10 grands films d’action à regarder si vous aimez Indiana Jones

Indiana Jones est l’une des séries de films les plus emblématiques et les plus appréciées de tous les temps. Avec un équilibre parfait entre action et aventure, les films ont captivé le public même des décennies après leur passage au cinéma. De même, avec l’ajout de l’histoire et du surnaturel, il y a un petit quelque chose pour tout le monde.

Cependant, pour aussi populaire qu’Indiana Jones, d’autres films ont failli capturer le même type de magie du film. En fait, certains films sont si incroyablement proches que ça fait peur.

Mis à jour le 25 avril par Matthew Wilkinson: Avec un cinquième versement d’Indiana Jones à venir, il y a de nombreuses raisons de revisiter ces films classiques et d’entrer dans le monde de l’aventure. Bien qu’il soit difficile d’atteindre le même niveau que Indiana Jones, il existe de nombreux films d’aventure brillants qui sont tout aussi excitants.

Qu’il s’agisse de faire peur, de s’amuser ou de l’échelle et de la portée globales de l’aventure, il y a des films fantastiques pour combler cette difficulté aventureuse jusqu’au prochain voyage avec Indy. Alors, voici notre liste de 15 grands films d’action à regarder si vous aimez Indiana Jones.

15 Les aventures de Tintin (2011)

Comme un autre film de Steven Spielberg, The Adventures of Tintin est une merveilleuse histoire d’action / aventure qui est également parfaite pour un public plus jeune. Grâce à l’influence du cinéaste emblématique, une grande partie du film donne l’impression d’avoir beaucoup d’éléments classiques plus anciens qui ont également rendu les films d’Indiana Jones si fantastiques.

De même, avec l’inclusion de l’histoire et d’autres éléments fantastiques du film, cela ressemble d’autant plus à Indiana Jones. Grâce à l’influence de Peter Jackson également, The Adventures of Tintin était un magnifique chef-d’œuvre visuel. Bien qu’il soit encore très différent d’Indiana Jones, The Adventures of Tintin est parfait pour tous ceux qui recherchent la sensation d’aventure classique.

À partir de 14 ans (2020)

Pixar’s Onward est un autre film d’animation fantastique qui comblera toutes les envies d’aventures. Ce film maintient le standard habituel que Pixar a établi, mélangeant toutes les émotions attendues, du bonheur et du rire à la tristesse et au chagrin.

Cependant, en cours de route, c’est simplement une aventure incroyable de deux frères essayant de voir leur père une dernière fois. Situé dans un monde mystique où les licornes et les lutins parcourent la terre, il y a des moments magiques incroyablement brillants et un vrai sens de l’aventure.

13 Tomb Raider (2018)

Les films de Lara Croft ont eu du mal à trouver un grand succès. Cependant, ils sont devenus des films cultes populaires. Inspirée par les jeux, Lara Croft elle-même est très similaire à Indiana Jones. De plus, le dernier film de Tomb Raider a les critiques les plus élevées des autres de la série, ce qui en fait le film le plus idéal de la franchise pour les fans d’Indiana Jones.

Bien que cette version soit très moderne et davantage basée sur la survie, il y a encore beaucoup de bonnes choses qui se rapportent aux films d’Indiana Jones. Bien que le récent soit également un peu plus sombre que les précédents, il y a encore beaucoup de grands moments d’action et d’aventure qui le rendent idéal pour tout fan d’Indiana Jones.

12 Le Revenant (2015)

The Revenant est un film beaucoup plus sérieux que n’importe quel film d’Indiana Jones, et est peut-être considéré comme un film d’aventure plus adulte. Bien sûr, c’est beaucoup plus graphique et horrible, mais cela ne fait qu’accentuer la tension avec la réalité de tout.

Cet western saisira le public dès le départ et présente notamment des scènes étonnantes de Tom Hardy et Leonardo DiCaprio. Il pourrait manquer d’humour et de moments légers qu’Indiana Jones a, il fait plus que compenser avec les détails époustouflants et l’action fantastique.

11 Romance de la pierre (1984)

Avec un accent plus prononcé sur le côté romantique, Romancing the Stone est toujours très similaire à Indiana Jones. Avec un acteur principal rude et dur qui ressemble très fortement à Indiana lui-même, Jack Colton de Michael Douglas parvient à capturer le même héros de type action / aventure que Ford.

Certes, il y a encore quelques différences clés entre eux, mais la sensation générale du film se joue de manière similaire à celle d’Indiana Jones. De même, avec l’inclusion de l’élément de chasse au trésor dans Romancing the Stone, il y a beaucoup de similitudes pour les fans d’Indiana Jones dans ce film.

10 La princesse mariée (1987)

Un autre film classique que les fans d’Indiana Jones aimeraient absolument est The Princess Bride, qui est un film d’aventure incroyable. Il a tout ce qu’il faut pour faire une grande aventure, des combats à l’épée et des pirates aux géants et à la romance, avec beaucoup de choses à travers.

Il a la sensation de la famille qu’Indiana Jones fait, avec ce film qui a beaucoup de moments légers pour tout le monde de tout âge. Bien qu’il n’ait peut-être pas les signes historiques des aventures d’Indy, ce film plonge davantage dans le monde fantastique, mais il est tout aussi agréable.

9 Voyage au centre de la Terre (2008)

Malgré les éléments incroyablement ringards du film, Journey to the Center of the Earth est un excellent film d’action / aventure familial. Bien qu’il ne soit pas trop spécial en termes d’intrigue ou de CGI, l’histoire globale est toujours agréable et appropriée pour un public plus jeune.

Avec une histoire très basique et prévisible, certaines blagues parviennent à briller. Bien que la suite du film se soit avérée bien pire, Journey to the Center of the Earth est un grand film que beaucoup de fans plus âgés d’Indiana Jones pourraient joyeusement s’asseoir et regarder avec leurs enfants.

8 King Kong (2005)

Bien qu’Indiana Jones n’ait peut-être pas un King Kong ressemblant à un singe géant, les deux films ont de nombreuses similitudes. Il se déroule dans la profonde jungle mystique, avec une sensation brillante de la vieille école qui a des moments d’action fantastiques avec un excellent mélange de tir et de vrais combats, aux côtés de certaines batailles de haut niveau entre Kong et les dinosaures.

Il y a beaucoup de personnages amusants dans ce film, tous poussant à leur propre histoire personnelle et faisant leurs propres jugements. Avec un cadre magnifique et des éléments fantastiques, c’est vraiment une aventure pour les âges qui se sent à grande échelle, mais profondément personnelle en même temps.

7 Les Goonies (1985)

The Goonies est en fait un film d’Indiana Jones qui met en vedette un groupe plus jeune d’enfants. En fait, l’acteur Ke Huy Quan a même joué dans les deux films, jouant Data dans The Goonies et Short Round dans Indiana Jones and the Temple of Doom (1984). De plus, Steven Spielberg a également participé aux deux projets, il serait donc logique que les deux films aient une impression similaire.

Bien que The Goonies soit beaucoup plus axé sur la famille, il a toujours les mêmes sensations fortes dans l’aventure que le groupe poursuit. Le mystère, le casting et l’esthétique de The Goonies ont également tendance à imiter celui des films d’Indiana Jones, ajoutant au charme et au plaisir de l’ensemble du film. Inutile de dire que The Goonies est une montre incontournable pour tout fan des films d’Indiana Jones.

6 Jumanji (1995/2017)

Peu importe la version de Jumanji, car l’original de 1995 et le remake de 2017 sont des films absolument géniaux. ce sont de parfaites aventures familiales dans un monde fou, car les personnages sont entraînés dans un jeu qui présente un danger à chaque coin de rue.

Ils ont tous les rythmes qui rendent Indiana Jones agréable en eux, de l’action et de l’humour à la romance et aux puzzles qui l’accompagnent. Ces films sont incroyablement divertissants et bien qu’il y ait un peu moins de tournage et de mort que les films Indy, il y a certainement autant de plaisir à avoir.

5 Trésor national (2004)

Au-delà d’Indiana Jones en particulier, de nombreux films de Steven Spielberg contiennent un grand élément d’histoire. Pour cette raison, il serait logique que National Treasure, un film tournant autour de l’histoire, soit assez similaire à Indiana Jones. Bien que National Treasure soit beaucoup plus ringard qu’Indiana Jones, il y a encore beaucoup de similitudes entre eux que les fans peuvent apprécier.

De plus, National Treasure est un peu plus familial, ce qui en fait sans aucun doute un Indiana Jones moderne pour tous les publics. Avec une forte influence de l’histoire sur une aventure de chasse au trésor décente, National Treasure plairait probablement à plusieurs fans d’Indiana Jones.

4 La momie (1999)

Les films d’Indiana Jones sont connus pour inclure une pincée de surnaturel dans chacun d’eux. Entre un grand mélange d’action, d’aventure et d’histoire, les éléments surnaturels ont toujours très bien surmonté les choses. Pour cette raison, The Mummy ferait également une excellente montre pour tout fan de la série Indiana Jones. À l’exception de la dernière itération avec Tom Cruise, les films The Mummy tombent en fait très près d’Indiana Jones.

Avec des personnages assez distincts, les deux films ont le même type de sensation en termes d’aventure. De plus, il y a un assez bon équilibre d’humour tissé dans les deux films, ce qui les rend encore plus similaires. Bien que les deux racontent des histoires globales radicalement différentes, il y a beaucoup de similitudes entre elles qui rendent The Mummy digne d’une montre pour tout fan d’Indiana Jones.

3 Blade Runner (1982)

Présentant également Harrison Ford, Blade Runner est une histoire de science-fiction vraiment fantastique qui tient encore aujourd’hui. Bien que Ford joue un personnage très différent de l’Indiana, les fans d’un film ont toujours apprécié l’autre. Même avec une forte influence de la science-fiction dans Blade Runner, Ford parvient à capturer beaucoup du même charme qu’il avait dans des rôles comme Indiana Jones ou Han Solo.

De même, les deux films sont incroyablement bien faits et bien que Blade Runner n’ait pas autant d’action, il a encore beaucoup d’autres choses à apprécier à ce sujet. Dans l’ensemble, les deux films ont leurs propres aspects uniques qui les aident à se démarquer parmi d’autres dans leurs genres respectifs. Pour cette raison, Blade Runner a été considéré comme un classique à peu près de la même manière que les films d’Indiana Jones.

2 hors-la-loi américains (2001)

Bien que peu précis sur le plan historique, American Outlaws est basé sur l’histoire réelle de Jesse James, l’un des hors-la-loi les plus célèbres de tous les temps. Bien que les amateurs d’histoire ne soient pas très susceptibles d’apprécier ce film, il y a encore beaucoup d’éléments géniaux et amusants qui en valent la peine.

L’ensemble du film ressemble à un film d’Indiana Jones, grâce à son action stylistique, sa durée et son esthétique générale. Avec une histoire d’amour tissée dans un récit tournant autour d’un personnage très similaire à Indiana lui-même, American Outlaws ferait une excellente montre pour tout fan des films d’Indiana Jones.

1 Le Da Vinci Code (2006)

Bien que le Da Vinci Code ne comporte pas trop d’action réelle, il existe encore de nombreuses similitudes entre celui-ci et Indiana Jones. Dans l’un des plus grands exemples, les deux films s’appuient fortement sur des éléments religieux et des indices historiques pour atteindre l’objectif final. De plus, The Da Vinci Code et Indiana Jones and the Last Crusade (1989) tournent autour de la découverte du Saint Graal.

Les deux films abordent le sujet de manières radicalement différentes, chaque film a des éléments qui le rendent digne d’éloges. Bien que The Da Vinci Code ne soit pas le film le plus proche d’Indiana Jones, les fans de la série d’aventure peuvent toujours trouver des choses à apprécier dans la série mystère.

