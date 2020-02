10 fois SpongeBob SquarePants a abordé des problèmes profonds

Il est difficile de croire que l’émission que beaucoup de bébés des années 90 ont grandi en regardant Nickelodeon continue de produire de nouveaux épisodes. SpongeBob SquarePants est actuellement dans sa 12e saison et touche la vie des enfants depuis 21 ans.

SpongeBob est l’éponge adorablement excentrique vivant dans Bikini Bottom. Chaque épisode montre l’éponge préférée de tout le monde se méfiant avec ses meilleurs amis Patrick Star et Sandy Cheeks, son patron M. Krabs, son animal escargot Gary et même son voisin qui le déteste, Squidward. Et bien qu’il s’agisse d’un spectacle pour enfants, il est suffisamment mature pour que les adultes puissent parfois profiter de ce que leurs enfants regardent.

Mais tous les épisodes ne tournent pas autour de Krabby Patties et d’arcs-en-ciel sous-marins. Il y a eu des thèmes assez sombres qui abordent des problèmes profonds, un témoignage des écrivains qui incorporent les problèmes de la vie avec une merveille enfantine. Jetons un coup d’œil à 10 épisodes qui ont plongé profondément dans les problèmes des adultes.

10 PAS TOUS LES SOUVENIRS SONT DES SOUVENIRS HEUREUX

Dans l’épisode “Êtes-vous heureux maintenant?”, Bob l’éponge lit un livre qui contient une liste de ses plus beaux souvenirs. Squidward, comme d’habitude, se moque de SpongeBob quand il se rend compte qu’il n’a pas un seul souvenir heureux. SpongeBob part ensuite en expédition épique pour créer des souvenirs heureux pour Squidward.

Malheureusement, toutes ces tentatives ont échoué, ce qui a permis à Squidward de réaliser qu’il n’était pas une personne heureuse. Triste et déprimé, il s’est caché à la maison jusqu’à ce que Bob l’éponge lui organise une fête. Mais cela ne s’est pas bien passé non plus car personne n’est venu. SpongeBob a fini par faire des copies grandeur nature de lui-même pour remplir l’espace, plongeant Squidward dans la panique et les détruisant – ce qui l’a finalement remonté le moral. Ce fut un épisode relatable pour ceux qui se sentent seuls parmi une mer de gens heureux,

9 LORSQUE LES BIENS AIMÉS S’ÉLOIGNENT

Le sujet d’un animal de compagnie disparu n’est jamais facile. Les enfants sont facilement confus et ne savent pas où leur animal de compagnie aurait pu aller. Les adultes ont des émotions similaires. Dans “Avez-vous vu cet escargot?”, Gary se sent mal aimé et sous-estimé lorsque Bob l’éponge est trop pris dans un match. Il essaie d’attirer l’attention de Bob l’éponge mais est ignoré. Gary décide de quitter SpongeBob dans l’espoir d’une vie meilleure sans que SpongeBob ne s’en aperçoive.

Cet épisode fait briller un thème sombre des humains étant tellement consommés par la technologie qu’ils peuvent oublier des choses qui comptent réellement (comme le bien-être de leurs animaux de compagnie). SpongeBob trouve finalement Gary sain et sauf, mais c’est une leçon que nous pouvons tous apprendre.

8 LA DÉPENDANCE DE SQUIDWARD

Squidward peut travailler au Krusty Krab mais il n’a jamais essayé un Krabby Patty avant “Just One Bite”. Cet épisode montre des thèmes de la pression des pairs et de la dépendance lorsque Bob l’éponge fait pression sur Squidward pour essayer quelque chose qu’il n’avait aucun intérêt à essayer en premier lieu. En fin de compte, Squidward a fini par aimer Krabby Patties et est devenu accro au burger gras.

Sans vouloir donner satisfaction à SpongeBob, Squidward a fait tout ce qu’il pouvait pour faufiler une Patty Krabby sans se faire prendre. Il a fini par devenir si obèse qu’il a explosé et – comprenez ça – est allé en enfer. Parlez d’obscurité.

7 LA PRESSION POUR LES HOMMES D’ÊTRE TAMPONS

Il y a une pression inutile sur les hommes pour qu’ils apparaissent “virils” et forts. Bien que ce soit formidable pour ces hommes qui aiment être chamois, cela ne signifie pas qu’un gars qui n’est pas chamois est moins qu’un homme. SpongeBob touche la base sur ce sujet dans l’épisode “MuscleBob BuffPants”. Sandy insulte involontairement SpongeBob en lui disant qu’il n’était pas assez fort. Pour “s’intégrer” avec d’autres hommes et impressionner Sandy, SpongeBob achète des bras gonflables qu’il peut porter pour avoir l’air chamois. SpongeBob aimait son faux personnage mais ce n’était pas vraiment lui. Il a dû apprendre à s’aimer et à accepter son corps – quelque chose qui n’est que trop réel pour beaucoup d’entre nous.

6 VOULANT PLAISIR À D’AUTRES PERSONNES

SpongeBob essaie constamment d’impressionner les autres. Il ne ressent pas le besoin d’impressionner son meilleur ami Patrick mais quand il s’agit de son travail, Bob l’éponge fera tout pour être considéré comme un cuisinier de frites all-star. De même, beaucoup d’entre nous essayent d’impressionner nos patrons, parfois en vain.

Dans “The Original Fry Cook”, SpongeBob devient starstruck lorsque Krusty Krab’s premier fry cook vient visiter. SpongeBob fait de son mieux pour l’impressionner, mais quand il échoue, il craint de devoir quitter son emploi et de quitter Bikini Bottom. Dans un autre épisode, Squidward a étrangement surpassé SpongeBob au travail, ce qui a rendu SpongeBob jaloux que quelqu’un soit célébré pour lui.

5 CE QUE VOUS CRÉEZ PEUT FAIRE UN IMPACT

Dans l’épisode “Frankendoodle”, SpongeBob crée DoodleBob pour jouer avec Squidward. Cependant, DoodleBob finit par être l’opposé complet de SpongeBob, et est en fait une terreur. Cet épisode est un rappel que les choses que nous créons dans l’existence peuvent avoir des conséquences. Les choses que nous écrivons, dessinons et disons peuvent avoir un effet durable sur ceux qui nous entourent.

4 SPONGEBOB LE MEURTRE?

SpongeBob est une éponge si adorable que la chose la plus dure qu’il puisse faire est probablement de quitter le Krusty Krab et de ne plus cuisiner de délicieuses galettes de Krabby. Mais dans “Nasty Patty”, Bob l’éponge prend une tournure sombre lorsqu’un inspecteur de la santé vient en ville. M. Krabs a l’impression que ce soi-disant inspecteur de la santé est une fraude à la recherche de nourriture gratuite, alors ils lui ont fait une version dérangeante du Krabby Patty.

Avant que l’inspecteur prenne une bouchée, il s’étouffe à la volée et s’évanouit, ce qui fait croire à M. Krabs et à Bob l’éponge qu’il est mort de leur hamburger. En fait, ce type n’était pas un fraudeur – c’était un véritable inspecteur de la santé. Pour cacher ce qu’ils ont fait, ils décident d’enterrer le corps.

De la nourriture contaminée, des imposteurs et un meurtre? C’est beaucoup à gérer pour un spectacle pour enfants.

3 L’INTIMIDATION EST UN PROBLÈME SANS L’ÂGE

L’intimidation est un sujet sombre pour les enfants, mais il est important qu’ils apprennent l’intimidation dès leur jeune âge afin qu’ils ne le deviennent pas eux-mêmes, et qu’ils sachent quoi faire au cas où ils seraient victimes d’intimidation. SpongeBob touche la base de ce thème sombre dans l’épisode intelligemment intitulé “The Bully”.

Dans l’épisode, SpongeBob est de retour à l’école de navigation de plaisance quand il rencontre son camarade de classe, Flats. En classe, Flats the Flounder dit à SpongeBob qu’il va lui “botter le cul”, ce qui effraie SpongeBob de quitter l’école. Il retourne finalement là où il est rallié par les étudiants après avoir affronté son intimidateur et devenir un héros.

2 FAIRE DES AMIS EST DUR

Se faire des amis peut facilement arriver aux enfants, mais à mesure que nous vieillissons, cela peut être incroyablement difficile. Il peut être difficile de se connecter à d’autres adultes et de trouver des choses en commun. Il est encore plus difficile de tendre la main à une personne qui semble avoir besoin d’amis mais qui n’est pas réceptive à la notion.

Dans “F.U.N.”, SpongeBob essaie de se lier d’amitié avec Plankton parce qu’il craint que Plankton ne soit seul. Après tout, Plankton n’a pas trop de monde à sa porte pour être ami avec lui. Et tandis que l’amitié de SpongeBob a eu un impact pendant une courte période, le plancton est trop méchant pour être ami avec quelqu’un d’aussi doux.

1 LA PROPAGATION DE LA MALADIE

La propagation de la maladie et de la maladie est un sujet grave, qui peut être trop difficile à comprendre quand on est enfant. Mais SpongeBob SquarePants a fait un excellent travail en montrant à quelle vitesse les germes se propagent dans “Fungus Among Us”.

Après que Bob l’éponge soit consommé par un champignon, il continue de croître tout au long de la journée. Au lieu de s’en occuper, il va travailler là où il se propage finalement aux clients mangeant ses burgers. La maladie devient tellement incontrôlable que Bob l’éponge doit s’isoler. Cet épisode est une excellente leçon de la saison de la grippe et de la facilité avec laquelle les germes (et les champignons) se propagent.

