10 meilleurs films de John Goodman, selon IMDb

John Goodman est un acteur qui incarne parfaitement l’idée d’un acteur de personnage. Bien qu’il ne joue pas souvent le premier rôle, il s’intègre parfaitement à tout type de genre et à tout type de rôle tout en étant une présence très bienvenue chaque fois qu’il apparaît dans un film.

Goodman a d’abord connu la célébrité en tant que Dan dans la sitcom classique Roseanne, mais depuis, il a également construit une incroyable carrière cinématographique. Il peut être drôle, intimidant, aimable et effrayant à tout moment. Sa polyvalence lui a permis d’apparaître dans de nombreux films préférés des fans au fil des ans, mais quels sont ses plus populaires? Voici les meilleurs films de John Goodman, selon IMDb.

10 vols (7.3)

Même lorsqu’il partage l’écran avec des acteurs emblématiques, Goodman a le rare talent de voler la vedette. Le vol met en vedette Denzel Washington en tant que pilote alcoolique qui, après avoir sauvé un vol d’une catastrophe, affronte beaucoup sa dépendance lors d’une enquête sur l’accident.

Goodman joue un ami trafiquant de drogue de Washington qui ajoute un coup de vie au film chaque fois qu’il apparaît. Washington donne l’une de ses performances les plus puissantes et la séquence de crash est une scène étonnante et captivante créée par le réalisateur Robert Zemeckis.

9 Fête des patriotes (7.4)

Goodman a également la gravité à ajouter à des histoires incroyables de la vie réelle, comme jouer le commissaire de police de Boston Ed Davis dans Patriot’s Day. Le thriller dépeint l’attentat à la bombe du marathon de Boston de 2013 et la chasse à l’homme massive qui a suivi pour trouver les responsables.

Le film est un compte rendu sombre et troublant de l’acte terroriste réel, mais le cœur du film est dans la foulée. L’efficience et l’efficacité de la chasse à l’homme en font un drame captivant qui honore les héros de cet horrible événement.

8 Trumbo (7,5)

Trumbo est un film unique qui raconte une histoire hollywoodienne incroyable et peu connue. Bryan Cranston a joué le rôle de Dalton Trumbo, un scénariste acclamé qui a été mis sur liste noire parmi de nombreux autres écrivains pour ses convictions politiques dans les années 1940. Goodman joue un producteur de film B qui aide Trumbo à se remettre dans le monde du cinéma.

Cranston est incroyablement divertissant dans le rôle principal d’un homme charmant mais compliqué. Le film est un regard intéressant sur une période sombre d’Hollywood et recontextualise des stars comme John Wayne en tant que méchants de l’époque.

7 À l’intérieur de Llewyn Davis (7,5)

Comme nous le verrons tout au long de cette liste, Goodman a eu une relation de collaboration incroyable avec les frères Coen. Inside Llewyn Davis est le dernier film de Goodman avec les frères et stars Oscar Isaac en tant que chanteur folk amer aspirant dans la ville de New York des années 1960. Goodman a un petit rôle en tant que musicien de jazz hostile.

Le film est l’un des meilleurs des Coens avec leur sens de l’humour sec qui fait rire partout. Isaac est génial en tant que lead non aimable mais talentueux et la bande-son remplie de chansons de l’époque est magnifique.

6 Barton Fink (7,7)

Goodman a fait équipe avec les Coens pour un autre film des années 1940 sur un scénariste, bien que cette fois, il s’agit d’une histoire fictive. Barton Fink incarne John Turturro dans le rôle principal, un célèbre scénariste qui se rend à Los Angeles pour écrire un film. Goodman joue un sympathique vendeur ambulant vivant à côté de Barton dans un hôtel délabré.

Le film est une autre offre drôle et étrange des Coens. Turturro est grand comme l’écrivain gentil mais pompeux et Goodman donne l’une de ses meilleures performances. C’est un voisin gai et adorable qui prend une tournure inattendue plus tard dans le film.

5 O frère, où es-tu? (7.7)

Goodman a de nouveau fait équipe avec les Coens, cette fois-ci est un rôle méchant amusant. Ô frère, où es-tu? stars George Clooney, John Turturro et Tim Blake Nelson comme un trio de contre échappés dans les années 1930 qui partent à la recherche d’une fortune cachée. Goodman joue un vendeur de bible qui est secrètement un membre impitoyable de Ku Klux Klan.

Le film imprègne l’étrange histoire de l’odyssée avec une comédie de vis-à-vis et certains des personnages les plus divertissants que les Coens aient jamais créés. C’est une aventure hilarante avec de la musique étonnamment accrocheuse.

4 Argo (7,7)

Argo est une histoire vraie incroyable qui semble faite pour Hollywood, même si ce film a pris quelques licences artistiques avec l’histoire. Se déroulant pendant la crise des otages iraniens dans les années 1980, le film suit un agent de la CIA qui élabore un plan pour organiser un faux tournage de film en Iran comme stratagème pour sauver plusieurs Américains bloqués.

Le film reprend l’histoire plus grande que nature et en fait un thriller extrêmement divertissant. Ben Affleck prouve une fois de plus son talent derrière la caméra en mélangeant l’aspect comique léger du côté hollywoodien de l’histoire avec la tension de la crise des otages.

3 L’artiste (7.9)

Goodman semble attiré par les films qui explorent les vieux jours d’Hollywood. L’artiste est un retour à une époque révolue du cinéma dans l’histoire d’une star de cinéma muet aux prises avec sa propre identité alors que ces types de films deviennent progressivement à l’ancienne.

Le film en noir et blanc est tourné comme un film muet classique, ce qui en fait une vedette intéressante dans le monde du cinéma moderne. Bien qu’il aurait pu facilement devenir un gadget bon marché, le film parvient à raconter une histoire divertissante et émouvante.

2 Monstres Inc. (8.0)

La voix en plein essor de Goodman a été utilisée à bon escient dans un certain nombre de films d’animation. Goodman a prêté cette voix célèbre aux esprits brillants de Pixar for Monsters Inc. Goodman voix Sulley, un monstre qui a fait carrière dans l’effarouchement des enfants. Cependant, sa vie est bientôt bouleversée lorsqu’un enfant fait son chemin dans le monde des monstres.

Goodman est parfait comme la bête adorable et il est merveilleusement associé à Billy Crystal comme son meilleur ami Mike. Le film est rempli de l’humour et du cœur habituels de Pixar, ce qui en fait un parfait joyau familial.

1 Le Big Lebowski (8.1)

Le Big Lebowski est souvent considéré comme l’un des films les plus drôles de tous les temps et la performance de Goodman a beaucoup à voir avec cela. Le film met en vedette Jeff Bridges en tant que stoner de Los Angeles qui se retrouve pris dans une affaire d’identité erronée. Goodman joue son meilleur ami rempli de rage.

Les Coen Brothers ont embrassé leur côté le plus fou pour ce voyage scandaleux et follement divertissant. Bridges est emblématique car The Dude and Goodman est extrêmement drôle en tant que fou obsédé par le Vietnam. C’est un chef-d’œuvre interminable et réinscriptible.

