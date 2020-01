10 films d’horreur italiens des années 80 dont vous n’avez jamais entendu parler

Les Italiens savent faire des films d’horreur. Les réalisateurs du pays qui ont donné naissance à la Renaissance reviennent sur leur riche histoire artistique afin d’ajouter une touche esthétique à leurs histoires de terreur. Alors que le cinéma italien effrayant a atteint son apogée dans les années 1970, les années 1980 comprenaient pas mal de contributions inestimables au genre de réalisateurs italiens.

Alors que des noms comme Dario Argento et Mario Bava sont bien connus dans la plupart des cercles d’horreur, il existe de nombreux autres réalisateurs italiens talentueux dont les œuvres ont été éclipsées ou négligées. Cette liste rassemble 10 films d’horreur italiens des années 80 que la plupart des gens ne connaissent pas. Ce sont tous des films sanglants, gothiques et psychologiques que tout fan de cinéma effrayant devrait connaître.

10 L’Éventreur de New York (1982)

Ce slasher controversé de Lucio Fulci est toujours censuré au Royaume-Uni à ce jour. C’est une histoire horrible et excessive sur un tueur en série qui brutalise des femmes à New York. Alors que Fulci voulait faire un film sur l’exorbitance, la compétitivité et la misogynie américaines, de nombreux publics ont été découragés par tout le sang et le sexe décrits dans le film.

Dans le film, le tueur se révèle être un homme qui le perd après sa maladie, la jeune fille reçoit un mauvais diagnostic à l’hôpital. Fulci est connu pour ne pas se retenir de la violence, et ce film est l’un de ses plus gratuits.

9 Madhouse (1981)

Un slasher standard, Madhouse est un film d’horreur familial dans la veine des sœurs de Brian de Palma. Dans les jours précédant son anniversaire, Julia continue de rêver d’une sœur jumelle qu’elle n’a jamais rencontrée ou connue. Les rêves dérangent, laissant Julia démêlé.

Quand le jour arrive, Julia se prépare pour sa fête d’anniversaire, et il y a une invitée spéciale: sa jumelle, Mary, qui vient de s’échapper d’un hôpital psychiatrique. Déformée et en colère contre son emprisonnement, Mary se présente pour se venger.

8 Le labyrinthe des araignées (1988)

Également sorti sous le titre The Spider’s Nest, ce film se déroule à Budapest, en Hongrie. Un scientifique américain tente de rattraper un vieux collègue d’Europe de l’Est. À son arrivée, il découvre que le scientifique est décédé dans des circonstances étranges.

Le scientifique américain enquête sur la mort, découvrant des preuves que son collègue décédé était sur le point de révéler l’existence d’un culte des araignées. Bientôt, l’homme américain devient la dernière cible du groupe.

7 Tenebrae (1982)

C’est l’un des films les moins connus de Dario Argento. Argento est responsable du classique Suspiria, et cette version ultérieure atteste de son style tendu et psychologique en tant que conteur. Dans le film, le romancier mystère Peter Neal se rend à Rome pour promouvoir son nouveau livre.

Après son arrivée, une série de meurtres mystérieux liés à ses livres commencent à se produire. Alors que la police locale enquête, les corps continuent de s’accumuler. Les nuances littéraires, les morts sanglantes et les décors chics sont tous la signature d’Argento. La fin de la torsion aussi.

6 Macabre (1980)

Il s’agit du premier long métrage du fils de Mario Bava, Lamberto. Situé à la Nouvelle-Orléans, ce film cérébral se concentre sur une femme nommée Jane. Lorsque le film commence, elle laisse ses enfants seuls pour aller à la rencontre de son amant, Fred. Cette réunion déclenche une série d’événements violents et tragiques qui ont conduit Jane à être institutionnalisée pendant un an.

Après sa libération, Jane essaie de reprendre sa vie en main. Malheureusement, il semble que le traumatisme qu’elle a subi soit tout simplement trop important, et elle se déroule lentement, perdant le contact avec la réalité.

5 scènes d’effroi (1987)

Slasher satirique intelligent et branché sur le processus créatif, Stage Fright est le premier film de l’acteur d’horreur italien Michele Soavi. Le film se concentre sur un groupe d’acteurs égoïstes et capricieux travaillant à travers une répétition pour leur prochaine pièce.

Malheureusement, un ancien artiste fou les traque. L’homme, qui vient de s’échapper d’un hôpital psychiatrique, enferme les acteurs dans le théâtre, les sortant un par un de manière voyante et mélodramatique. Le tueur porte également une combinaison et un grand masque de hibou tout au long du film, qui devient de plus en plus sanglant à mesure que les corps s’additionnent.

4 Une lame dans le noir (1983)

Un autre film de Lamberto Bava, A Blade in the Dark se concentre sur un compositeur nommé Bruno qui se rend dans une villa italienne afin de marquer un film d’horreur. Bientôt, les événements du film d’horreur prennent vie dans la villa, provoquant une spirale chez Bruno.

Psychologique et autoréférentiel, le film brouille la distinction entre réalité et fantaisie dans les limites d’une villa italienne emblématique classique.

3 Cité des morts-vivants (1980)

Thriller zombie de Lucio Fulci, les événements du film sont déclenchés par le suicide d’un prêtre. Sa mort ouvre une passerelle vers l’enfer, d’où des dizaines de zombies affamés sortent pour faire des ravages dans la ville locale.

Le film est connu pour ses effets spéciaux haut de gamme, mais graphiques. Il comprend également deux des décès les plus mémorables de l’histoire de l’horreur, dont un impliquant une perceuse électrique. Malgré ses accents sanglants, City of the Living Dead comprend des moments sans suspense sans sang.

2 L’Église (1989)

Ce film a été à l’origine conçu par la réalisatrice Michele Soavi pour faire partie de la trilogie des démons de Dario Argento, mais il a finalement été transformé en un film autonome. Le film raconte l’histoire d’une cathédrale italienne hantée au passé brutal et cruel.

L’action de l’Église remonte au Moyen-Âge, lorsque l’église a été construite par les Templiers au sommet d’une fosse commune contenant des villageois massacrés accusés de pratiquer le satanisme. Dans le présent, la crypte de l’église est ouverte, libérant toutes les forces démoniaques qui s’y trouvent. Le film met en vedette un jeune Asia Argento.

1 Couper et courir (1985)

L’un des tropes les plus problématiques dans les films italiens concerne les indigènes cannibales. Pourtant, il est important de reconnaître cet aspect gênant de ces films d’horreur, et Cut and Run en est un excellent exemple. Il suit une équipe de télévision qui parcourt l’Amérique du Sud à la recherche d’un tsar de la drogue qui mène une opération meurtrière.

Alors qu’ils errent de plus en plus profondément dans la jungle, ils rencontrent des habitants hostiles et d’autres problèmes. Ce film est dans la même veine que le plus célèbre film cannibale italien de tous les temps, Cannibal Holocaust.

