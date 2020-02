10 leçons que d’autres émissions de télévision peuvent apprendre de l’émission

Ah, South Park. Le paradis du Colorado. D’accord, pas tellement. Il suit un groupe d’enfants d’âge élémentaire, leurs parents et leurs concitoyens qui s’impliquent dans des situations généralement bizarres et folles. C’est ce que nous aimons dans l’émission. South Park est connu pour pousser l’enveloppe de temps en temps, soit avec ses insultes profondes ou avec son sang excessif (pour un dessin animé) de temps en temps, mais la série a beaucoup de choses que nous aimons à ce sujet. Rien n’est interdit, donc il n’y a pas deux épisodes identiques. Compte tenu de la durée de diffusion de l’émission, elle couvre de nombreux sujets. Cela dit, voici 10 leçons que d’autres émissions de télévision peuvent tirer de South Park.

10 Tuer un personnage comme une blague récurrente

Kenny n’est pas tué si souvent ces jours-ci, mais il fut un temps où sa mort était si fréquente qu’elle était presque imperceptible. Pas parce que personne n’y prêtait attention, mais parce que c’était la norme et ce à quoi on s’attendait. Kenny meurt généralement brutalement et ses amis ont généralement peu ou pas de réaction, ce qui est assez cruel. La cruauté et la nature de sa mort sont peut-être ce qui le rend si drôle, mais c’est l’une des blagues les plus mémorables de la série parmi les fans.

9 blagues sur les célébrités

Tout le monde peut être une cible sur South Park. Les célébrités ne sont certainement pas interdites. Certaines célébrités ont exprimé des personnages, comme Jennifer Aniston, tandis que d’autres célébrités comme Tom Cruise, Mel Gibson ou Caitlyn Jenner ont obtenu leurs propres intrigues.

Cela a généralement quelque chose à voir avec les projets qu’ils ont réalisés ou quelque chose à propos de leur vie personnelle ou même de se moquer de leurs personnalités, presque comme un rôti sous forme de dessin animé. Parfois, les choses ridicules peuvent devenir le but de la blague, mais drôle quand même.

8 Se moquer de leurs propres personnages

7 Créer des personnages que nous aimons détester

Il y a beaucoup de personnages sur South Park qui ne sont pas des êtres humains décents, mais Cartman est le pire de tous. Pourtant, nous l’aimons. Il nous fait rire avec ses nombreux actes sournois, et même s’il est terrible pour ses amis, il fait toujours partie de leur groupe. La plupart du temps.

South Park a pris le risque de créer un personnage terrible, qui n’est censé être qu’à l’école primaire, et en a fait quelque chose de bien, malgré le fait que certains des comportements de Cartman sont particulièrement controversés.

6 Test de la quantité maximale de jurons

South Park a passé un épisode entier à tester comment les temps sh ** pouvaient être dits non censurés. Étant donné qu’il existe des publics qui ne se soucient pas des blasphèmes, c’était une décision risquée, d’autant plus que South Park était encore une émission relativement nouvelle lorsque cet épisode a été diffusé. Ce n’est pas une pratique courante dans les émissions, en particulier les dessins animés, donc elle se distingue par son caractère unique.

5 situations adultes qui arrivent aux enfants

Ils disent que les enfants sont résistants, mais c’est un euphémisme en ce qui concerne les enfants de South Park. Si les situations de décès et d’adulte auxquelles ces enfants étaient confrontés se produisaient en réalité, il y aurait toutes sortes de réactions différentes, aucune d’entre elles ne ressemblant à celles des enfants de South Park.

Ils prennent tout dans la foulée, car la folie de leurs parents, de leurs pairs et de leur ville natale est tout simplement normale pour ces enfants. Certaines choses les déroutent de temps en temps, mais pour la plupart, ils s’impliquent généralement et trouvent généralement la solution avant les adultes.

4 N’a pas peur de faire entrer la religion ou la politique dans la boucle

South Park s’est moqué de tout, de la Scientologie à la Chine. La politique et la religion sont de toute évidence des sujets douloureux pour de nombreuses personnes, car il n’y a pas deux personnes et leurs opinions sont les mêmes. Par conséquent, il est assez audacieux de les aborder en tant que sujets de premier plan dans tous les épisodes qu’ils ont réalisés, sans parler de tout épisode. South Park semble avoir une formule qui fonctionne pour eux, et elle les a bien servis au cours des deux dernières décennies. Le but est de ne pas prendre les choses trop au sérieux, de prendre du recul et d’apprécier l’humour en tout.

3 Pousser l’enveloppe sur les situations sociales

L’une des premières choses qui me vient à l’esprit est le portrait de Caitlyn Jenner, en particulier après son accident de voiture mortel. L’émission se permet de se moquer de l’incident, allant jusqu’à inventer une blague récurrente de “Boucle-toi, buckaroo!” avant que Caitlyn écrase quelqu’un, créant un bordel sanglant dans son sillage.

C’était un grand succès parmi les fans de South Park, mais c’était toujours controversé compte tenu du contenu dont ils tiraient leur intrigue. Pourtant, parfois, les choses sont si horribles que vous devez créer une sorte d’humour à traiter.

2 rend les intrigues incroyablement inappropriées

Honnêtement, South Park repousse parfois ses propres limites. Habituellement, cela a à voir avec des sujets effrayants ou tabous. Par exemple, le fait que Saddam Hussein et Satan étaient gays. Les deux étaient si incroyablement mauvais qu’ils forment certainement un couple approprié, mais ne suivent aucun programme particulier. Rien n’est prévisible, depuis Saddam chanter sur la façon dont il peut changer pour Saddam assassiner le petit ami de Satan. Cela peut parfois être un peu là-bas, mais le risque semble porter ses fruits d’une manière que seul South Park peut faire fonctionner.

1 Changer la façon dont nous voyons les dessins animés

Il existe de nombreux dessins animés pour adultes, mais peu se concentrent sur un groupe d’enfants d’âge scolaire confrontés à des situations adultes. Le spectacle fait partie de la culture pop depuis deux décennies, et il a suivi de nombreux moments dans la culture pop et l’histoire elle-même, et s’en est moqué d’une manière risquée, originale et carrément hilarante. South Park n’a pas peur de tester les eaux et de dire des choses que personne d’autre ne fera, créant ainsi une plate-forme pour la libre pensée et un sens de l’humour unique.

