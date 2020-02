10 films où la coupe étendue / du réalisateur était meilleure que l’original

Les réalisateurs de films ont un travail assez lourd. Ils ne portent en aucun cas l’intégralité du film, mais ils sont chargés de guider la vision créative. Ils doivent satisfaire leurs propres sensibilités, les demandes de leurs producteurs, les demandes du public et survivre à l’épreuve du temps. Souvent, dans la crainte que le produit final soit trop long, trop compliqué ou trop détaillé pour le grand public, les studios interfèrent avec les réalisateurs et leur cours pour guider l’équipage vers cette vision.

Parfois, un film “Director’s Cut” peut en effet sembler épuisant ou de longue haleine par rapport à une sortie en salles. Mais à d’autres moments, il est déconcertant que le studio ait coupé certains aspects de la vision du réalisateur parce que le produit final est complètement changé, pas coupé.

10 Blade Runner

Blade Runner a plusieurs coupes du film partout. Cependant, la coupe préférée du réalisateur Ridley Scott est le film de 1992 du réalisateur Cut Ridley. Harrison Ford détestait également le film. Il raconte la narration quelque peu exaspérante et sur le nez de Deckard dans la version théâtrale. La question de savoir si Deckard est ou non une réplique est également abordée; il y a maintenant une scène de Deckard rêvant d’une licorne, un indice qu’il pourrait être une réplique. Et en plus de cela, à la fin du film, Deckard et Rachael ne s’enfuient pas avec la révélation qu’elle a une “extension de garantie”. Au lieu de cela, cela se termine lorsque la paire entre dans l’ascenseur, leur sort plus ambigu. The Director’s Cut est clairement un produit plus fort, avec plus d’emphase sur l’existentialisme que sur le mystère du détective.

9 Il était une fois en Amérique

L’immense drame policier de Sergio Leone est un excellent film … lorsque la version de 250 minutes est visionnée, pas la version de 139 minutes. Bien sûr, couper un film de plus de 4 heures est compréhensible, mais trancher le produit en deux et réorganiser l’ordre des scènes? Impardonnable. Une version est un mauvais film. L’autre est le chef-d’œuvre épique de Leone.

8 Docteur sommeil

Doctor Sleep était déjà un excellent film quand il est sorti en 2019. Cela étant dit, le réalisateur de Mike Flanagan’s Cut en fait un excellent film. en fait, cela en fait l’une des meilleures suites d’horreur / thriller jamais réalisées. Le plus gros problème avec la version théâtrale était le manque de punch au troisième acte, dans lequel Dan Torrance revient à l’infâme Overlook Hotel. La décision de rejouer les “plus grands succès” semblait injustifiée et plaquée, et il n’y avait pas de lien émotionnel fort autre que la nostalgie de The Shining. Dans la mise en scène du réalisateur, le film mène à l’apogée de The Overlook plus, met en évidence le film comme une métaphore de l’alcoolisme et donne à Dan Torrance un arc de caractère solide.

7 Daredevil

La coupe du réalisateur de Daredevil n’en fait pas un bon film. Mais cela en fait un meilleur film, au moins. Il présente 30 minutes supplémentaires de séquences mettant en vedette plus de rumeurs et de culpabilité catholique de Matt Murdock, un toxicomane joué par Coolio, moins de concentration sur la romance avec Elektra, et donne en fait de la profondeur au personnage du héros titulaire.

6 Touch Of Evil

Peu de réalisateurs ont été fustigés par Hollywood autant qu’Orson Welles. Le grand film noir de Welles a été castré et coupé par Universal Pictures, et pour ajouter du sel à la plaie, a été publié en tant que long métrage B. Des années après la mort de Welles, le rédacteur en chef Walter Murch a mis au point une version plus fidèle de la vision de Welles avec les images trouvées, à la suite des notes que Welles a laissées. En bref, il a des scènes supplémentaires (et bienvenues), un montage beaucoup plus serré et semble plus net.

5 Royaume des cieux

Ridley Scott a beaucoup de versions de Director’s Cut pour beaucoup de ses films, il est donc logique qu’il apparaisse deux fois sur cette liste. Kingdom Of Heaven a été coupé environ 45 minutes après que le public de l’aperçu ait été tiède. Des scénarios entiers, des arcs de personnages et des confrontations critiques ont été coupés de l’épopée des croisades. Bien que le réalisateur du film ne soit en aucun cas un film parfait, il est certainement le meilleur des deux.

4 Seigneur des anneaux

Peter Jackson est un étourdi notoire et amoureux de ses passions, et parfois, il pourrait être un peu autoritaire dans les détails. Mais pour les gens aussi étourdis que Jackson à propos de la Terre du Milieu, les versions étendues sont une bénédiction. Les scènes ajoutées ne sont pas toujours critiques, mais elles complètent l’histoire et donnent plus de détails au monde déjà rempli. Plus particulièrement, il y a deux scènes très importantes qui auraient dû aller dans les coupes théâtrales.

Le premier est dans Two Towers, montrant Boromir et Faramir traitant avec leur père, exigeant que Boromir trouve l’Anneau Unique au profit du Gondor et apporte paix et gloire à tous. Étant le fils préféré de son père et mis sous pression, cela explique les motivations de Boromir et sa faiblesse particulière au Ring in Fellowship of the Ring. C’est aussi la seule scène que partagent les deux frères. L’autre scène est dans Return of the King, montrant la comeuppance et la mort de Saruman à l’écran. Étant donné que Saruman était un antagoniste majeur dans les deux premiers films et devait être abordé, l’exclusion de la scène de la version théâtrale est déconcertante. Cela a également rendu furieux Christopher Lee pendant de nombreuses années, qui a sauté la première du film et était contrarié qu’il ait consacré du temps et des efforts pour rien.

3 Brésil

Le film dystopique merveilleusement bizarre de Terry Gilliam est un bon film quelle que soit la façon dont il est regardé, le cinéma ou la mise en scène du réalisateur. Dans ce cas, la “meilleure” version n’est qu’une question de goût. On a une fin heureuse pour rassasier le grand public. Et c’est bon. L’autre a une fin sombre pour répondre au thème du thème. Et c’est mieux. Devinez lequel correspond à la vision de Gilliam.

2 Superman II

Peu de films sont modifiés de manière si radicale par un Director’s Cut qu’ils sont essentiellement des films différents, mais Superman II: The Donner Cut est peut-être l’exemple le plus connu. Pendant la réalisation du film, le réalisateur Richard Donner s’est retrouvé dans une situation compliquée avec les producteurs et le studio au-dessus du budget et du calendrier et a fini par quitter le projet. Le film était pour la plupart (environ 3 / 4ème) complet mais manquait toujours de scènes critiques; le réalisateur Richard Lester a remplacé Donner. Lester n’était pas du tout fan de la version de Donner et a commencé à réviser tout le film, et même à tourner des scènes supplémentaires pour obtenir un crédit de réalisateur au lieu de Donner. Il a également affronté Christopher Reeve, qui était en colère contre le manque de respect de Lester pour Donner.

Dans la version Lester, le jeu de couleurs est plus criard, il y a plus de comédie, il y a des erreurs de continuité (dues à des lacunes dans la réalisation de films) et a quelques trous majeurs dans l’intrigue. C’est toujours un film décent, mais c’est beaucoup plus compliqué. La version de Donner est beaucoup plus complète et propose une quantité énorme de nouvelles images que Lester a entièrement découpées, comme toutes les images de Jor-El de Marlon Brando. Après la sortie de la version de Lester du film en 1980, Lester continuerait à faire le Superman III, un film critique, et Donner continuerait à faire le classique culte du box-office, The Goonies.

1 Je suis une légende

Un schéma courant de cette liste présente des films qui ont été modifiés pour apaiser d’abord et avant tout le public. I Am Legend a une fin alternative qui dépasse de loin la version théâtrale d’Hollywood et est plus proche du livre original sur lequel il était basé. Sous l’assaut des “Darkseekers” chez lui, Robert (Will Smith), fait un jeu de sacrifice et se fait exploser avec une grenade pour gagner du temps pour ses amis. C’est bon. Mais la version alternative a réellement pensé à y être intégrée. Pendant l’attaque, Robert se rend compte que le mâle alpha Darkseeker veut juste que son compagnon revienne. Robert et l’alpha partagent tous deux un motif papillon, et la connexion frappe en plein milieu du chaos. Dans un moment obsédant, il se rend compte qu’il est le monstre, car il est la nouvelle minorité dans le nouveau monde, et qu’il a tué l’espèce majoritaire sans hésitation. Il est la “légende”. D’où le titre du film. Il fait alors un compromis avec l’alpha et renvoie le compagnon, et les deux se laissent tranquilles. Le film se termine ensuite avec Robert et compagnie dans une voiture, un remède à la maladie des Darkseekers en main.

