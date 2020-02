10 fois les personnages des amis étaient terrifiés par Monica

Chaque personnage de Friends a un charme particulier. Ils réagissent tous de manière à ce que, même si vous ne pouviez voir que l’effet, il ne serait pas difficile d’en deviner la cause. Un coup d’œil de Joey ou Chandler? Ross vient probablement d’admettre qu’il a abandonné le sport pour devenir scientifique. Un soupir frustré de Ross? Phoebe vient probablement de lui dire la «vérité» sur la gravité. Soit ça, soit il vient de découvrir que le père de Rachel est en ville.

Cependant, en ce qui concerne Monica, il semblait toujours y avoir un peu de peur. Voici 10 fois que les personnages de Friends semblaient avoir peur de Monica.

10 Quand Rachel n’avait pas encore fait ses valises

Après que Monica et Chandler aient atteint un nouveau niveau dans leur relation et décidé qu’ils voulaient emménager ensemble, Rachel a dû quitter leur appartement partagé. Dans la plupart des cas, l’élément clé du processus de déménagement est l’emballage, que Rachel n’avait pas encore commencé. Quand Monica l’a découvert, Phoebe a été traînée dans le comité d’emballage, mais pas avant d’avoir couru pour avertir Chandler, Ross et Joey de leur sort possible. Ils se sont tous précipités pour trouver des excuses, même Ross, qui est allé jusqu’à faire une fausse version de son fils avec une tête de citrouille. Pourquoi ne pourraient-ils pas simplement lui dire non?

9 Quand la tête de Joey s’est coincée dans une dinde

Un Thanksgiving, Joey a eu la grande idée d’effrayer Chandler à travers la vision pittoresque d’une dinde avec un corps humain attaché. Bien sûr, c’était la même dinde que Monica allait cuisiner pour la fête des fêtes, ce qui a paniqué Phoebe et Joey. Phoebe a été la première à le trouver en détresse et a tenté d’arracher le cadavre de l’oiseau de sa tête sans succès. Alors qu’ils entendaient quelqu’un passer par la porte, Phoebe poussa son pâté recouvert de dinde sur une assiette. Oui, vous pouviez toujours voir son corps sortir de l’autre côté, mais quoi que ce soit pour que Monica ne panique pas, non?

8 Quand Phoebe est partie

Phoebe ressentait la pression de vivre avec Monica et ses règles restrictives. Si ce n’était pas l’interdiction de déversement, c’est le mandat de manger au-dessus du lavabo qui a poussé Phoebe à agir. Elle a décidé de quitter leur appartement … sans le dire à Monica.

Phoebe a réussi à maintenir un équilibre pendant un certain temps, prétendant qu’elle y vivait encore alors qu’elle déplaçait lentement ses affaires. Son lit manquait bien avant que Monica ne remarque que quelque chose était différent. Entre se faufiler tous les soirs et se faufiler chaque matin, Phoebe a tant souffert pour cacher le fait qu’elle avait déménagé.

7 Quand Rachel a perdu la paire de boucles d’oreilles prêtées par Phoebe

Chandler voulait que Monica porte les boucles d’oreilles qu’il lui avait offertes pour leur dîner d’anniversaire. Monica s’est souvenue qu’elle les avait prêtés à Phoebe, puis Phoebe s’est rendu compte qu’elle avait laissé Rachel les porter. Quand Rachel a découvert que les boucles d’oreilles n’étaient pas celles de Phoebe mais appartenaient à Monica, elle était visiblement stressée. Ils ont cherché partout les boucles d’oreilles, en particulier Rachel, qui avait des tonnes d’expérience avec la colère de Monica après avoir égaré pas mal de ses affaires. Phoebe a finalement décidé d’en parler à Monica, mais Rachel a fini par être la seule à en avoir plein la tête.

6 Quand Chandler a nettoyé l’appartement

Chandler a décidé de faire quelque chose de gentil pour Monica et de nettoyer leur appartement, mais tout ce que Ross a vu en entrant était une très mauvaise idée. Il essaya de dire à Chandler que Monica ne voudrait pas qu’il bouge tout, mais Chandler ne pensait pas que c’était un gros problème. Il a continué à penser que c’était un geste très doux jusqu’à ce qu’il appelle Monica au travail. Chandler a fini par ne rien faire d’autre que prouver que Ross avait raison quand Monica a commencé à se plaindre indéfiniment de la façon dont les autres ruinaient toujours les choses. Chandler était tellement inquiet de sa colère qu’il a menti et lui a dit que Ross avait une condition, qui s’est retournée contre elle quand elle a demandé à Ross si c’était la même chose que Chandler.

5 Quand Chandler était un bénéficiaire du massage Monica

C’était encore la phase de lune de miel dans leur relation lorsque Chandler réalisa qu’un massage de Monica s’apparentait à de la torture. Après sa première expérience horrible, il ne lui a jamais dit la vérité sur son talent malheureux pour les terribles massages. Plus tard, lorsque tout le groupe était ensemble, Monica a essayé de calmer une Phoebe apparemment tendue en lui donnant un massage, ce qui ne s’est pas bien passé.

Lorsque Phoebe a ressenti l’horreur du massage Monica, elle lui a crié d’arrêter. Totalement confuse, Monica a tenté de faire ses preuves en massant à nouveau Chandler, cette fois en le voyant grincer de douleur. Inutile de dire que Monica était bouleversée et Chandler avait peur.

4 Quand Ben n’arrêtait pas de pleurer

Monica aimait vraiment le bébé Ben depuis le tout début, mais Ben n’était pas trop attaché à Monica au début. Elle essaya d’apaiser le petit Ben dans ses bras, mais malgré ses tentatives, il n’arrêtait pas de pleurer. Ross a pris Ben et a essayé de rassurer Monica en lui disant qu’il était simplement grincheux. Après que Ross ait calmé Ben un peu, il l’a rendu à Monica, mais les pleurs ont recommencé. Son comportement serein avec Ross est compréhensible parce qu’il est le père de Ben, mais son confort avec Joey et Chandler est sérieusement discutable.

3 Quand Chandler pensait que Monica avait la fièvre de bébé

Après que tout le monde ait découvert la relation de Monica et Chandler, les choses semblaient bien se passer. Tout le monde a commencé à penser trop loin dans l’avenir, en mentionnant les dates de mariage, les cadeaux et d’autres choses qui pourraient survenir compte tenu de la nouvelle nature de leur relation. Chandler semblait être la seule personne sur une page différente. Il est devenu de plus en plus alarmé que Monica voulait se marier immédiatement et avoir des enfants. Cette peur n’est pas inconnue ou unique à Monica et Chandler, mais c’était une légère réaction excessive de la part de Chandler. Au lieu de lui parler, il s’est engagé dans un jeu de peur pong en tête-à-tête, qui s’est révélé dans son comportement nerveux. Un simple câlin dans une chaise confortable est devenu un engagement à vie auquel il n’était pas prêt.

2 Quand Phoebe n’a pas dit à Monica qu’elle était mariée

Dans sa jeunesse, Phoebe a épousé son ami Duncan afin qu’il puisse obtenir une carte verte. Plus tard sur la route, Duncan est revenu demander le divorce à Phoebe parce qu’il voulait épouser une femme nommée Deborah. Malgré le fait que Phoebe et Monica vivaient ensemble au moment de leur mariage, Monica savait seulement que Duncan était l’ami proche de Phoebe. Phoebe n’a pas dit à Monica qu’ils étaient mariés, et elle ne l’aurait probablement pas fait s’il ne s’était pas présenté pour demander le divorce. Lorsque Monica a confronté Phoebe, elle a dit qu’elle ne voulait pas se sentir jugée, ce qui a fini par arriver après que Monica l’a exposée pour avoir mangé un cheeseburger de tristesse après le départ de Duncan.

1 Quand Chandler a perdu les photos de mariage

Monica ressentait le blues après le mariage. Voulant l’aider à se sentir mieux, Chandler lui a dit qu’il y avait tellement de choses à attendre après la cérémonie. Ouvrir des cadeaux, leur lune de miel et regarder les photos de mariage étaient quelques-unes des choses qu’il a mentionnées comme options pour lui remonter le moral. L’idée de regarder les photos du mariage semblait faire briller un peu de lumière chez Monica, alors Chandler est allé consciencieusement faire développer les appareils photo jetables. Il pensait que Ross avait les caméras, mais elles étaient introuvables. Pour éviter la réaction inévitable de Monica, Chandler et Ross sont retournés au lieu du mariage et ont pris des photos, pris des photos avec des étrangers d’un mariage aléatoire. Chandler a même embrassé la mariée inconnue pour reconstituer une photo similaire qu’il a capturée avec Monica. La liste des choses qu’il a traversées pour surmonter cette épreuve indemne semblait sans fin.

