10 films historiques incontournables – Cinemascomics

Le genre du cinéma historique est très large car c’est un film aussi historique qui raconte les aventures d’Alexandre le Grand que la persécution de Ben Laden. Cependant, nous voulions rappelez-vous certains films historiques avec des composants belliqueux et dans certains cas bibliques et qu’ils sont des recréations du passé qui vont de la guerre des Thermopyles, de la crucifixion de Jésus à la bataille pour la récupération de Jérusalem au Moyen Âge. Épopée et histoire vont de pair dans ces dix productions que nous proposons.

Nous commençons par notre liste de films essentiels

1. Braveheart (1995) de Mel Gibson

Penser à «Braveheart», c’est penser au cinéma épique en majuscules et au cri assourdissant de William Wallace pour la liberté. Un travail épique qui a tracé une tendance sans aller plus loin dans tous les discours avant une bataille. Impossible de ne pas broncher en écoutant Wallace s’exclamer: “Ils peuvent nous prendre la vie, mais ils ne nous enlèveront jamais notre liberté.” Braveheart est un film sur les rêveurs, de personnes qui voulaient se libérer de la tyrannie d’un roi terrifiant et la figure qui a illustré ce rêve était William Wallace, un héros national écossais qui a mené plusieurs batailles contre le roi Édouard Ier d’Angleterre. Mel Gibson est le réalisateur, producteur et protagoniste de ce film magistral qui a marqué un avant et un après.

2. Spartacus (1960), par Stanley Kubrick

Entre ‘Paths of Glory’ (1957) et ‘Lolita’ (1962), Stanley Kubrick a créé en 1960 ‘Spartacus’ l’un des films historiques de notre liste dans lequel le regretté Kirk Douglas prend la place de cet esclave thrace historique qui Il a été vendu comme gladiateur et qu’en Italie il était le chef d’une rébellion d’esclaves (73-71 avant JC) contre la République romaine. À une époque où les histoires épiques et surtout bibliques étaient courantes (un an avant la création de «Ben-Hur»), «Spartacus» a été un succès en raison de la clameur de liberté qu’il a suscitée, une plus profond que les autres films. ‘Spartacus’ a également permis de consolider, si ce n’était déjà le cas, son réalisateur, qui laisserait pour l’histoire de grands titres incontournables.

3. Gladiator (2000) de Ridley Scott

Ridley Scott n’a rien eu à prouver au monde du cinéma après avoir réalisé des bijoux tels que «Alien» ou «Blade runner». Cependant, quelque 20 ans après ces deux films, un autre de ses plus grands succès a été présenté au grand écran: ‘Gladiator’, l’un des films historiques incontournables de la liste avec de splendides Russell Crowe et Joaquin Phoenix. Scott relance le cinéma épique romain et compte de nombreux prédécesseurs qui n’atteignent même pas à distance son niveau. “Gladiator” a de grandes doses de lutte épique, motivée par la vengeance, la trahison, la politique, la violence et l’espoir d’un avenir meilleur. La reconstitution du Colisée romain a été très appréciée. Le protagoniste est l’Hispanique Máximo Décimo Meridio, fidèle à César, qui est trahi par le fils de l’empereur, Comodo, qui tue sa famille. Maximo est fait esclave et devient gladiateur. Son objectif ne sera pas tant de retrouver la liberté que de se venger.

4. 300 (2007), par Zack Snyder

300 est la pure épopée des films historiques. Le film a été une véritable surprise pour sa mise en scène spectaculaire. Contrairement au cinéma historique des années 50 ou 60 dans lequel des milliers de figurants sont apparus dans des scènes de bataille, le film de Zack Snyder montre jusqu’où la technologie audiovisuelle peut aller avec un fond vert, appelé superposition de chrominance. .

Le film est basé sur la bande dessinée primée de Frank Miller qui raconte la bataille des Thermopyles de 300 Spartiates contre une armée infinie de Perses dirigée par Xerxès. C’est la lutte contre l’impossible. L’une des principales attractions est la performance de Gerard Butler dans le rôle de Leonidas, roi des Spartiates. C’est une histoire très violente, viscérale et visuellement écrasante et innovante. Encore une fois, pure épopée. Dommage la deuxième partie «300. L’origine d’un empire. »

5. Ben-Hur (1959), de William Wyler

Aventures, courses hippiques rapides, vengeance, trahison, ascension après la chute et la rédemption… Tout cela est dans l’histoire de «Ben-Hur», l’un des plus grands succès cinématographiques de tous les temps réalisé par William Wyler et avec l’acteur Charlton Heston, qui incarne un marchand juif qui est plus tard transformé en esclave et qui revient triomphant après de nombreuses aventures. La chose choquante à propos du film était sa mise en scène explosive avec une multitude de médias et de grandes doses épiques et morales. La scène des chars, historique.

6. La Passion du Christ (2004), par Mel Gibson

Dans tous les films du milieu du siècle dernier, on nous a présenté un Jésus de Nazareth propre qui, même face à la douleur de la torture, apparaît presque peigné et sans beaucoup de rayures. Très différent et plus réaliste – quoique avec un petit excès – Mel Gibson a sorti en 2004 le sanglant “La Passion du Christ” avec un James Caviezel endurant dans le rôle de Jésus. Le film, qui a suscité une grande controverse, a provoqué un réel impact principalement dû à la brutalité et à la violence de ses images, qui montrent la torture physique que Jésus a subie avant sa mort, et aussi parce qu’il a été tourné en latin, hébreu et araméen. Mystiques sont les scènes dans lesquelles le diable tente Jésus.

7. Les 10 commandements (1956), par Cecil B. DeMille

Avec une mise en scène grande et spectaculaire et en phase avec les films bibliques de l’époque, cil The 10 commandments ’, de Cecil B. DeMille, est devenu l’un des films les plus mythiques de l’histoire du cinéma.

Près de 60 ans plus tard, il n’est pas difficile d’imaginer à quel point les effets du film avec Charlton Heston ont dû être surprenants à cette époque, par exemple la scène dans laquelle la mer est divisée ou lorsque la verge de Moïse se transforme en serpent. L’acteur se met à la place de Moïse, celui choisi pour débarrasser le peuple hébreu des pharaons. Encore une fois, comme on le voit dans d’autres films, le thème est le même: un personnage avec une grande reconnaissance est réduit au plus bas pour renaître de ses cendres. Près de 60 ans plus tard, la critique de Ridley Scott sur le personnage de Moïse arrive.

8. Royaume des cieux de Ridley Scott (2005)

Encore une fois, Ridley Scott, qui cinq ans après «Gladiator» a créé «The Kingdom of Heaven» avec Orlando Bloom dans le rôle de Balian, le fils bâtard de Godofredo de Ibelin (Liam Neeson), un chevalier respecté pour le roi de Jérusalem. Situé dans les croisades au 12ème siècle, Balian sera appelé à protéger Jérusalem des attaques des musulmans qui veulent prendre le contrôle de la ville. L’épopée du film est immense et se démarque surtout par les recréations de Jérusalem, l’intensité de ses personnages avec leurs croyances et les performances fantastiques de Jeremy Irons et Liam Neeson, bien que leur rôle soit très court.

9. Julius Caesar (1953), par Joseph L. Mankiewicz

‘Julio Cesar’ est une adaptation de la pièce du même nom de William Shakespeare avec Marlon Brando dans le rôle de Marco Antonio en tant que revendication principale avec son discours final mythique. L’un des films historiques de la liste qui tourne autour des régimes totalitaires et qui raconte la trahison de Cassius et Brutus contre le grand dictateur Julius Caesar et quand ils ont planifié son meurtre. Dix-sept ans plus tard, le film «La mort de Jules César» avec Charlton Heston dans le rôle de Marco Antonio, également basé sur le texte de Shakespeare, est apparu. L’épopée de l’histoire n’est pas dans les grandes batailles, mais dans les mots et les discours de ses protagonistes.

10. Noah (2014), par DarrenAronofsky

La plupart attendaient plus du dernier film de Darren Aronofsky, “Noé”, basé sur l’histoire de l’Ancien Testament de l’Arche de Noé. En fait, le réalisateur avait eu un impact avec le complexe et paranoïaque “Pi: foi dans le chaos” et “Requiem pour un rêve.” Au-delà des performances remarquables de Russell Crowe et Jennifer Connelly, le film se démarque pour montrer une nouvelle façon d’aborder le cinéma biblique presque plus près de “ Le Seigneur des anneaux ” ou du monde des super-héros en incluant des montagnes parlantes et bien d’autres choses. mysticisme. Aronofsky, contrairement aux autres films figurant sur la liste, met l’accent sur l’attitude, la personnalité et le drame interne de ses personnages, en particulier Noah, qui discutera de son sort.