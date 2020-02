10 grosses erreurs que Rachel a commises et dont nous pouvons tirer des leçons

Quel que soit votre personnage préféré dans Friends, il ne fait aucun doute que ces gars ne vivent pas toujours leur meilleure vie. Comme tout groupe de vingt ans (ou la trentaine, si nous sommes honnêtes), ces amis ont eu tendance à faire des erreurs – des gros, des petits et d’autres qui nous ont fait crier à la télé, se demandant comment quelqu’un pouvait être tellement stupide!

Bien sûr, la meilleure chose à regarder nos personnages de sitcom préférés gâcher, c’est que nous pouvons apprendre de ces erreurs sans avoir à les faire nous-mêmes. Des problèmes de travail aux enchevêtrements romantiques, ce sont quelques-unes des plus grandes leçons que nous avons apprises des dérapages de Rachel Green.

10 Ne pas relire son curriculum vitae

Cela peut être une erreur mineure, mais c’est certainement une que vous ne voulez pas faire! Lorsque Rachel tentait de trouver un nouvel emploi au lieu de continuer à être serveuse à Central Perk, elle a créé un curriculum vitae (certes clairsemé) et a commencé à envoyer des copies partout … avant de réaliser qu’il y avait une faute de frappe! Les choses pourraient être plus faciles maintenant que personne n’envoie des copies papier des curriculum vitae, mais quand même … relisez ce document avant de postuler, car tout employeur sera rebuté par des fautes d’orthographe.

9 Mentir à ses collègues sur le tabagisme

Une autre erreur de travail, quand Rachel a trouvé un nouvel emploi et a découvert que ses collègues fumaient. Elle avait l’impression d’être laissée en dehors des pauses et des conversations de travail importantes, alors elle a décidé de se fumer elle-même pour participer. Non seulement prendre une habitude mortelle est une idée terrible en général, mais le plan s’est totalement retourné contre elle.

Elle a convaincu ses collègues de «démissionner» avec elle, puis quand ils ont échoué et l’ont vue «réussir», ils ont refusé de la laisser sortir en rupture avec eux. Si elle avait juste été honnête, elle aurait pu les rejoindre pendant leurs pauses sans fumer du tout – un rappel pour dire la vérité.

8 Presque épouser le mauvais homme

Certes, cela s’est produit avant le début du spectacle, mais le presque mariage de Rachel avec Barry aurait été une énorme erreur – et même presque l’épouser n’était pas la meilleure idée! Elle pensait qu’elle voulait l’épouser afin qu’elle puisse continuer à être une princesse gâtée et choyée, avec un mari riche et sans emploi. Bien sûr, elle a finalement réalisé que l’argent n’était pas tout, et elle a abandonné pour essayer de se débrouiller toute seule … en nous apprenant tous à ne pas vivre une vie qui ne se sent pas bien.

7 Mentir à un employeur potentiel lors d’une entrevue

Plus d’erreurs de carrière – et c’était un gros problème, un entretien d’embauche qui non seulement ne lui a pas donné l’emploi qu’elle voulait, mais lui a en fait perdu l’emploi qu’elle avait déjà! Le problème était que lors de son entretien, son patron est entré dans le restaurant, ce qui lui a causé une série de mensonges ridicules. Elle aurait pu simplement dire à l’intervieweur qu’elle avait repéré son patron et reporté, mais à la place, elle avait perdu les deux emplois. Plus de leçons pour être honnête!

6 Refuser de tenir tête à son père

Certes, c’est quelque chose que Rachel sait est l’une de ses faiblesses – elle a juste du mal à tenir tête à son père parce qu’elle se rétrécit juste quand il est là … mais cela devient un peu ridicule! Quand elle est enceinte, et dit à son père, elle prétend que Ross ne veut pas l’épouser, et met toute une petite fille impuissante au lieu de se comporter comme un adulte et de lui dire la vérité. Il semble que Rachel ait vraiment du mal à être honnête …

5 Embaucher un assistant en fonction de l’apparence

Certes, n’importe qui aimerait avoir un assistant qui ressemble à Tag Jones, mais ce n’est tout simplement pas une raison d’en embaucher un à moins qu’il ne soit en fait le candidat le plus qualifié. Rachel, cependant, décide d’embaucher une personne totalement non qualifiée car elle est magnifique, puis décide de commencer à coucher avec lui, même si cette dynamique de pouvoir est en tout genre de mal! Apprenez de Rachel et gardez-la professionnelle sur le lieu de travail.

4 Obtenir un chat en fonction de l’apparence

Une autre fois où Rachel se trompe parce qu’elle pense que l’apparence est plus importante que la substance – et que les amoureux des animaux ne peuvent tout simplement pas surmonter. À un moment donné, elle achète un chat sur un coup de tête, simplement parce que c’est la même race que celle qu’elle aimait enfant. Alerte spoiler – les animaux ne sont pas des clones basés sur la race, et le nouveau chat de Rachel n’est pas aussi doux que celui qu’elle a connu. Donc, Rachel étant Rachel, elle en fait juste … le vend.

Deux leçons ici: tout d’abord, les animaux ne sont pas des accessoires, et ils prennent soin et amour, et la leçon deux … ne vous contentez pas d’abandonner un animal de compagnie que vous n’aimez pas!

3 Essayer de saboter les relations de Ross (encore et encore)

Nous pourrions choisir une relation spécifique, mais soyons honnêtes à ce sujet – Rachel a une histoire de sabotage des relations de Ross – y compris sa relation avec elle! Elle s’envole pour Londres pour essayer d’arrêter son mariage, elle convainc une ancienne petite amie de se raser la tête, elle manipule constamment Ross pour ne sortir avec personne d’autre. Et la leçon ici est en fait (choquant) d’être honnête à propos de vouloir une relation! Si Rachel avait été simple depuis le début, ils auraient pu se sauver beaucoup de temps et de chagrin.

2 Ne pas demander quel était le travail de Chandler

Certes, la plupart d’entre nous ne seront pas dans une situation où nous devrons connaître le travail de nos amis ou perdre un appartement, mais nous pouvons encore apprendre de cette erreur particulièrement ridicule de Rachel. Apprenez de son ignorance totale et demandez à vos amis ce qu’ils font pour vivre! Non seulement parce que cela peut être utile lors d’un quiz, mais parce qu’il est important de montrer un intérêt pour la vie de vos amis.

1 Ne pas être clair sur ce qu’était une «pause»

Certaines personnes le feraient, mais toute cette situation “nous étions en pause” jusqu’à une erreur de la part de Ross … mais si vous y réfléchissez vraiment, le problème n’était pas de savoir s’il avait “triché” ou non … c’est que aucun d’eux n’a réellement exposé ce qu’il pensait être une «pause» en premier lieu! Il était évident que Ross ne savait pas de quoi elle parlait lorsqu’elle a suggéré à mi-combat qu’ils fassent une pause, car il a suggéré du “ yogourt glacé ”, et au lieu de clarifier correctement, elle l’a laissé penser qu’elle mettait fin aux choses complètement. Ross est également en faute ici pour ne pas avoir vérifié, bien sûr, mais apprendre des erreurs de Rachel et exposer exactement ce que vous voulez dire en matière de relations pour éviter ce genre de problème.

