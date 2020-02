10 manèges Disney qui feraient de grands films / émissions de télévision

Les parcs Disney savent vraiment plonger leurs invités dans un tout nouveau monde de fantaisie et d’émerveillement chaque fois qu’ils passent les tourniquets. Chaque jour à Disneyland ou Disney World est une nouvelle expérience avec du plaisir à vivre et des histoires à raconter aux clients de tous âges.

CONNEXES: 10 attractions / spectacles / manèges Disney avec des histoires incroyables

Au sujet des histoires, certaines attractions présentent de nouvelles façons de les présenter, et certaines sont même passées au grand écran. Bien que des films comme la série Pirates des Caraïbes soient les favoris des fans, nous avons rassemblé notre propre liste d’autres attractions qui méritent un traitement sur grand ou petit écran.

10 dinosaure

Oui, nous savons que le film Dinosaur existe déjà, mais à part sa distribution préhistorique, le film et la balade n’ont presque rien en commun. Donc, pour les besoins de l’argument, concentrons-nous davantage sur le récit global de la balade. Nous examinons spécifiquement le concept Time Rover et la technologie expérimentale utilisée pour visiter ces gigantesques créatures.

Le potentiel d’un film ou d’une série télévisée impliquant le Dr Marsh et le Dr Seeker pourrait être très intéressant, peut-être une alternative plus familiale à Rick et Morty avec un petit Magic Schoolbus. Après tout, quel enfant n’aime pas les dinosaures ?

9 Carrousel de progrès

S’en tenir au thème du voyage dans le temps ici, regardons l’un des plus anciens manèges de l’histoire de Disney et visitons notre famille animatronique préférée dans le carrousel du progrès de Walt Disney. Certes, il y a déjà une intrigue établie et datée, mais si nous nous concentrons sur l’élément principal de la famille, nous voyons certainement un spectacle ou même un film à l’avenir.

Un spectacle impliquant les personnages pourrait être quelque chose comme Blackadder de Rowan Atkinson, mettant en vedette les mêmes personnages à différentes périodes. Ou il pourrait éventuellement ne pas représenter la famille, mais la maison qui voyage à travers les différents âges. Quoi qu’il en soit, nous espérons un grand-grand-beau demain.

8 Chambre Tiki enchantée

Où les oiseaux chantent des mots et les fleurs chantent, c’est la salle Tiki-Tiki-Tiki-Tiki-Tiki! Et pourquoi ne voudrions-nous pas d’un spectacle mettant en vedette José, Michael, Pierre et Fritz? Il faudrait sans aucun doute l’animer, mais quand cela a-t-il déjà fait obstacle à la marque Disney de Magic?

Ne pouvez-vous pas simplement voir un film d’animation ou une série de dessins animés Disney + mettant en vedette les oiseaux fantaisistes et colorés de la salle Tiki au cours de certaines aventures tropicales? Ils pourraient explorer les magnifiques endroits d’Hawaï, les pics volcaniques courageux ou même affronter des dieux tiki capricieux. Quoi qu’il en soit, nous sommes à bord.

7 Tomorrowland

Avant de vous jeter à la gorge, nous savons déjà qu’un film de Tomorrowland existe déjà, gardez l’oreille ouverte. Mais soyons réalistes pendant une minute. Le Tomorrowland de 2015 avait-il vraiment quelque chose à voir avec le Tomorrowland actuel? Mis à part quelques visuels et hoche la tête au segment des parcs Disney, non, il ne l’a pas fait.

CONNEXES: 10 films Disney que vous devez regarder avant de vous rendre dans les parcs Disney

Nous voulons une véritable série Tomorrowland, une série qui nous donne du fromage rétro-science-fiction avec ce plaisir Disney World que nous connaissons et aimons tous. Nous n’avons pas besoin d’une autre vision pré-apocalyptique de l’avenir, nous avons déjà entendu cette histoire. Nous voulons un monde avec des déménageurs automatiques, des robots et peut-être un camée de Stitch. Pourquoi ne pas aimer ça?

6 Splash Mountain

Nous n’allons pas mentir, celui-ci devrait être foulé aux pieds avec le plus grand soin et prudence. Compte tenu des origines plutôt peu recommandables de B’rer Rabbit et de ses copains, certaines libertés créatives devraient certainement être prises. Cela étant dit, nous aimerions toujours partager une journée Zip-a-dee-doo-dah avec l’équipage de Splash Mountain.

Bien que mieux gérée dans les dessins animés à court sujet, nous avons pu voir une série animée qui donnerait à Wile E. Coyote et au Roadrunner un peu de concurrence, avec ou sans dialogue. Les fans de la balade conviendraient certainement que les personnages amusants et à fourrure ont besoin d’une vie en dehors d’une balade en bûches.

5 Big Thunder Mountain (version Disneyland Paris)

Connu à Disneyland Paris sous le nom de Big Thunder Mesa, un film de Big Thunder Mountain serait pour le moins un film assez intéressant. Avec une ancienne malédiction amérindienne, des catastrophes naturelles et le puissant Thunderbird, comment cela n’a-t-il pas été la base d’un thriller créé par Disney?

CONNEXES: Magie musicale: les séquences de Fantasia, classées

Bien que la version américaine de Big Thunder ait définitivement sa propre marque de sensations fortes, la version parisienne offre un peu plus en termes d’histoire et d’atmosphère. Les trains miniers sont-ils vraiment possédés par les mauvais esprits? Y a-t-il de l’or enfoui sous la terre sacrée? Nous aimerions voir une adaptation révéler la vérité. De plus, cela pourrait également créer un lien avec le manoir hanté.

4 Fantasmic

Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’un trajet, c’est l’une des attractions Disney les plus appréciées de tous les parcs. D’une certaine manière, c’est pratiquement le crossover ultime de Disney. Avec Mickey et ses amis affrontant certains des méchants les plus infâmes du studio, nous parlons d’une guerre à l’infini plus magique, ici.

Bien que la version de Walt Disney World propose plus d’effets spéciaux, de personnages et de pièces pyrotechniques, c’est le spectacle original de Disneyland qui fait notre choix pour une adaptation. Même si c’était juste une courte émission télévisée, nous aurions toujours les yeux rivés sur l’imagination de Mickey.

3 Expédition Everest

Nous devons donner un crédit à Disney Imagineering ici, raconter une histoire via des montagnes russes n’est en aucun cas une tâche facile. Surtout si c’est aussi effrayant que l’Expédition Everest. Une expédition perdue, un temple interdit et une rencontre avec le yéti? Cela ressemble à un grand film pour nous!

CONNEXES: 10 des films fantastiques les plus épiques sur Disney +

Un film ou une série sur l’expédition perdue vers la Montagne Interdite serait certainement l’une des choses les plus excitantes et peut-être les plus effrayantes à venir du studio. Sans oublier que le Yeti serait l’une des créations les plus terrifiantes de Disneys s’il était correctement adapté. Nous savons que Disney peut faire sombre, pourquoi ne pas les laisser jouer un film monstre complet?

2 Voyage dans l’imagination avec Figment

D’accord, pourquoi Figment n’a-t-il pas encore eu sa propre émission? Avec ses bouffonneries colorées, sa personnalité pétillante et son humour fou, il n’est pas étonnant qu’il soit un tel favori des fans pour ces fous d’Epcot. Avec son apparence réussie de bande dessinée et son utilisation délicieuse et psychédélique de l’imagination, pourquoi ne serait-il pas un bon personnage de dessin animé?

Une série télévisée ou un film mettant en vedette le dragon violet préféré de tout le monde serait un régal absolu pour les yeux. Que ce soit quelque chose d’éducatif pour un public plus jeune ou quelque chose de comique pour les adultes et les familles qui l’aiment, nous ne pouvons pas imaginer que ce ne soit pas une bonne idée.

1 Manoir hanté / Manoir fantôme

Grâce au flop qu’était le film d’Eddie Murphy, une reprise du Haunted Mansion est en cours depuis un certain temps maintenant. Bien qu’il y ait soi-disant une version dirigée par Guillermo del Toro toujours en préparation, nous avons besoin d’une solide adaptation de film d’horreur de Disney’s Haunted Mansion, ou peut-être du Phantom Manor de Paris.

Une combinaison des deux attractions ferait non seulement un conte effrayant, mais peut-être le service ultime des fans à la pléthore de mortels insensés qui adorent la balade. Que ce soit axé sur le Ravenswood Phantom ou la Black Widow Bride, nous voulons voir le film que cette formidable attraction mérite.

SUIVANT: Disney: chaque film d’action en direct sortira en 2020

Prochain

Star Wars: 10 pouvoirs de force venus de nulle part