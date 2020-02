10 meilleurs films d’action coupable-plaisir

Qui n’aime pas un bon vieux film d’action au fromage?

Semblable aux films d’horreur et de science-fiction, de nombreux films d’action ont tendance à contenir un peu de corniness, d’invraisemblance et de bombardement excessif. Bien qu’il existe de nombreux films plus bien conçus et nuancés qui tombent sous ce parapluie, il ne manque certainement pas de ce qui peut être considéré comme des «plaisirs coupables».

Ce sont essentiellement des films qui sont tout simplement amusants à regarder, bien qu’ils soient reconnus comme une combinaison de prémisses faibles, de thèmes stupides, de “sourcils bas” ou généralement de mauvaise qualité.

Cela dit, jetons un coup d’œil à 10 des meilleurs exemples de ces délicieux plaisirs coupables du genre action.

10 Limite verticale

Martin Campbell, qui est largement connu pour avoir réalisé deux des films Bond les plus renommés dans GoldenEye et Casino Royale, n’est pas étranger en matière de fromage d’action. Le thriller de survie de 2000 connu sous le nom de Vertical Limit le réaffirme avec ses explosions flashy alimentées en nitro et ses avalanches gargantuesques.

L’idée que nos héros se sont attachés à la nitroglycérine dangereuse lors de l’escalade a suscité de nombreux palmiers. Pourtant, le film a été acclamé pour son action amusante et sa multitude de personnages colorés. Il y a beaucoup de moments «à votre place» alors que Peter et son groupe de grimpeurs amateurs (principalement) escaladent le perfide K2 dans le but de sauver leurs proches.

9 X-Men: le dernier combat

Ce jeu de super-héros passionnant de 2006 propose de nombreux moments cool et grandiosité. Mutant est opposé à mutant dans une guerre civile chaotique suite à la sortie d’un “remède”, que certains acceptent beaucoup plus que d’autres.

Alors qu’il vire dans un territoire campagnard bombardé, ce troisième opus de la franchise populaire se démarque parmi la saga peuplée X-Men. Les combats à grande échelle des mutants, en plus des performances exceptionnelles de Hugh Jackman, Ian McKellen et Famke Janssen, constituent une montre passionnante pour les fans de longue date et les nouveaux venus de la série. L’assaut de pouvoirs mutants uniques déchaînés garantit qu’il y a rarement un moment ennuyeux.

8 Waterworld

En ce qui concerne les films d’action post-apocalyptiques, vous devez généralement suspendre votre incrédulité. C’est le cas quand il s’agit de ce défilé de Kevin Costner, qui n’a pas tout à fait été à la hauteur du battage médiatique massif qu’il a reçu après sa sortie en 1995. Un complot impliquant une planète océanique avec l’humanité résidant sur des navires en ruine s’est avéré difficile à accepter pour les téléspectateurs, en particulier un avec des poissons chargés de branchies.

Pourtant, malgré la prémisse absurde, beaucoup ont trouvé facile de se perdre dans le cadre amusant et imaginatif qui comprend Waterworld de Kevin Reynolds. Indépendamment de sa bêtise, il a atteint une sorte de statut de culte, engendrant divers jeux vidéo, bandes dessinées et une romanisation de Max Allan Collins.

7 Anaconda

Des marécages étranges et désolés et des serpents géants sont sûrs de faire une prémisse amusante, non? Eh bien, oui et non. Les fans et les critiques ont remarqué que ce film d’action de 1997 est plein d’effets spéciaux “hokey”, de manque d’exposition et de bêtise globale. Pourtant, ceux qui aiment les «fonctionnalités de créature» passionnantes devraient trouver beaucoup à apprécier à ce sujet, même s’il y a des moments de bêtise.

Bien que les effets visuels de cette grande anaconda mangeuse d’hommes puissent sembler datés maintenant, c’est certainement amusant à regarder, tout comme le casting étoilé qui compose le film. Tout film qui comprend Ice Cube, Jennifer Lopez, Jon Voight et Owen Wilson vaut au moins le coup d’œil.

6 Face / Off

Ce film délicieusement maladroit donne un nouveau sens au concept de «renversement de rôle». John Travolta et Nicolas Cage sont les vedettes de Face / Off en 1997, un film regorgeant d’action exagérée et d’une grande partie de cette marque ringarde d’acteurs pour lesquels ces deux acteurs sont connus. Nous sommes mis en place pour une prémisse assez sauvage quand un agent du FBI et un terroriste finissent par échanger des visages – qui transforment apparemment aussi leur silhouette physique.

Malgré – ou peut-être à cause de – la prémisse absurde, plusieurs fans d’action ont considéré Face / Off comme une montre divertissante unique. Non seulement vous avez des scènes d’action intenses, mais vous avez également la nouveauté de Cage et Travolta se reprenant essentiellement ouvertement les rôles de l’autre.

5 Resident Evil

La série de films Resident Evil de Paul W.S.Anderson – librement inspirée des jeux vidéo les plus renommés – a depuis engendré cinq suites encore plus folles, se terminant par The Final Chapter de 2016. Pourtant, cet original de 2002 a encore au moins une petite suite. Alors que la série dans son ensemble a été critiquée pour sa nature campagnarde et sa divergence par rapport au matériel source, beaucoup ont trouvé un certain attrait dans cette première entrée un peu plus modérée.

Il y a beaucoup d’action délicieuse à avoir dans ce jeu de tueur de zombies mettant en vedette Milla Jovovich, couplé à une multitude de scènes de mort absurdes et à un flashiness manifeste. C’est assez farfelu et amusant pour être classé dans la catégorie “plaisir coupable”, sans être trop décalé comme certaines de ses suites.

4 L’homme qui court

Comme vous pouvez vous en douter lors d’une soirée de science-fiction chargée de testostérone avec Arnold Schwarzenegger, il y a beaucoup de moments idiots et même dignes de grincements dans The Running Man. Pourtant, il y a beaucoup à trouver divertissant sur ce film d’action dystopique loufoque. Et cela a du sens, étant donné que cela est basé sur un roman du grand Stephen King.

Bien que la cinématographie de ce film de 1987 se présente comme quelque peu datée et grossière, The Running Man possède un sens intemporel de l’imagination et de l’atmosphère, qui était en avance sur son temps à certains égards. Il se sent très “Hunger Games” avec ses prémisses tournées autour d’une compétition extrême faite pour la télévision sous un régime totalitaire.

3 La matrice rechargée

Après l’énorme succès et l’attrait de The Matrix, les Wachowskis se sont rapidement mis au travail pour créer un duo de films de suivi destinés à approfondir ce monde dystopique épique et inventif. En fait, ces suites plus tièdes ont apporté beaucoup plus d’un accueil mitigé. Les critiques comprenaient le fait de se pencher sur des périodes d’action et d’exposition plus lourdes, ainsi que sur des points d’intrigue plus absurdes.

Pourtant, au-delà de la réaction initiale et des attentes insatisfaites de nombreux fans, Reloaded semble être de plus en plus considéré sous un jour légèrement plus positif, du moins par rapport au film final de la trilogie. Alors que le premier film équilibrait les nuances avec l’action, celui-ci est plus calme et excentrique, mais non moins amusant à regarder visuellement. Il y a encore beaucoup de choses pour les fans de Matrix, à savoir des scènes comme la poursuite sur l’autoroute et les escarmouches de Neo avec l’armée Smith.

2 Jour de l’indépendance

Les années 90 semblaient vraiment être l’âge d’or des films d’action stupides et des “films pop-corn”, et le film catastrophe de 1996, Independence Day, en est l’emblème.

Les histoires d’invasion extraterrestre peuvent se prêter à un sentiment plutôt courant, bien qu’elles puissent également produire des actions particulièrement amusantes – et le jour de l’indépendance réside en grande partie dans ces deux domaines. Il est difficile de ne pas être au moins quelque peu diverti par un film d’action mettant en vedette Will Smith, qui dégage toujours un sens palpable de «cool». Et bien qu’ils ne soient pas aussi à la pointe aujourd’hui qu’au milieu des années 90, les effets visuels fournissent des tonnes de bonbons pour les yeux agréablement épiques.

1 Titanic

Il est difficile de trouver un film plus polarisant que Titanic de James Cameron, un film bien conçu qui, ironiquement, a été quelque peu victime de son propre battage médiatique. Le changement distinct dans la commercialisation de cette histoire plutôt comme une histoire d’amour “Roméo et Juliette”, plutôt que comme un thriller d’action, a découragé de nombreux cinéphiles. Il était difficile de ne pas associer ce film à la chanson d’amour sévère de Céline Dion.

Pourtant, malgré les libertés créatives prises par rapport à la véritable tragédie de 1912 et les nombreux moments ringards, il y a vraiment beaucoup à apprécier et à apprécier ici. Quelques pièces merveilleuses, une action impressionnante et des moments émotionnels composent cette épopée de 3 heures. L’engagement de Cameron envers l’authenticité et le détail transparaît dans ce classique.

10 détails cachés dans John Wick 2 Tout le monde a complètement manqué



