénario pour un film implique d’autres personnages mystiques comme le Phantom Stranger, Mister E. et John Constantine, qui est devenu affectueusement connu sous le nom de Trenchcoat Brigade alors qu’ils tentaient de former un puissant jeune utilisateur de magie nommé Timothy Hunter dans les livres de magie de Neil Gaiman.

