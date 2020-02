10 meilleures leçons de vie que Jason nous a enseignées

Jason est probablement le plus sous-estimé des cafards de The Good Place – il est souvent considéré comme un soulagement comique, mais ce DJ de Floride est bien plus que cela. Bien sûr, il n’est pas nécessairement le plus intelligent du groupe, mais cela ne signifie pas qu’il n’a pas encore beaucoup à offrir!

CONNEXES: Le bon endroit: 8 choses qui nous ont fermé (et 2 qui ne l’ont pas fait)

En fait, Jason a tout un tas de leçons de vie pour les fans de The Good Place – et pour apporter un peu plus de la confiance et de l’innocence classiques de Jason dans leur propre vie. Juste, peut-être … faites plus attention à lui et commettez moins de crimes réels!

10 En cas de doute, restez silencieux

Lorsque les fans rencontrent Jason pour la première fois, il est présumé être un moine silencieux – et bien qu’il sache définitivement que ce n’est pas le cas, il décide de simplement … courir avec, jusqu’à ce qu’il comprenne quoi faire. Cela peut sembler une mauvaise idée à adopter dans votre propre vie (et nous ne suggérons certainement pas qu’une ou deux questions opportunes sont une mauvaise idée), mais c’est une décision étonnamment sage à prendre. Au lieu de courir, toutes les armes à feu (ou tous les cocktails Molotov!) Jason s’assoit, prend un rythme et reste silencieux jusqu’à ce qu’il sache qu’il a quelque chose de valable et utile à dire – et sait à qui le dire!

9 Un compliment est dans la façon dont vous le prenez

Les amis de Jason lui disent régulièrement des choses qui ne sont vraiment pas des compliments, et le plus souvent, ce sont des commentaires sur son impuissance, et pourtant il dit toujours “ merci ” avec un grand sourire. La leçon ici? Non pas que l’ignorance soit un bonheur (bien que cela puisse être!), Mais que les choses que les gens nous disent ne sont des insultes que si c’est ainsi que nous les prenons. Au lieu de vous énerver, canalisez ce Jason intérieur et dites «merci» avec le sourire!

8 Trouvez de la joie dans les petites choses

S’il y a une chose pour laquelle Jason est toujours excellent, c’est de trouver une grande joie dans les petites choses – et nous voulons dire les très petites choses! Il aime toujours les jouets et les objets brillants, et n’a eu aucun problème à exprimer son enthousiasme quand il voit quelque chose d’étonnant. Et c’est une chose incroyable à regarder – plutôt que d’être un criminel blasé, Jason est tout sourire et prêt à profiter de la vie, et ne ressent aucune honte à vouloir faire quelque chose de «puéril» ou de «bizarre». S’il l’apprécie, tout le monde le sait!

7 Allez-y avec

La plupart du temps, Jason ne sait pas vraiment ce qui se passe avec sa vie, ou le plan, ou … enfin, avec quoi que ce soit. Mais quand il fait confiance aux gens qui l’entourent (ou qu’il croit simplement que tout va s’arranger, quoi qu’il arrive), il est capable de se détendre et de suivre le courant.

CONNEXES: Le bon endroit: 10 choses qui pourraient arriver après la finale

Plutôt que de s’inquiéter et de travailler comme Chidi, Jason laisse tout simplement aller, s’assoit et voit ce qui va se passer. Et même si un peu de planification est une bonne chose, ce n’est pas une mauvaise chose de lâcher les rênes et de suivre le rythme lorsque les choses sont hors de votre contrôle.

6 Réfléchissez bien

Contrairement à la plupart des leçons de cette liste, c’est quelque chose que les téléspectateurs ont appris de Jason parce qu’ils ont appris exactement ce qu’il ne faut PAS faire de lui – ce qui n’est jamais de réfléchir. En fait, Jason est décédé en raison de son incapacité à réfléchir à ce qui se passerait s’il était enfermé dans un coffre-fort … oups! C’est une chance de vous assurer de ne pas tirer un Jason et de prendre un peu de temps pour réfléchir à tous les grands plans avant de les exécuter (et, espérons-le, de ne pas faire de ces plans un vol).

5 Suivez votre cœur

L’amour entre Jason et Janet était l’une des histoires romantiques les plus adorables de The Good Place, et il y a beaucoup à apprendre. D’une part, Jason ne considère jamais pourquoi la relation fonctionnerait ou ne fonctionnerait pas, ou passe du temps à deviner ses sentiments ou ce qui se passe. Il sait simplement qu’il aime Janet, puis lui dit cela. C’est tout – le tout. Et quand il a su qu’il l’aimait, il lui a demandé de l’épouser – le fait qu’elle était une base de données immortelle incroyablement puissante, pas une fille, ne l’a pas arrêté une seconde. Jason aime juste qui il aime, et la simplicité et la foi de cela sont incroyables.

4 N’oubliez pas les choses

Parallèlement à son histoire d’amour avec Janet, Jason a une merveilleuse capacité à ne pas trop penser aux choses. Pour les fans qui sont plus du côté chidi de l’échelle d’anxiété, cela pourrait être difficile à imiter, mais Jason est un excellent exemple de quelqu’un qui vit vraiment dans le moment.

CONNEXES: Le bon endroit: les 10 citations les plus drôles d’Eleanor

Il ne s’inquiète pas de son avenir avec Janet, il l’aime, alors il l’épouse. Il ne se soucie pas de ce qui s’en vient, il s’occupe juste de ce qui est devant lui, de la manière la plus simple possible – et ce n’est pas seulement attachant, mais il semble être une façon de vivre remarquablement sans stress!

3 Encouragez d’autres personnes à se joindre à nous

De ses projets à son équipe de danse ridiculement grande en Floride, Jason est un menuisier, et il aime encourager les autres à se joindre au plaisir aussi. Pour les personnes moins extraverties, cela pourrait être difficile, mais l’une des choses les plus attachantes de Jason est son enthousiasme et sa volonté d’emmener tout le monde pour le trajet.

2 Aimez vos amis de tout votre cœur

Avec son amour de faire participer les gens, Jason est un excellent exemple de quelqu’un qui sait aimer ses amis. Alors qu’Eleanor jetterait volontiers un ami sous le bus pour des billets de concert, Jason mettait vraiment ses amis (et son père / ami) en premier, et ne les trahirait jamais. Plus tard, quand il fera partie des cafards, il est clair qu’il ferait n’importe quoi pour ces amis aussi. Il n’est peut-être pas le gars le plus brillant, mais il est certainement l’un des plus fidèles, et c’est l’une des choses les plus attachantes à son sujet.

1 Prenez du temps pour la réflexion et la patience

En fin de compte, Jason parvient en fait à devenir un peu le moine qu’il était à l’origine obligé de faire semblant d’être lors de la première saison. En attendant Janet, Jason passe un temps immense et impressionnant à simplement errer dans les bois, à profiter du soleil, des bruits de la nature et des choses qui l’entourent. Il était absolument, d’une patience déchirante, et c’était beau à voir. Et bien que la plupart des fans ne puissent pas simplement errer dans les bois pendant quelques centaines d’années, nous pouvons tous prendre un peu de temps pour entrer dans la nature, être un peu conscients et simplement réfléchir et se détendre patiemment pendant une minute.

SUIVANT: Le bon endroit: alignements moraux D&D des personnages principaux

Prochain

Les 10 meilleurs films de science-fiction et fantastiques de tous les temps (selon Rotten Tomatoes)



A propos de l’auteur

Rose Moore écrit sur le cinéma, la télévision et la bande dessinée depuis 2013, lorsqu’elle a commencé à écrire pour un magazine imprimé local à Vancouver, en Colombie-Britannique. Depuis lors, Rose a écrit pour Horror Honeys, Moviepilot et Quirkbooks ainsi que Screenrant, se concentrant de plus en plus sur les bandes dessinées et les adaptations comiques en direct, ainsi que sur la diversité et la représentation à l’écran. Rose a également co-organisé le podcast DC Movies, et a invité d’autres podcasts de nerd et de divertissement au cours des cinq dernières années.

L’amour de Rose pour les bandes dessinées a commencé au début des années 90, lorsqu’elle a découvert les X-Men en vivant en Afrique (où il n’y avait pas grand-chose à faire mais à lire!), Et depuis lors, encore une fois, une histoire d’amour non seulement avec Marvel, mais aussi avec DC et des bandes dessinées indépendantes. Vous pouvez la suivre sur Twitter: RoseMooreWrites pour des tweets sur les bandes dessinées, les films et plus encore.

En savoir plus sur Rose Moore