10 méchants uniques que nous souhaitons coincer

Avec près de 150 épisodes au cours de sept saisons, Buffy contre les vampires s’est heurtée à plus que sa juste part de “vampires, démons et forces des ténèbres”. Du lycée à l’âge adulte, Buffy Summers a épousseté plus de vampires que nous ne pouvons en compter.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de vampires de la semaine et une poignée de Big Bads remarquables, il y avait quelques monstres que nous n’avons vus qu’une seule fois qui ont laissé une impression longtemps après que les Scoobies aient quitté Sunnydale. Des démons de l’enfer musical suave aux beaux-pères aspirants cauchemars, voici les 10 méchants uniques que nous souhaitons avoir coincés.

10 Toth, “Le remplacement”

Bien que Toth lui-même ne soit pas si mémorable, les effets de son arme le sont. Dans “The Replacement”, Xander, toujours aussi malheureux, est frappé avec l’arme de Toth au milieu d’un combat, son essence est divisée en deux personnes, une qui est encore plus baveuse et maladroite que Xander ne l’est normalement, et une qui est plus beau et confiant.

Utilisant le jumeau de Nicholas Brendan, l’épisode a permis une interaction hilarante avec les “deux Xanders” tout en explorant les vulnérabilités d’Alex, quelque chose que nous aurions certainement aimé voir plus.

9 Gnarl, “Même heure, même endroit”

Après les événements dévastateurs de la finale de la saison six, Willow Rosenberg est parti en Angleterre pour retrouver l’équilibre. À son retour, inquiète pour Sunnydale, elle a été déçue de découvrir qu’elle était invisible pour ses meilleurs amis et a entrepris de trouver le démon responsable, traquant une horrible créature appelée Gnarl.

L’un des moments les plus effrayants de l’histoire de Buffy a représenté un saule invisible piégé sous le sort du démon alors qu’il mangeait sa peau pièce par pièce. Heureusement, Buffy était là pour sauver la situation, mais ce démon terrifiant était suffisamment mémorable pour plus d’un épisode.

8 Gwendolyn Post, “Révélations”

Bien qu’il ait été mentionné précédemment, Watcher Gwendolyn Post est la première preuve concrète de corruption dans le système patriarcal du Watchers Council qui régit les tueurs et leur magie. Lorsque le nouveau Watcher de Faith arrive à Sunnydale, elle est convenablement stricte et autoritaire, mais abrite également un programme caché pour voler le Globe incroyablement dangereux de Myhnegon (essentiellement le gantelet Infinity de Thanos).

Bien que son personnage ait une fin très concrète, c’était un scénario puissant que nous aurions volontiers regardé sur plusieurs épisodes, celui qui préfigure la façon dont les Watchers exploitent Slayers.

7 Gachnar, “Craignez-vous”

Dans un moment fort de la saison quatre, les Scoobies se retrouvent pris au piège dans une fête à la maison hantée au collège qui manifeste leurs peurs réelles, allant d’Oz se transformant en loup-garou quand ce n’est pas la pleine lune à la magie se révoltant contre Willow. Buffy trouve finalement le démon à la source de la magie – seulement pour révéler qu’il mesure quelques centimètres.

C’est une métaphore hilarante qui sert à souligner tout l’épisode: vos peurs sont aussi grandes que vous les laissez devenir. Bien que Gachnar ait été écrasé comme un insecte, cela ne nous aurait pas dérangé une autre itération.

6 Holden Webster, “Conversations avec des morts”

“Conversations With Dead People” est un épisode hors du commun alors que le premier mal apparaît à Buffy et aux Scoobies sous la forme de leurs proches chèrement décédés. Cependant, dans une conversation sur la tombe de mon dîner avec Andre, Buffy est occupée par un vampire mort-vivant, Holden Webster, qu’elle connaissait quand il était encore très vivant à Sunnydale High.

L’épisode présente le flair de marque de Joss Whedon pour un dialogue pétillant et plein d’esprit (bien qu’écrit par les protégés Jane Espenson et Drew Goddard) et Holden est tout simplement trop amusant à perdre dans un épisode.

5 Ted, “Ted”

John Ritter, lauréat du Golden Globe and Emmy Award, a joué le rôle principal de Ted, le nouveau petit-ami trop parfait de la maman de Buffy, Joyce. Connu pour sa comédie, Ritter a joué un gars sympa à un niveau effrayant parfaitement parfait, faisant craindre le public pour Joyce et grincer des dents à l’hostilité adolescente de Buffy.

Alors qu’il droguait tout le monde avec ses pâtisseries maison, Buffy a fait confiance à son instinct que quelque chose était égaré seulement pour découvrir qu’il était en fait un robot meurtrier et tueur en série. Alors que Buffy a tué le bot, une autre sauvegarde aurait sûrement pu être trouvée face à face avec Buffy lors d’une partie de mini-golf.

4 Marcie Ross, “Hors de l’esprit, hors de la vue”

Devenue invisible par l’intimidation et l’isolement, Marcie Ross était une méchante emblématique du moment. Interprété par Clea Duvall, qui a construit sa carrière en jouant des parias dans She’s All That et But I’m a Cheerleader, Marcie a aidé à cimenter l’éthos central de Buffy comme une histoire sur les terreurs émotionnelles du lycée personnifiées par les forces paranormales.

La fin effrayante des X-Files de “Out of Mind, Out of Sight” a révélé que le gouvernement avait pris Marcie pour affiner son invisibilité en tant qu’arme, ce qui aurait été un excellent épisode de suivi (peut-être avec l’Initiative).

3 Dracula, “Buffy contre Dracula”

Pour un spectacle qui s’inspire si fondamentalement de la tradition des vampires, il est surprenant que le prince des ténèbres lui-même, Dracula, ne soit pas apparu avant la première de la saison cinq. Annonçant l’arc de la saison et préfigurant la descente de Buffy dans l’obscurité, Dracula est un vampire délicieusement amusant et campy qui a fasciné tous les Scoobies, en particulier Alex.

De plus, Dracula peut être le seul vamp à égaler la grandeur de Buffy. C’est malheureusement la seule fois où nous le voyons “en chair et en os”, mais Dracula fait un retour spectaculaire dans les bandes dessinées de Buffy.

2 Les Messieurs, “Chut”

Les Gentlemen sont peut-être les méchants les plus notables de l’histoire de Buffy, remportant Buffy sa seule nomination aux Emmy Awards pour l’écriture. Les démons flottants pimpants qui volent la voix des innocents afin que personne ne puisse crier lorsque leur cœur est arraché de leur poitrine sont suffisamment effrayants et intemporels pour justifier leur propre franchise de cinéma.

L’un des épisodes les plus inventifs de Buffy de la série, il convient qu’ils soient un méchant unique, mais nous aurions adoré regarder Buffy et les Scoobies les affronter à nouveau.

1 Sweet, “Une fois de plus avec Feeling”

S’il y avait un concours de beauté démoniaque, Sweet gagnerait définitivement Most Talented et Miss Congeniality. Facilement le démon le plus amusant, Sweet a apporté la magie du chant et de la danse à Sunnydale, obligeant les gens à exprimer la vérité de leur cœur jusqu’à ce qu’ils ne puissent pas s’arrêter. Le plan diabolique de Sweet pour emmener Dawn en tant qu’enfant mariée en enfer était facilement oublié à cause de sa voix douce et de ses chaussures mortelles.

Parce que Sweet n’est pas complètement vaincu mais qu’il part plutôt en raison d’un malentendu sur qui l’a appelé, il y a beaucoup de place pour un rappel.

