10 histoires de fiction de fans de Harry Potter à lire après avoir terminé la série

Lorsque vous avez fini de lire une très bonne série, la première chose que vous voulez faire est d’en savoir plus sur les personnages, l’intrigue et le monde. Beaucoup de gens écrivent leurs propres continuations, ou changements, au matériel source, qui est appelé fanfiction. Avec un univers aussi grand que celui d’Harry Potter, il existe de nombreuses possibilités d’histoires. Cependant, comme il est si populaire, bon nombre des mêmes concepts ont été mis à mort.

Cette liste est censée être une liste recommandée de fanfics à lire après la série. Ils sont tous complets, et j’espère que même si vous êtes déjà un lecteur fanfic régulier, vous trouverez également quelque chose de nouveau ici.

10 Récupération par Copperbadge

La récupération par Copperbadge est l’histoire de Tom Riddle, qui s’est rebaptisé Tom Gaunt après avoir perdu des membres de sa famille et est devenu professeur à Poudlard. Dans cette version de l’histoire, la bonne influence du professeur Albus Dumbledore avec Tom l’a emporté et Tom réalise son désir d’enseigner, sinon son désir de vivre pour toujours.

Il conseille Remus et Sirius dans le processus et essaie d’aider Severus Snape, bien qu’il ne réussisse pas tout à fait avec cette dernière tâche. Cette fic est un regard intéressant sur Tom Riddle et vaut vraiment la peine d’être lu.

9 Que faire quand la guerre est finie par Glisseo

Ce fanfic de Glisseo concerne exactement ce à quoi cela ressemble: Lily et James faisant une liste des choses qu’ils veulent faire après la fin de la Première Guerre Magique. Ils commencent avant la naissance d’Harry, lorsque Lily mentionne qu’elle est allée au Pays de Galles quand elle était enfant. James n’aime pas trop l’idée, mais cela devient finalement un moyen de rester sain d’esprit dans la folie de la bataille.

Ils collent la liste sur le frigo, et elle s’allonge au fur et à mesure qu’ils pensent à plus qu’ils aimeraient faire. Cette histoire martèle vraiment à quel point Lily et James sont jeunes, et elle se termine sur une note sombre.

8 C’est pour Cassius par MiraSoraStone

This is For Cassius par MiraSoraStone est un fanfic magnifiquement raconté qui diverge du canon lorsque Cedric Diggory n’est pas choisi pour le Tournoi des Trois Sorciers. Au lieu de cela, Serpentard Cassius Warrington est choisi comme champion de Poudlard.

Vous vous souvenez peut-être de lui en tant que joueur de Quiddich Serpentard dans la série. Cassius est une figure sympathique; c’est facile de s’enraciner pour lui. Les événements du Tournoi se déroulent comme dans le livre, bien que la réaction de Serpentard à l’assassinat de l’un des leurs soit parfaitement écrite. Le reste de la guerre s’enroule, comme vous pouvez vous y attendre.

7 Le plus grand dossier du sujet par Stoplight Delight

Stoplight Delight par Stoplight Delight a commencé un fanfic massif qui relate les années de Remus Lupin à l’école, et ses efforts pour être courageux face à sa lycanthropie intitulée Against the Moon. Cependant, comme cette fic n’est pas terminée, ils ont également écrit des soi-disant moments manquants, pour combler les lacunes de l’histoire.

Celui-ci couvre le professeur Filius Flitwick découvrant la vérité sur Remus pendant la troisième année du garçon. Flitwick est un personnage non biaisé, ayant lui-même fait face à l’intimidation, et sa réalisation que les amis de Remus sont restés près de lui malgré son état est réconfortante.

6 And the Wolves All Cry par monroeslittle

Cette histoire de monroeslittle répond à une version de la question de ce qui se passerait avec la guerre si James et Lily survivaient tous les deux à la nuit d’Halloween avec Harry. Cette histoire traite également de l’idée que Harry n’est pas le garçon qui a survécu. Voldemort propose cette fois plus de tactiques hitlériennes en ce qui concerne les Moldus, et Lily et Harry sont placés dans un endroit semblable à un camp de concentration, où ils rencontrent une jeune Hermione, séparée d’une manière ou d’une autre de ses parents. James et Sirius sont emmenés à Azkaban. Lily lutte pour survivre à Harry et Hermione, et finit par triompher, mais non sans grande perte.

5 True Form par TheLoud

True Form par TheLoud donne à Sirus tout l’amour qu’il mérite, même si ce n’est pas ce que les autres personnages attendent. Au cours de la quatrième année de Harry, Ginny adopte un chien. Un chien très familier, en fait. Il est Sirius, et pour Ginny, qui ne connaît pas mieux, son nom est Shadow.

Elle l’aime, mais plus il passe de temps sous sa forme animale, plus il s’oublie, au souci de Ron et Harry. Certaines personnes pourraient dire que cette histoire est une meilleure fin pour Sirius que son destin en canon, bien qu’elle soit encore un peu douce-amère.

4 Just a Random Tuesday … par Twisted Biscuit

Cette histoire Twisted Biscuit est une comédie d’or. Situé au cours de la cinquième année de Harry, nous suivons le professeur Minerva McGonagall pendant une journée très mouvementée. Elle s’occupe d’Ombrage, des réunions du personnel, de Draco Malfoy, de Peeves et d’un manque décevant de cacao chaud.

Comme le résume le résumé, “c’est une merveille qu’elle soit aussi gentille qu’elle.” C’est un morceau de génie long, complet et hilarant, et il ne vous décevra pas. La foi de McGonagall en Dumbledore, malgré ses désastres, est touchante. La journée de McGonagall continue de devenir de plus en plus étrange à mesure que vous avancez, mais l’histoire en vaut la peine.

3 Oui, mais par aestel

Oui, mais par aestel est une parodie de la catégorie des fanfics connue sous le nom de fics de loi sur le mariage. Le concept est que la Grande-Bretagne magique a trop de taux de consanguinité ou de baisse de population, donc le ministère a institué une loi: les sang-purs doivent épouser des sang-mêlés ou des nés de moldus, afin de fixer la population.

Cette histoire particulière présente la courtoisie de Severus Snape et Nymphadora Tonks. Ils servent de cobayes pour le programme, contre lequel la majorité de la Grande-Bretagne magique est contre. En tant que parodie, c’est hilarant. Il sert également de grande caractérisation de Tonks.

2 Poudlard (pour vous accueillir chez vous) par gedsparrowhawk

Cette histoire de gedsparrowhawk ne tient pas compte du sort canon de J. K. Rowling pour Harry en tant qu’auror. Au lieu de cela, cela nous donne la réponse évidente: il devient professeur pour la défense contre les arts sombres. Racontée du point de vue de Minerva McGonagall, cette histoire montre comment Harry se réintègre dans l’enseignement et revient dans la vie après la guerre.

Poudlard est lourd sur l’amitié, ainsi que sur la façon dont Harry amène ces amitiés à être entre des étudiants de maisons opposées. Il crée un groupe de donjons et dragons dans une école magique! C’est vraiment charmant et vraiment recommandé.

1 Je ne sais pas et je ne peux pas savoir – pourtant je vis et j’aime par billowsandsmoke

Cette fic de billowsandsmoke couvre l’amitié intéressante mais plausible entre Severus Snape et Luna Lovegood. Cela couvre les sept années de Luna à l’école, et comment sa manière silencieuse change l’humeur de Snape envers elle. Il finit par l’aider en tant qu’étudiante en potions, et elle l’aide avec ses sentiments sur les regrets passés et l’avenir.

Il est très probable que Luna soit le seul personnage sur lequel un fanfic comme celui-ci pourrait être écrit avec Snape, et celui-ci vaut la peine d’être lu. Le personnage de Luna est délicieusement précis ici, et Snape est assez agréable à lire.

