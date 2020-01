Matthew Perry est surtout connu sous le nom de l’adorable Chandler Bing de la sitcom à succès Friends. C’est un rôle qui a défini toute sa carrière et ce pour quoi il sera toujours mieux connu. Ce n’est certainement pas une mauvaise chose, en raison de la popularité de la série, mais cela ne signifie pas que c’est le seul rôle que Perry a eu.

Perry a été impliqué dans de nombreux projets tout au long de sa carrière, et même si ses principales passions ont été la télévision et le théâtre, il a également joué dans des films.

Malheureusement, Perry n’a pas connu les mêmes niveaux de succès au cours de sa carrière cinématographique. Mais même s’il n’a pas tout à fait décollé dans le monde du cinéma, il a toujours été impliqué dans une pièce de cinéma vraiment amusante, comme nous le verrons dans cette liste. Voici les 10 meilleurs films de Matthew Perry (selon Rotten Tomatoes).

10 Les dix mètres entiers (2004) – 4%

The Whole Ten Yards était une suite de The Whole Nine Yards, qui a vu l’ancien tueur à gages, Jimmy (Bruce Willis), maintenant à la retraite. Bénéficiant d’une vie tranquille, il est coincé car sa femme veut rester dans l’entreprise et il finit rapidement par être de nouveau entraîné dans le monde criminel. Perry reprend son rôle d’ex-voisin de Jimmy, Oz.

On pourrait penser qu’avec ce niveau de puissance des étoiles, ce film serait au moins passable, mais ce n’était pas le cas. Les critiques ont critiqué ce film pour être “prévisible” et “incohérent”, prouvant que le pouvoir des stars n’est pas tout dans le cinéma.

9 Au service de Sara (2002) – 4%

Cette comédie romantique voit Matthew Perry jouer Joe Tyler, qui est un ancien avocat qui a fait faillite alors que certains de ses clients ont fini par travailler avec la mafia. Dans les coulisses, Perry a dû quitter la production à mi-chemin pour entrer dans une clinique de réadaptation afin de lutter contre sa dépendance aux analgésiques.

Malgré la route difficile vers le grand écran, les choses étaient encore plus difficiles pour Serving Sara quand il est arrivé. Les critiques ont convenu que le film n’était “ni drôle ni romantique” et “oubliable”.

8 Presque héros (1998) – 8%

Almost Heroes a un casting talentueux d’acteurs d’Eugene Levy et Chris Farley à Matthew Perry lui-même. L’intrigue est centrée sur un groupe d’explorateurs qui partent pour une expédition malheureuse pour tenter d’atteindre l’océan Pacifique avant Lewis et Clark. En fin de compte, Almost Heroes manquait gravement dans le département de la comédie.

La faible note que ce film a obtenue n’est pas une surprise, bien que ce soit dommage car c’était en fait le dernier rôle de Farley avant sa mort. Les critiques ont qualifié le script de “boiteux” et l’intrigue “sans cœur”, le film essayant simplement beaucoup trop pour être drôle.

7 Elle est hors de contrôle (1989) – 11%

She’s Out Of Control est un film de comédie qui se concentre sur une famille, en particulier un père qui doit accepter le fait que sa fille grandit et commence à ce jour. Devant repousser différents jeunes hommes tout en enseignant la morale à sa fille, l’intrigue avait du potentiel (même si elle est très datée par rapport aux normes d’aujourd’hui).

Cependant, le film n’a certainement pas été à la hauteur de ce potentiel. Les critiques ont convenu que ce film ressemblait à un long épisode prolongé d’une sitcom, ce qui ne fait pas vraiment une grande expérience de visionnement. Matthew Perry ne figure pas vraiment trop dans le film par rapport aux autres sur cette liste, cependant, son impact n’est donc pas ressenti autant.

6 Three To Tango (1999) – 28%

Sorti en 1999, Three To Tango est un film sur un couple d’architectes (Perry et Oliver Platt) se voyant offrir une énorme opportunité de travailler avec un riche magnat. Les choses se compliquent lorsque le personnage de Perry commence à tomber amoureux de la petite amie de son patron.

Le film est une comédie romantique classique dans ce sens, mais il n’est pas vraiment à la hauteur des autres dans le genre. Les critiques ont critiqué ce film pour être “prévisible” et “peu drôle”, certains allant jusqu’à dire qu’il ressemble simplement à un “épisode médiocre d’Amis”.

5 imbéciles se précipitent (1997) – 32%

Fools Rush In est une autre comédie romantique dans laquelle Matthew Perry a joué. Travaillant aux côtés de Salma Hayek, le duo tente de transformer un stand d’une nuit en mariage à part entière, ce qui, bien sûr, n’a de sens que dans le monde du cinéma. .

C’était le premier rôle de Perry sur grand écran après Friends, et donc il y avait beaucoup d’attentes pour voir ce qu’il pourrait faire. Le film a obtenu des critiques mitigées de la part des critiques, certains le trouvant “doux” et “amusant”. Pourtant, à l’autre bout du spectre, certains critiques ont affirmé que c’était “complètement fade”.

4 Une nuit dans la vie de Jimmy Reardon (1988) – 33%

Bien avant que la renommée de Friends ne soit entrée dans sa vie, Matthew Perry a joué dans Une nuit dans la vie de Jimmy Reardon. Un film de comédie pour adolescents classique où le personnage principal, interprété par River Phoenix, se plaint de ses années de lycée terminées.

Le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques au moment de sa sortie. Certains ont estimé que le film apportait de «nouvelles touches» au genre, piquant les choses. Pourtant, d’un autre côté, d’autres ont estimé que le rythme était «éteint» et que le film n’était pas assez drôle pour être un succès.

3 Misery Loves Comedy (2014) – 36%

C’était un concept intéressant car le film a rassemblé plus de 60 personnes populaires célèbres et drôles, de Ton Hanks, Jimmy Fallon, Judd Apatow, Perry et plus encore. Il permet aux gens de donner des interviews pour révéler leurs histoires personnelles de leur voyage pour faire rire les gens pour gagner leur vie.

Le principal problème avec ce film du point de vue des critiques était le fait qu’aucun d’entre eux n’est misérable partout. Ils essaient d’expliquer que vous devez être comme ça pour être drôle, mais cela n’est pas réellement véhiculé dans le travail, ce qui a conduit le film à être étiqueté “partout”.

2 Les neuf mètres (2000) – 45%

Alors que la suite de ce film était assez pauvre, The Whole Nine Yards était un film très amusant qui est finalement resté incroyablement populaire. Voir un criminel sortir de prison et essayer de s’intégrer et de vivre dans une banlieue était une bonne idée pour une comédie noire, et pour la plupart, cela a fonctionné.

Le sentiment général avec ce film était qu’il ne respectait pas le même niveau tout au long. Certains ont trouvé que ça avait commencé drôle, mais n’a pas maintenu ce niveau jusqu’à la fin, ce qui l’a empêché d’être étiqueté comme une grande comédie.

1 17 Again (2009) – 56%

17 Une fois de plus, une ancienne star du basket-ball gagne une seconde vie quand il se transforme à nouveau en adolescent. Renvoyé dans le temps (se transformant en Zac Efron), le personnage principal a la possibilité de prendre différentes décisions de vie pour modifier la façon dont les choses se sont terminées pour lui à l’âge adulte.

Avec une cote de 67% du public et un box-office de 64,1 millions de dollars, il a clairement été apprécié par beaucoup de gens. Les critiques étaient incroyablement mitigées à ce sujet, certains trouvant que ce n’était pas «inventif». Pour la plupart, les critiques ont apprécié ce film, certains affirmant qu’il était “drôlement attachant”.

