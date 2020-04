10 idées inutilisées qui auraient changé la trilogie Star Wars pour le mieux

Quand ils préparaient les films de la trilogie Star Wars, ils ont sorti de nombreuses idées qui n’ont jamais abouti. Maintenant, nous collectons les meilleurs.

Lorsque Disney a acheté LucasFilm, la première chose qu’ils ont faite a été de confirmer une trilogie de Star wars. Le studio de cinéma a donc commencé à préparer beaucoup de bonnes idées pour les nouvelles histoires qu’ils voulaient montrer au cinéma. Puis quand J.J. Abrams dirigera le premier épisode intitulé La Force s’éveille (2015), au lieu d’utiliser bon nombre de ces idées, ont préféré faire une nouvelle version du Épisode IV: Un nouvel espoir (1977).

Maintenant, nous collectons les meilleures idées qui n’ont jamais été utilisées.

Château de Dark Vador. Kylo Ren allait avoir une forteresse qui était l’ancien château de Dark Vador à Mustafar, précisément la planète où il a perdu contre son ancien maître Obi-Wan Kenobi. Mais ils ont rejeté cette idée de la nouvelle trilogie Star Wars, même si elle a servi à Rogue One (2016), étant l’un des moments les plus choquants du film.

Affrontement entre Kylo Ren et Dark Vador. Comme nous le savons déjà, Ben Solo était toujours obsédé par son grand-père, c’est pourquoi il a gardé son casque. Il était prévu que dans l’un des moments de rédemption de Kylo Ren, il aurait une confrontation avec Dark Vador, ce qui signifierait qu’il avait définitivement quitté ses doutes et fait face à son destin. Quelque chose de similaire à ce que Luke Skywalker a fait en tant que jeune homme pendant l’entraînement.

L’apparition de Kylo Ren. Au cours des trois films Star Wars, on a pensé que ce serait une bonne idée de changer l’apparence du méchant Kylo Ren et qu’il ajouterait de plus en plus de pièces métalliques à son visage et à son corps. Cela le transformerait en un substitut de Dark Vador au lieu de simplement l’imiter avec son casque.

La deuxième étoile de la mort allait s’élever. À un moment de la trilogie Star Wars, une scène de poursuite inter-navires spectaculaire était prévue et ils finiraient à l’intérieur de l’étoile de la mort à moitié détruite. En activant certains mécanismes, ils pourraient le soulever puis le détruire complètement. Au lieu de cela, il a été préférable de créer une base qui était une planète entière, puis nous avons vu les restes de l’étoile de la mort où il y avait une confrontation entre Kylo Ren et Rey.

Sabre laser de Rey. Le protagoniste des nouveaux films aurait un sabre laser bleu à double lame spectaculaire. Cela aurait du sens, car la première fois que nous avons vu le personnage qu’il portait avec une arme d’épaule, ce qui indique qu’il est apte à le manipuler.

La formation de Rey. Pour que la nouvelle trilogie Star Wars fasse référence aux premiers films, lorsque Rey allait s’entraîner avec Luke, ils utiliseraient des balles d’entraînement. Luke a perfectionné ses pouvoirs Jedi avec l’un d’eux quand il était jeune. Mais Rey ferait face à plus de 10 à la fois.

La bataille de Coruscant. La nouvelle histoire nous montrerait à nouveau la planète Coruscant, qui est l’un des centres de pouvoir de la galaxie. Là, une grande guerre éclaterait entre la Résistance et le Premier Ordre.

Anakin Skywalker reviendrait comme un fantôme de force. Puisque Kylo Ren était obsédé par son grand-père, ce serait finalement son fantôme joué par Hayden Christensen, qui lui donnerait des leçons de vie pour l’empêcher de faire le mal et d’avoir son moment de rédemption.

Assombrir la galaxie. L’un des plans pervers du Premier Ordre était de créer une obscurité totale dans la galaxie. Au lieu de simplement détruire 5 planètes, ils voulaient détruire les soleils.

Kylo Ren le vrai méchant de la nouvelle trilogie Star Wars. L’idée que l’Empereur était derrière tout n’était pensée qu’à la fin de tout. Parce que pour mettre fin à l’héritage du Skywalker, ils voulaient que le dernier d’entre eux soit le méchant de l’histoire. Mais ils ont décidé qu’il y aurait quelqu’un d’autre au-dessus de lui pour avoir son moment de rédemption.

