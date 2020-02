10 Les œufs de Pâques du bon dinosaure que tout le monde a manqués

Le bon dinosaure n’est pas l’un des films Pixar les plus populaires. Il a reçu une réponse relativement médiocre de la part des critiques et du public, et il n’a rapporté que 330 millions de dollars au box-office mondial. Cela dit, nous pensons que le film mérite plus de reconnaissance.

Comme la plupart des films Pixar, The Good Dinosaur est rempli de références cachées hilarantes et d’oeufs de Pâques à divers autres morceaux de la culture pop. Certains d’entre eux sont plus évidents que d’autres, et certains sont tout simplement impossibles à trouver sans un guide Internet. Heureusement, c’est là que nous intervenons!

Ce sont dix œufs de Pâques et des références dans The Good Dinosaur que tout le monde a ratés.

10 L’attaque de Jurassic Park

Tout film impliquant des dinosaures est probablement contractuellement obligé d’inclure des références à Jurassic Park. Le bon dinosaure n’est pas différent. Dans la scène impliquant les voleurs de bétail, un T-Rex se précipite hors de la caméra et attrape les animaux dans sa bouche massive.

Il s’agit d’une récréation proche pour la photo de la scène de Jurassic Park où le T-Rex sauve le groupe d’un vélociraptor attaquant. Tout comme le T-Rex dans The Good Dinosaur, il se précipite juste hors de la caméra et accroche le vélociraptor attaquant dans sa bouche massive.

9 histoires de cicatrice

Dans une scène particulière de The Good Dinosaur, les amis d’Arlo sont assis autour d’un feu de camp et partagent de vieilles histoires de guerre sur la façon dont ils ont reçu leurs cicatrices respectives. Il s’agit d’une référence au film Jaws (un autre chef-d’œuvre de Spielberg), car Quint et Hooper partagent avec ivresse des histoires sur leurs blessures passées et les cicatrices qui en ont résulté.

Nous ne nous attendons certainement pas à ce que les enfants le sachent, c’était donc une jolie petite référence pour les adultes présents. Il est également clair que les créateurs de The Good Dinosaur sont de grands fans de Steven Spielberg!

8 Le collectionneur d’animaux

The Pet Collector est un personnage de The Good Dinosaur. Également connu sous le nom de Forrest Woodbush, The Pet Collector est un styracosaure qui a gagné son nom en raison de l’abondance d’animaux vivant sur ses cornes. Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont peut-être déjà vu Forrest Woodbush dans un autre film Pixar – Inside Out!

Forrest peut être brièvement vu dans l’un des souvenirs heureux de Riley – c’est une statue que Riley approche alors qu’il est à San Francisco. Cela perpétue la tradition de Pixar de placer de futurs personnages dans leurs films.

7 Le camion Pizza Planet

Le Pizza Planet Truck est une autre des blagues de course les plus importantes et les plus populaires de Pixar. Pixar serre apparemment le camion emblématique de Pizza Planet dans chacun de leurs films, et les questions abondent sur la façon dont ils l’intégreraient dans The Good Dinosaur.

Eh bien, soyez assurés qu’ils l’ont … d’une certaine manière. La forme du camion Pizza Planet peut en fait être repérée lors du plan d’ouverture du film sur les astéroïdes. Un astéroïde dans le coin supérieur gauche du cadre ressemble étrangement au camion Pizza Planet. Ces animateurs Pixar sournois …

6 La balle Pixar

La balle Pixar, comme vous pouvez l’imaginer, est encore un autre des plus gros œufs de Pâques de Pixar. Comme le camion Pizza Planet, il apparaît également dans tous les films Pixar, y compris The Good Dinosaur. Il peut être brièvement repéré dans la scène où Arlo et Spot se sont hilarement ivres de manger les fruits fermentés.

Alors qu’ils sont joyeusement trapèzes à travers un champ, la balle peut brièvement être vue flottant devant les personnages en arrière-plan. Il faut un œil attentif pour le repérer, et ça passe très vite, mais croyez-nous, il est là. Allons; ce n’est pas comme Pixar d’oublier la balle Pixar.

5 A113

Et enfin, nous arrivons à A113, la troisième et dernière agrafe Pixar. Comme la balle et le camion Pizza Planet, la combinaison de chiffres et de lettres d’A113 se trouve dans chaque film Pixar. La combinaison fait référence à la salle de classe que de nombreux anciens Pixar partageaient pendant leurs études au California Institute of the Arts. Il peut être repéré dans The Good Dinosaur lorsque l’oiseau chasse Arlo hors de sa zone d’alimentation.

La combinaison peut être vue faite de divers bâtons qui reposent le long d’une clôture sur le côté gauche de l’enceinte. Il est vraiment étonnant de voir à quel point Pixar peut faire preuve de créativité avec ses intégrations d’oeufs de Pâques.

4 Heimlich

Au début du film, Arlo et son père voyagent à travers une forêt. Au cours de cette séquence, une chenille distinctive peut être vue au premier plan de l’un des plans. Ce n’est pas un match parfait, mais la chenille ressemble beaucoup à Heimlich, la chenille hilarante de Pixar’s A Bug’s Life.

Ce ne serait pas la première fois que Pixar glissait Heimlich dans l’un de leurs films, car il peut également être vu dans Toy Story 2 juste avant que Buzz ne coupe la branche sur laquelle il se tient. Nous supposons que Pixar les aime vraiment un peu Heimlich.

3 127 heures

Vous ne penseriez pas qu’un film pour enfants inclurait des références à quelque chose d’aussi horrible que 127 heures. Mais là encore, c’est de Pixar dont nous parlons. Ils comprendront des références à tout. Ramsey raconte une histoire particulièrement macabre sur la mastication de sa propre queue après l’avoir littéralement coincée entre “un rocher et un endroit dur”.

Ceci est une référence directe à Aron Ralston, qui a été forcé de couper son propre bras après l’avoir coincé entre un énorme rocher et un mur de canyon. Le titre de son autobiographie? Entre le marteau et l’enclume.

2 “La tempête fournit.”

Le bon dinosaure ne s’inspire pas seulement de 127 heures – il comprend également un peu de The Big Lebowski pour faire bonne mesure. Le principal antagoniste du film est un personnage nommé Thunderclap, un animal obsédé par les tempêtes.

Un de ses slogans est «la tempête fournit», qui présente une similitude distincte avec le slogan du Mec «le mec demeure». Oui, peut-être que celui-ci est un peu exagéré, mais on ne peut nier que les similitudes sont là.

1 “Le matin, nous montons.”

C’est, sans aucun doute, l’une des références les plus obscures que Pixar a incluses dans leurs films. Dans The Good Dinosaur, le personnage de Sam Elliott, Butch, dit: “Le matin, nous roulons.” Cela ne sonne pas vraiment tant que vous ne tenez pas compte de la filmographie passée d’Elliott.

Elliott était également dans Ghost Rider, ce film de super-héros de Nicolas Cage de 2007. Dans celui-ci, Cage joue un chasseur de primes diabolique qui conduit une moto, et le gardien de Sam Elliott dit une ligne très proche de celle que dit Butch dans The Good Dinosaur.

