10 meilleurs épisodes du spin-off de Doctor Who

The Sarah Jane Adventures était un spin-off immensément populaire de Doctor Who, qui a été diffusé de 2007 jusqu’à la mort tragique d’Elisabeth Sladen en 2011. L’émission mettait en vedette la très aimée Sarah Jane Smith, compagne des troisième et quatrième médecins, en tant que chef de file, et a tourné autour de sa vie vivant dans Bannerman Road.

CONNEXES: Doctor Who: 10 choses les plus éhontées que le douzième médecin ait jamais faites

L’émission était principalement destinée aux jeunes téléspectateurs, elle était donc un peu plus adaptée aux enfants que Doctor Who, mais les fans plus âgés pouvaient et ont toujours apprécié. Les Sarah Jane Adventures ont également abordé des sujets sérieux tels que le sans-abrisme et l’immigration, mais comme pour toutes les émissions de télévision, certains épisodes étaient tout simplement meilleurs que d’autres.

10 La femme folle dans le grenier (parties 1 et 2)

Le personnage de Rani Chandra a été présenté au début de la deuxième saison de l’émission pour combler le vide laissé par le départ de Maria Jackson et de son père, qui ont quitté Bannerman Road pour l’Amérique. Impertinente et joyeuse, Rani voulait être journaliste d’investigation après l’école, il était donc naturel qu’elle fasse partie du gang de Sarah Jane.

Cependant, le fait qu’elle soit toujours la nouvelle membre pesait parfois lourdement sur l’esprit de Rani, et elle se sentait laissée de côté beaucoup plus qu’elle ne le laissait entendre. Cela a atteint un point culminant dans ce deux parties lorsque, la plupart du temps ignoré par ses amis, Rani est partie pour enquêter sur un champ de foire abandonné. L’épisode était effrayant et doux à parts égales, et il a cimenté la place de Rani en tant que membre du gang.

9 La malédiction de Clyde Langer (parties 1 et 2)

Ces épisodes faisaient partie de la dernière saison de The Sarah Jane Adventures, qui a été tragiquement écourtée. En conséquence, la cinquième saison ne comprenait que trois histoires en deux parties. Les épisodes du milieu étaient facilement les meilleurs du groupe, car ils se concentraient principalement sur Clyde Langer, l’un des compagnons de longue date de Sarah Jane.

Clyde faisait partie de la série depuis le tout début, et c’était donc agréable de voir un scénario qui le touchait directement. Dans cet épisode, une malédiction surnaturelle pousse tout le monde dans la vie de Clyde à le rejeter, isolant le jeune adolescent de tous ceux qu’il aime. En conséquence, Clyde devient sans-abri, et les épisodes dépeignent cette communauté d’une manière directe mais sensible.

8 Le jour du clown (parties 1 et 2)

Ces épisodes ont présenté le personnage populaire Rani Chandra et ses parents. Rani avait la tâche peu enviable de suivre les traces de Maria, mais elle refusa de la remplacer et devint à la place sa propre personne avec sa propre personnalité. Les débuts de Rani ne sont qu’une des raisons pour lesquelles cette histoire a fait cette liste.

Les épisodes de “The Day Of The Clown” étaient également formidables à part entière. Ils ont vu Sarah Jane et ses amis enquêter sur la disparition de plusieurs enfants locaux, avec des liens vers un mystérieux musée sur le cirque. Ils étaient incroyablement effrayants et présentaient Bradley Walsh, le compagnon actuel de Doctor Who, dans un tour terrifiant en tant qu’Odd Bob le clown.

7 La tentation de Sarah Jane Smith (parties 1 et 2)

Ce double est l’un des épisodes les plus émouvants et les mieux écrits des Sarah Jane Adventures, ce qui en dit long. Ils ont également présenté le retour du Trickster, un méchant populaire de la première saison de l’émission. Ce qui a rendu cette histoire vraiment géniale, cependant, c’est qu’elle s’est concentrée correctement sur Sarah Jane Smith.

CONNEXES: Doctor Who: 10 choses les plus éhontées que le dixième médecin ait jamais faites

Sarah Jane et son gang ont découvert un portail temporel vers l’année 1951, où les parents de Sarah Jane étaient encore en vie. De plus, c’était jusqu’au jour de leur mort. Il s’est avéré que c’était un stratagème malveillant conçu par le Trickster pour que Sarah Jane sauve ses parents et change l’heure pour le pire. C’était une situation dévastatrice.

6 Le cadeau (parties 1 et 2)

Il s’agit de la première finale de la saison sur cette liste, et elle avait beaucoup à offrir. Pendant une chasse aux monstres, Sarah Jane, Luke, Rani et Clyde ont rencontré les Blathereen, cousins ​​éloignés des Slitheen. Se déclarant alliés, les Blathereen ont dit à Sarah Jane qu’ils étaient reconnaissants de tous ses efforts pour vaincre les Slitheen.

En récompense, ils ont donné au gang une plante appelée Rakweed, qui peut survivre dans les conditions les plus dures, mettant potentiellement fin à la faim dans le monde. Cependant, les spores de Rakweed étaient incroyablement toxiques et tueraient lentement toute personne qui les inhalait, y compris Luke, le fils adoptif de Sarah. Ils étaient un couple d’épisodes tendus et émotionnels, et ont montré Sarah Jane à son meilleur.

5 Le garçon perdu (parties 1 et 2)

Un autre épisode centré sur Sarah Jane, les épisodes précédant cette finale de la saison 1 ont montré que la protagoniste et ses nouveaux amis s’installent dans une routine et deviennent comme une petite famille. Naturellement, comme il s’agissait d’une finale, “The Lost Boy” a complètement bouleversé cette nouvelle dynamique en suggérant que Luke était en fait un adolescent qui avait disparu.

CONNEXES: Doctor Who: 10 meilleurs moments du neuvième docteur

L’épisode était complet avec des parents convenablement accablés de chagrin et Sarah Jane a même été arrêtée. Pour être honnête, il semblait que Luke était en fait leur fils pendant une chaude seconde. Bien sûr, ce ne devait pas être le cas, et le principal élément de l’histoire était que le super ordinateur extraterrestre de Sarah Jane, M. Smith, était derrière tout. Personne ne l’a vu venir.

4 Qu’est-il arrivé à Sarah Jane? (Parties 1 et 2)

C’était un brillant deux parties, ce qui est légèrement étrange car cette histoire a agi comme un couple d’épisodes Sarah-lite. Cependant, la prémisse était extrêmement fascinante. Un matin, Maria s’est réveillée pour constater que Sarah Jane et Luke n’existaient pas, Clyde était redevenue arrogante et populaire et finalement, il y avait une étrange femme vivant dans la maison de Sarah Jane.

Il s’est avéré que cette femme, Andrea Yates, était décédée en 1964 dans un tragique accident, et de plus, Andrea était amie avec Sarah Jane. Le Trickster avait rendu visite à Andrea, lui offrant de la sauver et de laisser Sarah mourir, provoquant ainsi le chaos avec le temps et permettant finalement à la Terre d’être détruite par un météore dans le présent.

3 Invasion du fléau

Il est extrêmement rare que les émissions de télévision réussissent avec leur premier épisode. Cependant, l’épisode pilote de Sarah Jane Adventures était absolument fantastique. Sarah Jane était en pleine forme et était immédiatement reconnaissable comme la compagne du Docteur d’autrefois. Ses compagnons étaient également bien écrits et convaincants, Kelsey étant la seule exception.

La menace extraterrestre était également convenablement menaçante lorsque le Fléau a fait ses débuts dans l’univers de Doctor Who. Les éléments CGI ont étonnamment bien résisté, avec le Bane en forme de calmar super grossier à regarder. Mais la meilleure partie de l’épisode était de loin chaque fois que Sarah Jane et le chef de Bane, Mme Wormwood, partageaient une scène ensemble. Il y avait tellement de tension et Sarah Jane a vraiment tenu le coup.

2 L’homme cauchemardesque (parties 1 et 2)

“The Nightmare Man” a été la dernière apparition régulière de Luke dans The Sarah Jane Adventures – mais quelle façon de se retirer. En raison de la façon dont Luke a été créé, il était incroyablement intelligent, et le directeur de son école lui a donc suggéré de prendre ses A-Levels un an plus tôt. De toute évidence, Luke est passé avec brio, donc c’est à Oxford qu’il est allé.

Sauf que Luke avait de sérieux doutes, qui se sont manifestés dans ses cauchemars. L’homme cauchemardesque a utilisé Luke pour trouver un chemin dans notre réalité en le maintenant dans un sommeil surnaturel. La seule façon pour Luke de s’échapper était de retrouver Clyde et Rani et de vaincre l’homme Nightmare avec leur aide. C’était un merveilleux envoi, et l’homme cauchemardesque était vraiment terrifiant.

1 Au revoir, Sarah Jane Smith (parties 1 et 2)

Étant donné que The Sarah Jane Adventures a été annoncée comme une série destinée aux enfants, elle couvrait un large éventail de questions pertinentes qui continuent de préoccuper la société aujourd’hui. La finale de la saison 4 s’est concentrée sur le sujet sensible du vieillissement et de la perte de votre identité d’une manière effrayante, déchirante et digne.

Sarah Jane, Clyde et Rani se sont liées d’amitié avec Ruby White, une autre chasseuse extraterrestre, tandis qu’en même temps, Sarah Jane a commencé à développer une démence. Peur de voir un de ses amis se faire tuer, Sarah a remis sa vie à Ruby. C’était terriblement triste et poignant, mais tout s’est avéré être un énorme con, alors que Ruby extirpait secrètement l’énergie vitale de Sarah Jane.

SUIVANT: Doctor Who: 5 raisons pour lesquelles cela devrait continuer (& 5 raisons pour lesquelles cela devrait se terminer)

Prochain

10 mèmes les plus drôles de Baby Yoda



A propos de l’auteur

Ben Pettitt est un récent diplômé anglais de l’Université de Nottingham. Il aime écrire, lire et regarder Netflix. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a décidé de venir montrer sa connaissance de la culture pop en tant qu’écrivain pour ..

En savoir plus sur Ben Pettitt