La raison pour laquelle nous courons vers le désert est souvent la même raison pour laquelle nous fuyons. Dans ses profondeurs se cache la promesse alléchante de l’inconnu, qui peut représenter une liberté téméraire ou un chaos violent total. Les films d’horreur de survie axés sur le plein air représentent souvent nos angoisses les plus primordiales à propos de ce que la nature sauvage peut manifester, leurs histoires traçant nos rêves éveillés jusqu’à leur inévitable descente dans des cauchemars vivants.

Il est facile pour les films d’horreur se déroulant dans des bois effrayants, des forêts hantées et des champs stériles de devenir prévisibles et monotones. Après avoir vu un groupe de randonneurs se faire tuer dans un film slasher, vous les avez tous vus. Mais les cinéastes changent tout le temps les règles du jeu. Parfois, les randonneurs font face à des ennemis surnaturels, et parfois ce sont leurs pires ennemis. Prenez vos bâtons de marche, car voici 10 films d’horreur de randonnée à regarder si vous aimez le plein air.

10 LE RITUEL

Quatre amis tentent d’honorer la mémoire de leur ami décédé en faisant de la randonnée dans le désert scandinave, mais un raccourci les conduit dans une zone de la forêt occupée par un culte bizarre. Les résidents ont bénéficié d’une durée de vie inhabituellement longue et de l’absence de maladie, à condition d’adorer une ancienne divinité qui traque les arbres.

Les hommes sont soit marqués pour l’adoration ou le sacrifice et lorsqu’ils tentent de s’échapper, ils sont pourchassés par la créature. Avec des effets visuels puissants, une conception de créature et une tension dramatique, The Ritual est le dernier ajout digne au genre de l’horreur de survie en plein air.

9 LIVRAISON

Vous ne pouvez pas discuter de films d’horreur en plein air sans mentionner Deliverance. C’est la quintessence du genre d’horreur de survie et crée un précédent pour chier votre pantalon dans les bois. Cela commence à être apprivoisé, avec quatre amis de la ville qui quittent leur femme et vivent pour s’échapper dans les montagnes, mais se transforme bientôt en vacances d’enfer.

Leur séjour dans la Géorgie rurale était censé être rempli de randonnée, de canoë-kayak et de chasse, mais ils se rendent vite compte qu’ils sont la proie quand un tas de psychos des backwoods les attaquent sauvagement. Regardez-le pour Burt Reynolds avec un arc, un suspense mordant et cette piste accrocheuse de «Dueling Banjos» qui était «Toss a Coin To Your Witcher» des années 72.

8 WOLF CREEK

La plupart des gens mentionnent le projet Blair Witch comme la quintessence de l’horreur des séquences trouvées, mais Willow Creek supplie de différer considérablement. De l’esprit fou de Bobcat Goldthwait (oui, ce comédien hurlant du début des années 90) vient l’histoire d’un couple essayant de faire un documentaire controversé sur la légendaire créature Bigfoot.

Cela commence un peu lentement, l’homme et la femme profitant de longues promenades dans la nature et de superbes vues alors qu’ils recherchent des indices sur le lieu où se trouve Bigfoot. Mais il y a une scène déchirante dans une tente la nuit qui vous fera ne plus vouloir retourner camper.

7 ARRIÈRE-PAYS

En partie basé sur une histoire vraie effrayante impliquant Mark Jordan, qui a reçu l’étoile du courage de la gouverneure Michaëlle Jean de l’Ontario, Backcountry se concentre sur un homme et sa petite amie dont la randonnée dans l’arrière-pays du Canada se transforme en combat pour la survie.

Mark et sa petite amie Jacqueline Perry pensaient que le parc provincial Missinaibi Lake ferait un endroit idéal pour explorer loin de leur vie trépidante en ville, seulement pour découvrir que chacun de leurs mouvements est suivi par un énorme ours mangeur d’hommes. Il prend l’intrigue du Grizzly des années 76 et fait monter la terreur, mettant la tension et la surprise à bon escient.

6 LA DESCENTE

Comme Deliverance, The Descent présente un slog de survie exténuant qui épuisera vos sens et vos nerfs. À la fin du film, vous aurez l’impression d’avoir combattu à chaque étape, tout comme ses protagonistes. Lorsque six femmes décident de plonger dans des grottes pour aider l’un de leurs compagnons à surmonter un horrible accident de voiture, elles subissent un nouveau niveau de traumatisme.

Les femmes rencontrent des preuves d’un précédent groupe de spéléologues, ainsi que d’autres occupants qui n’ont peut-être pas quitté les grottes. Dans les cavernes claustrophobes, les femmes réalisent qu’il n’y a pas d’autre issue que d’aller plus loin. Plus profondément dans la terreur psychologique et physique, bien sûr.

5 WOLF CREEK

Cette fête effrayante australienne commence au parc national de Wolf Creek, où trois amis explorent l’Outback australien. Au milieu de leur aventure de randonnée, ils perdent leur chemin, nécessitant l’aide d’un bushman local nommé Mick Taylor.

Taylor commence amicalement et serviable au début, mais bientôt le trio découvre que sa voiture ne démarrera pas, et ils seront coincés à Wolf Creek à moins qu’ils ne comptent sur Taylor, qui semble toujours se présenter lorsque les problèmes commencent. Le film était basé sur une véritable histoire de meurtre qui a eu lieu à l’extérieur de Sydney dans les années 90.

4 CONSERVATION

Une jeune femme nommée Wit part en voyage de chasse dans la nature avec son mari et son frère, dans l’intention d’aider son mariage malade et le SSPT de son beau-frère. Ils se dirigent vers une réserve de gibier qui est fermée pour la saison, mais ils continuent malgré tout sans se laisser pénétrer profondément dans l’intérieur de la forêt.

Alors que les relations rocheuses du trio mijotent à la surface, elles ne sont qu’aggravées par une nuit qui se transforme en vol de tout leur équipement. Chacun est marqué d’un “X” noir et est devenu la proie d’un groupe de chasseurs mystérieux qui commencent à se rapprocher à mesure que chaque personne se retourne.

3 PASS DU DIABLE

Basé sur le film The Dyatlov Pass Incident de 1959, ce film d’horreur trouvé en vidéo retrace la disparition mystérieuse de plusieurs étudiants américains qui ont tenté de retracer l’itinéraire de randonneurs russes qui ne sont jamais revenus de leur expédition de ski dans les montagnes de l’Oural.

Devil’s Pass propose un lien ténu entre le complot militaire américain, l’expérience de Philadelphie et les décès de Dyatlov, indiquant qu’il y avait quelque chose de plus que des causes naturelles impliquées dans la disparition des skieurs. Ce film atmosphérique et de mauvaise humeur est une mise à jour digne de l’original, offrant des techniques d’horreur modernes à un principe solide.

2 UN LIEU SOLAIRE POUR MOURIR

Une randonnée dans les Highlands écossais pour cinq alpinistes devient périlleuse lorsqu’ils découvrent une jeune fille serbe emprisonnée dans une chambre au milieu de la nature sauvage. Ils doivent trouver un moyen de la libérer ainsi que de la mettre en sécurité tout en évitant ses ravisseurs.

Plein d’action palpitante, A Lonely Place To Die a des effets spéciaux étonnamment compétents, et le récit unique de dresser cinq vétérans militaires contre des criminels de guerre des Balkans fait une histoire fascinante. Le jeu de chat et de souris auquel ils jouent vous maintiendra sur le bord de votre canapé.

1 TERRAIN TUANT

Lorsqu’un jeune couple décide de passer le réveillon du Nouvel An dans l’Outback australien, il reçoit un pourboire amical d’un local pour planter sa tente près d’une cascade romantique. Lorsqu’ils arrivent sur le site, ils aperçoivent un camping abandonné sans aucun signe de ses occupants.

Après un moment de bonheur, ils rencontrent un bambin traumatisé couvert de sang. Le garçon était le seul membre survivant de la famille qui avait campé sur le site quelques jours auparavant, et le couple doit le garder à l’abri des meurtriers qui sont revenus pour terminer le travail.

