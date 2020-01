10 Marvel Avengers repensés en tant qu’étudiants de Poudlard (Fan Art)

Parmi les diverses combinaisons entre deux franchises indépendantes de la culture pop, l’une des plus populaires récemment combine l’univers cinématographique Marvel avec Harry Potter. Plus précisément, trier les personnages MCU dans les maisons de Poudlard ou faire du fan art croisé avec les personnages MCU et Harry Potter.

CONNEXES: Les Avengers du MCU triés dans les maisons de Poudlard

Bien qu’une autre variante du fan art MCU / Harry Potter qui se présente réimagine les Avengers en tant qu’étudiants de Poudlard. C’est un concept unique car il convient aux héros magiques comme Thor et un scénario intéressant pour les humains ordinaires comme Iron Man. Voici donc quelques exemples de ce fan art particulier.

10 Clint Barton et Natasha Romanoff

Mieux connu sous le nom de Hawkeye et Black Widow, Clint Barton et Natasha Romanoff étaient connus pour avoir une relation romantique encore et encore dans les bandes dessinées. Dans le MCU, cependant, cela ne s’est jamais développé bien qu’ils aient maintenu une solide amitié tout au long des films.

Cela n’a pas non plus empêché les gens de les expédier ensemble en couple romantique comme nous le voyons dans cette image de shan101pi où Clint est un étudiant de Poufsouffle tandis que Natasha est un Serpentard. Pourtant, ce qui rend cette image drôle, ce sont les personnages d’arrière-plan. Surtout Tony Stark, qui est celui qui parle, tandis que Steve Rogers et Bruce Banner avaient l’air surpris. Pendant ce temps, Thor semble amusé tandis que Loki est agacé.

9 Bucky Barnes et le Stellio Aquatilium

Au cours des films MCU, Bucky Barnes a vécu beaucoup de choses pour le moins. En tant qu’assassin du soldat d’hiver, il a été contraint de tuer des gens contre sa volonté. Bien que l’amitié de Steve l’ait sauvé, cela ne lui a pas vraiment facilité la vie.

CONNEXES: Falcon & Winter Soldier: 5 choses qui nous excitent (et 5 que nous ne sommes pas)

Cela dit, cette image de templeait (maintenant connue sous le nom de magpiecrown) pour une fan-fiction par onecent dépeint Bucky comme le capitaine de l’équipe de Quidditch de Poufsouffle qui a du mal avec un projet Care of Magical Creatures. Notamment en identifiant un œuf de créature d’origine inconnue et en prenant soin de la créature en question. Alors son ami Steve, qui est un Gryffondor, propose de l’aider.

8 Bruce Banner et Amy Santiago

Voici donc un cas de croisement entre un personnage MCU et quelqu’un d’une autre franchise. Dans ce cas, il s’agit d’Amy Santiago de l’émission de comédie policière Brooklyn Nine-Nine jumelée à Bruce Banner (alias Hulk).

CONNEXES: Hulk: 5 raisons pour lesquelles il a encore besoin d’un film solo MCU (& 5 pourquoi il est trop tard)

Tous deux représentés comme des étudiants de Serdaigle, cette image qui a été dessinée à la commande par wingedcorgi pour le poste de godlessondheimite montre Bruce et Amy utilisant une combinaison de potions et de sorts. Dans quel but, nous ne savons pas si, étant donné les antécédents de Bruce en matière d’expérimentation, cela sera très probablement discutable. Quant à la présence d’Amy, elle suggère que tout ce qu’elle et Bruce font leur sera bénéfique.

7 Thor et Loki

Mis à part Black Widow et Hawkeye, Thor et Loki sont un autre couple de fans populaire qui est principalement unique au MCU. Bien qu’ils soient frères, ils ne sont pas liés par le sang et ont des personnalités si opposées que les fans ne peuvent s’empêcher de les représenter dans des scénarios amusants.

L’un d’eux les représente à Poudlard, comme le montre ce croquis de leylas-art sur la page Tumblr de Poudlard Avengers. Avec Thor comme Gryffondor et Loki un Serpentard, cela correspond non seulement à leurs couleurs mais aussi à leurs personnalités. De plus, c’est drôle de voir Thor essayer d’étreindre Loki qui veut juste l’ignorer.

6 Poudlard RhFe

Bien qu’il soit principalement un personnage secondaire, James «Rhodey» Rhodes (alias War Machine) a toujours joué un rôle important dans le récit en cours du MCU. En particulier dans son amitié avec Tony Stark, qui a conduit certaines personnes à les envoyer en ligne.

Ainsi, pour un événement appelé RhFe November Bash, un fanfic a été écrit par inkyubus avec des illustrations réalisées par alstonwiggles (ou alstonnovak) représentant Rhodey comme un joueur de quidditch de Gryffondor. Bien que spécifiquement un batteur, qui utilise des chauves-souris pour éloigner les cognards de leurs coéquipiers. Tandis qu’il joue, l’étudiant de Serdaigle Tony regarde avec admiration. Puis à la fin du jeu, Tony complimente le vol de Rhodey que cette image montre.

5 Nick Fury

Aussi cool que Nick Fury ait fait ses preuves dans le MCU, ne serait-il pas encore plus cool s’il était un sorcier? Plus précisément, du monde Harry Potter qui est réalisé dans cette image par Liz Zabronsky pour un projet appelé Order of the Avengers.

La prémisse est que longtemps après les événements dans les romans Harry Potter, un groupe d’étudiants rebelles de l’école américaine de sorciers Ilvermorny est envoyé à Poudlard. Ainsi, un sorcier nommé Nickademus “Mad-Eye” Fury rassemble un groupe appelé l’Ordre des Vengeurs. Comme l’Ordre du Phénix, son but est de combattre les forces du mal au sein du monde sorcier.

4 Stephen Strange

Comparé aux autres personnages des Avengers, Doctor Strange est un ajustement naturel pour l’univers Harry Potter. Ce n’est pas seulement à cause de ses capacités magiques mais aussi que son histoire est parallèle à celle d’Harry Potter en ce qu’ils découvrent tous les deux un monde caché de magie et doivent le défendre.

CONNEXES: Doctor Strange 2: 10 réalisateurs qui pourraient remplacer Scott Derrickson

Bien sûr, les bandes dessinées de Doctor Strange continuent les livres Harry Potter de plusieurs décennies, mais les parallèles sont toujours là. Ainsi, il semble moins étrange (sans jeu de mots) d’imaginer le Sorcier Suprême comme un étudiant de Poudlard. Dans le cas de cette image de la maacomique, c’est un Serdaigle avec un Patronus en forme de serpent ailé appelé Occamy.

3 L’auror étoilé

Parce que la franchise Harry Potter est ancrée dans la culture britannique, il est difficile d’imaginer quelqu’un comme Captain America dans un tel univers car il représente la culture américaine. Pourtant, Liz Zabronsky l’a fait fonctionner dans cette image pour la page Tumblr de l’Ordre des Avengers.

Intitulé «The Star-Spangled Auror», il décrit comment cette version de Steve Rogers était à l’origine un Squib malgré le fait qu’il était le fils de deux Aurors. Mais grâce à une potion magique, il a été transformé en super sorcier et envoyé à Poudlard. Il a ensuite combattu un adepte de Grindelwald dans les années 1940 avant d’être gelé puis relancé au XXIe siècle par Fury.

2 Tony Stark

S’il y a un personnage MCU qui semble hors de propos dans l’univers Harry Potter, c’est Tony Stark. Connu pour nous sous le nom d’Iron Man, il est un génie technologique et croit fermement au pouvoir de la technologie au lieu de la magie. Pourtant, cela n’empêche pas les gens de le voir comme un étudiant de Poudlard, y compris la maacomique.

Contrairement aux autres représentations de Tony que nous avons vues, cependant, cette version est en Serpentard au lieu de Serdaigle. Bien que cela puisse sembler un changement radical, il convient mieux car Tony est plus ambitieux qu’intellectuel. Même son Patronus convient, qui est un Thestral qui apparaît à ceux qui ont vécu la mort.

1 Spiderman amical de Poudlard

En raison de limitations sur ArtStation, Liz Zabronsky a partagé les images et les descriptions des personnages de Order of the Avengers sur d’autres sites Web, notamment Tumblr et DeviantArt. Par exemple, celui-ci est sur leur compte DeviantArt LizzyChrome intitulé “Friendly Poudlard Spiderman.”

Comme la version de Steve Rogers de Order of the Avengers, ce Peter Parker est un autre sorcier américain qui a la chance d’assister à Poudlard. Puis pendant Care of Magical Creatures, il se fait mordre par une araignée unique élevée par Hagrid lui donnant des capacités semblables à des araignées. Mais ce qui est intéressant, c’est la maison dans laquelle il est trié, qui est Serdaigle, même si d’autres sites le placent à Poufsouffle ou à Gryffondor.

SUIVANT: Disney Channel: Poudlard Maisons De Personnages Hannah Montana