10 meilleurs films de Javier Bardem (selon les tomates pourries)

Javier Bardem est l’un de ces acteurs qui attire immédiatement votre attention dès qu’il apparaît à l’écran. Sa carrière a commencé dans son pays d’origine, l’Espagne, où il est progressivement devenu un acteur de renom avant de se faire remarquer par Hollywood.

Depuis lors, Bardem a été l’un des acteurs les plus fascinants de l’entreprise, offrant des performances inoubliables, rejoignant les plus grandes franchises et travaillant avec certains des plus grands cinéastes modernes. Sa filmographie est remplie d’énormes succès ainsi que de petits films espagnols à la recherche. Voici les meilleurs films de Javier Bardem, selon Rotten Tomatoes.

10 mère! (2017) – 69%

Darren Aronofsky est connu pour faire des films difficiles, mais aucun n’a été aussi source de division que son thriller psychologique, mère!. Le film met en vedette Jennifer Lawrence en tant qu’épouse d’un auteur (Bardem) dont la maison parfaite est perturbée par les invités indésirables de son mari.

Le film n’est certainement pas facile à regarder, avec des images troublantes et des thèmes complexes. Les critiques ont reconnu que les idées présentées dans le film pourraient ne pas arriver à tous les publics, mais ils ont fait l’éloge de Lawrence pour sa performance puissante et d’Aronofsky pour sa vision ambitieuse.

9 Avant les chutes nocturnes (2000) – 73%

Bardem a reçu sa première nomination aux Oscars et a attiré beaucoup d’attention d’Hollywood pour son premier rôle anglophone dans Before Night Falls. Le film biographique raconte l’histoire du poète et romancier cubain, Reinaldo Arenas, qui a défié le gouvernement de son pays en tant qu’homme gay.

Les critiques ont loué le film pour son approche épisodique unique de raconter l’histoire de la vie de cet homme. La performance de Bardem dans le rôle principal a également été soulignée comme un aspect qui élève le film au-delà du biopic typique en quelque chose de spécial.

8 Tout le monde sait (2018) – 78%

Bardem a eu la chance de travailler avec sa femme réelle Penelope Cruz sur plusieurs projets avec Everybody Knows étant leur dernière collaboration. Cruz joue le rôle d’une femme qui revient dans sa ville natale de Madrid avec ses deux filles pour assister à un mariage en famille. Cependant, le voyage prend une tournure sombre alors que de vieux secrets refont surface.

Les critiques ont admis que le film ne réussit pas pleinement dans l’histoire qu’il veut raconter, mais il en est un drame intéressant grâce à sa distribution, en particulier Cruz et Bardem, qui donnent des performances puissantes.

7 lundis au soleil (2002) – 80%

Avant de faire sensation à Hollywood, Bardem faisait un excellent travail dans des films espagnols convaincants et acclamés. Mondays in the Sun est une comédie dramatique d’ensemble sur un groupe d’amis qui, après la fermeture du chantier naval, passent leurs journées à traîner dans un bar et à essayer de trouver quoi faire ensuite.

Bardem a été distingué parmi les acteurs pour sa performance exceptionnelle en tant que meneur sans direction du groupe. Les critiques ont souligné que le film peut parfois sembler lent mais reste un regard fascinant et utile sur le chômage et ses effets.

6 Chair vivante (1997) – 80%

Pedro Almodóvar est l’un des cinéastes internationaux les plus acclamés de notre époque, responsable de certains des meilleurs films espagnols jamais réalisés. Live Flesh est son film noir sur un triangle amoureux entre un mari récemment sorti de prison, le flic qu’il a paralysé et la femme dont ils sont tous les deux amoureux.

Le film a été considéré comme un film plus sobre et même grand public pour son réalisateur acclamé, mais le résultat était toujours une belle image. Avec son histoire sexy et ses personnages complexes, Live Flesh est un drame captivant.

5 Vicky Christina Barcelona (2008) – 81%

Il fut un temps où être joué dans une comédie romantique de Woody Allen était un gros problème pour un acteur. Le film met en vedette Rebecca Hall et Scarlett Johansson comme deux amis passant l’été en Espagne qui tombent tous les deux amoureux d’un peintre espagnol (Bardem). Tout en restant avec lui, leur plaisir est interrompu par l’arrivée de l’ex-femme de l’homme (Penelope Cruz).

Vicky Cristina Barcelona jongle avec des tons complexes et des changements d’histoire, ce qui peut être rebutant. Cependant, la plupart des critiques ont apprécié la beauté du film ainsi que le travail de la distribution immensément talentueuse.

4 La mer à l’intérieur (2004) – 84%

Juste avant que Bardem n’éclate à Hollywood, il a joué dans ce meilleur film en langue étrangère primé aux Oscars. Basé sur une histoire vraie, The Sea Inside met en vedette Bardem comme un homme qui a mené une bataille de plusieurs décennies pour obtenir le droit à l’euthanasie afin qu’il puisse mourir dignement.

Bardem porte le film avec sa belle et superposée performance, selon la plupart des critiques. Bien que l’histoire ait pu facilement tomber dans le mélodrame, la plupart des critiques ont trouvé qu’elle traitait le sujet difficile avec tendresse et grâce.

3 garanties (2004) – 86%

Michael Mann a créé certains des films policiers les plus convaincants de tous les temps, et Collateral reste l’une de ses œuvres les plus sous-estimées. Tom Cruise joue le rôle d’un tueur à gages qui enlève un chauffeur de taxi (Jamie Foxx) et l’oblige à le conduire autour de Los Angeles pendant qu’il sort ses cibles. Bardem joue le patron du crime qui a engagé Cruise.

C’est passionnant de voir Cruise dans ce rôle de méchant rare en tant que tueur de sang-froid tandis que Foxx est excellent dans une performance très modérée. La direction élégante de Mann en fait un thriller intense et ancré avec des séquences palpitantes.

2 Skyfall (2012) – 92%

Bardem a rejoint l’une des franchises cinématographiques les plus longues et les plus appréciées de tous les temps avec son rôle dans le 23e film de James Bond. Dans Skyfall, Daniel Craig revient en tant que 007 plus abattu qui est renvoyé au travail lorsqu’un ancien agent (Bardem) commence à mener une mission de vengeance élaborée sur M (Judi Dench).

Le premier film de Bond réalisé par Sam Mendes, Skyfall a été salué comme le plus beau film de la franchise avec des séquences magnifiquement réalisées. Bardem a également reçu des éloges pour sa performance envoûtante en tant que fou Silva qui a été appelé l’un des plus grands méchants de Bond à ce jour.

1 Pas de pays pour les vieillards (2007) – 93%

Bardem est devenu un nom familier et a créé un autre méchant cinématographique emblématique avec son rôle dans No Country for Old Men des Coen Brothers. Le film met en vedette Josh Brolin comme un homme qui trouve une valise remplie d’argent dans le désert et la prend. À son insu, cela fait de lui la cible d’un tueur impitoyable et implacable (Bardem).

Le plus sombre et le plus violent du film des frères Coen, No Country for Old Men est un regard obsédant sur l’insensé de la violence. Bardem est incroyablement dans ce rôle terrifiant et l’ambiance sombre du film est rompue par le moment comique occasionnel comme seuls les frères Coen peuvent s’en sortir.

