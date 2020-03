10 films d’horreur que vous ne saviez pas étaient basés sur des histoires et du folklore du monde réel

En ce qui concerne les films d’horreur emblématiques, il existe un certain nombre de menaces naturelles et surnaturelles avec lesquelles une multitude de personnages pourraient entrer en contact. Des maniaques en masques aux hordes de zombies, le genre ne manque pas de monstres et de chaos. Mais autant que nous apprécions les créations originales, parfois nous n’avons pas besoin de chercher plus loin que notre propre culture pour les peurs cinématographiques.

Bien qu’ils ne soient pas aussi communs dans le genre que nous le souhaiterions, les films d’horreur basés sur le folklore et la mythologie peuvent être aussi effrayants que les monstres de l’esprit. Nous allons voir ici certains de ces titres terrifiants qui s’inspirent des légendes, des traditions et de l’histoire.

10 Haxan: la sorcellerie à travers les âges

Vous n’avez pas besoin de son ou de couleur pour un facteur de peur sérieux et Haxan le prouve à un T. Cette tranche de l’ère silencieuse contient plus qu’assez de monstres, de sorcières et d’images graphiques que la MPAA jugerait positivement horribles. Avec des orgies démoniaques, des rites sataniques et des rituels méchants, nous sommes choqués que cela ait réellement atteint le public de 1929.

Le film lui-même n’a pas d’intrigue définie, mais c’est une série de séquences et de vignettes illustrant la sorcellerie, la démonologie et une flopée d’images effrayantes. Les visuels et les dictons s’inspirent des coutumes et du folklore européens concernant les sorcières et les sorciers. Parlez de votre ancienne magie noire.

9 N’ayez pas peur du noir

Ce magnifique monstre du réalisateur légendaire Guillermo del Toro prend le mythe de la fée des dents et le transforme en quelque chose tout droit sorti d’un cauchemar. Les fées de Del Toro n’ont pas d’ailes ni de baguettes magiques, elles préfèrent les dents pointues et les instruments métalliques pour poursuivre leurs proies.

Dans de nombreuses cultures, les fées et les faes peuvent être séduisants et bienveillants, mais ils peuvent aussi être malicieux et malveillants. Les petites créatures de Don’t Be Afraid of the Dark ont ​​certainement plus en commun avec les fées de la tradition ancienne qu’avec celles de Tinkerbell. Ils retournent à leurs racines à plus d’un titre.

8 Légende urbaine

Urban Legend est un film slasher qui adopte une approche plus moderne des légendes et des traditions. Bien qu’il n’y ait pas de créatures de la nuit dans ce cri d’adolescent, l’intrigue elle-même rend hommage à plusieurs légendes urbaines célèbres qui ont été dans notre culture depuis les années 1940.

Quiconque a déjà entendu une histoire de feu de camp classique sera en mesure d’identifier plusieurs éléments clés que le tueur utilise dans ses crimes. Des choses comme un inconnu à l’arrière d’une voiture en mouvement, Bloody Mary et un Hatchet-Man font tous partie du MO du slasher. Ce n’est pas la méthode la plus conventionnelle, mais c’est celle que nous pouvons apprécier.

7 Les prophéties Mothman

Basé sur le livre du même nom, The Mothman Prophecies tire ses inspirations monstrueuses du phénomène cryptozoologique qui a tourmenté les citoyens de Point Pleasant, en Virginie-Occidentale. Depuis 1966, le Mothman a été considéré comme un présage de malchance bien avant que ce film ne soit sorti en salles.

Avec Bigfoot et le Jersey Devil, les observations de Mothman sont certainement dignes du terme légende. Qu’il s’agisse de spéculation ou de science-fiction, tout le monde le devine. Y a-t-il vraiment quelque chose qui vit près du pont de Point Pleasant, ou s’agit-il d’un mauvais endroit et d’un mauvais moment?

6 L’homme en osier

À la fois un classique de l’horreur et l’un des films les plus terrifiants de la carrière de Christopher Lee, The Wicker Man reprend les thèmes de la sorcellerie et de la magie et les mélange magnifiquement avec les anciennes croyances païennes pour créer l’un des films les plus effrayants jamais mis sur écran argentique. Lorsqu’une jeune fille disparaît sur une île mystérieuse, c’est à un inspecteur religieux de la retrouver avant qu’elle ne soit utilisée pour un rituel culte.

Semblable à Haxan, The Wicker Man fait appel aux anciens esprits du folklore européen pour donner vie aux horreurs de la magie ancienne. Chaque passionné d’horreur connaît la tristement célèbre brûlure dans l’acte final, et étonnamment, il s’inspire de véritables anciennes pratiques sacrificielles.

5 Krampus

Certainement un traitement plus stylisé d’une figure mythologique, Krampus prend le mythe du démon de Noël et le transforme en une comédie d’horreur qui pourrait se tenir aux côtés de Gremlins et The Nightmare Before Christmas. Grâce à ce film du réalisateur Michael Dougherty, Krampus est sorti des âges sombres pour entrer dans l’ère moderne.

Krampus a tout ce que son inspiration traditionnelle a et plus encore. Des longues cornes de chèvre à la langue serpentine, l’ombre de Saint-Nicolas est le cauchemar d’un gamin coquin. C’est un joyeux monstre qui donne un nouveau sens au terme “tu ferais mieux de faire attention”.

4 Trick r ‘Treat

Bien sûr, nous ne pouvons pas parler de Michael Doughtery sans parler de sa prétention à la célébrité du film culte, Trick r ‘Treat. S’appuyant sur le côté le plus sombre des vacances d’Halloween, ce film est une lettre d’amour à la célébration, avec des vampires, des loups-garous, des zombies et beaucoup, beaucoup de jack-o’-lanterns.

Le film utilise ses traditions (et le culte de Samhain) comme une force motrice pour établir les règles de son monde. Voler des friandises à d’autres enfants? Vous vous faites harceler par un tueur en série à côté. Ne distribuez pas de bonbons? Obtenez la visite d’un tour ou d’un traiteur de zombies. Et le ciel vous aide si vous soufflez un Jack-o-Lantern avant minuit …

3 histoires effrayantes à raconter dans le noir

Une fois de plus, nous sommes visités par le génie de Guillermo del Toro avec cette représentation de l’une des séries de livres d’horreur les plus emblématiques de tous les temps. Histoires effrayantes à raconter dans l’obscurité est ce qu’aurait été Urban Legend s’il était allé jusqu’au bout avec son inspiration. Les histoires sont peut-être anciennes, mais les peurs sont fraîches et juteuses.

Quiconque a lu les livres sait que les histoires viennent du folklore, des légendes urbaines et de tous ces contes fantasmagoriques que nous avons entendus au camp d’été. Ajoutez-y une bonne histoire de maison hantée à l’ancienne, et vous avez ce chef-d’œuvre macabre.

2 La sorcière

Ce scarefest à combustion lente tire essentiellement son récit entier d’un mélange éclectique de diverses histoires et légendes folkloriques liées aux sorcières d’Amérique primitive. Combinant les croyances puritaines européennes et américaines, ce récit terrifiant d’une sorcière dans les bois n’est en aucun cas un conte de fées.

À partir de l’imagerie des chèvres, des balais et des familiers des sorcières, ce film crée un monde effrayant et isolé où ce que vous ne savez pas peut, en fait, vous tuer. Que ce soit la peur d’un conjurateur âgé, une simple peur de l’inconnu, ce film a définitivement une essence indéniablement mauvaise.

1 Sleepy Hollow

Comment pouvons-nous avoir une liste de films d’horreur basés sur le folklore sans parler de l’histoire de fantôme la plus emblématique et la plus connue de l’histoire, The Legend of Sleepy Hollow? Bien que l’animation Disney de l’histoire soit sans doute la plus fidèle au livre, c’est cette version du réalisateur visionnaire Tim Burton qui mérite notre première place.

Sleepy Hollow a été comparé à un film Hammer Horror classique avec son utilisation de fantômes, de sorcières et d’images gothiques. Bien qu’il manque certains éléments du livre original de Washington Irving, son interprétation du Headless Horseman est un souhait de spectre moderne qu’ils pourraient être.

