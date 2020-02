10 meilleurs films, selon Rotten Tomatoes

Bien qu’il ait pris son premier rôle de long métrage il y a seulement sept ans, LaKeith Stanfield est maintenant reconnu dans le monde entier pour ses apparitions dans plusieurs succès mondiaux. Il a joué un rôle dans tout, des biopics aux roms, en recevant de nombreuses distinctions en cours de route et en gagnant progressivement la reconnaissance comme l’une des plus grandes stars montantes d’Hollywood.

Avec autant de rôles incroyables parmi lesquels choisir, il serait difficile pour une seule personne de classer ses meilleurs films – heureusement, le site d’agrégateur Rotten Tomatoes a analysé la réception critique et a créé un système de classement des films toujours utile, que nous utiliserons aujourd’hui pour prendre une décision définitive sur les films dans lesquels il est apparu étaient les meilleurs.

10 L’incroyable Jessica James (2017) – 88%

Le film de comédie Netflix 2017 The Incredible Jessica James suit le personnage principal, un dramaturge volontaire / Brooklynite, alors qu’elle navigue sur les différentes possibilités – et les pièges – des rencontres en ligne. Après une rupture particulièrement noueuse (avec le personnage de Stanfield), elle trouve un allié improbable à Boone, une date potentielle qui se trouve dans une situation similaire à elle concernant leurs ex respectifs.

Le film a reçu une dose bienvenue d’éloges critiques, l’évaluation globale offerte par la plupart des organes de lecture mettant en évidence les performances et la direction du film; il a également été salué pour apporter une touche moderne et presque rajeunissante aux tropiques romans que certains considéreraient comme usés.

9 Straight Outta Compton (2015) – 88%

Straight Outta Compton de 2015 est un film biographique détaillant les fortunes oscillantes qui frappent le groupe de hip-hop N.W.A, sans doute les rois originaux du gangsta rap. Il met en vedette Stanfield dépeignant le rappeur professionnel Snoop Dogg, qui est devenu célèbre grâce à sa découverte par le Dr Dre, l’un des membres du groupe.

Bien qu’il ait reçu quelques critiques – et un procès – pour son inexactitude historique perçue, le film a été un succès au box-office, gagnant plus de 200 millions de dollars sur un budget d’environ 28 à 50 millions de dollars. C’était aussi un chéri critique, recevant des éloges pour sa musique, son jeu et sa direction.

8 Dope (2015) – 88%

Le drame de 2015, Dope, raconte l’histoire d’un lycéen Malcolm (Shameik Moore), un “geek” autoproclamé qui se retrouve empêtré dans la culture de la drogue tout en tentant d’accéder à son école de rêve, l’Université de Harvard. Alors que Stanfield n’a qu’un rôle mineur dans le film (comme Marquis, AKA “Bug”), il a servi à renforcer sa réputation de talent formidable, car sa performance individuelle n’est pas passée inaperçue auprès des critiques; ni l’effort de collaboration de l’ensemble du casting.

Recevant également des éloges de la critique pour sa comédie, son écriture, son interprétation, sa mise en scène et son esprit, le film a rapporté 18 millions de dollars sur un budget de 7 millions de dollars.

7 gemmes non coupées (2019) – 92%

De nombreux critiques de films, lorsqu’ils se remémorent le travail de l’acteur Adam Sandler, ont supposé qu’il brillait comme un talent unique lors de la prestation de performances dramatiques – plutôt que celles comiques qu’il offre habituellement. Cela n’est nulle part plus évident que dans Uncut Gems, un drame criminel Netflix / A24 2019 qui met en scène Sandler comme un joueur / bijoutier fauché qui traverse une épreuve à l’envers tout en essayant de récupérer le joyau coûteux qui pourrait résoudre tous ses problèmes.

À la fois critique et commercial, le film a coûté près de 50 millions de dollars sur un budget d’environ 20 millions de dollars et a été salué pour sa comédie, son théâtre, ses performances et son atmosphère.

6 Désolé de vous déranger (2018) – 93%

La comédie noire 2018 Désolé de vous déranger met en vedette Stanfield dans le rôle de “Cash” Green, un jeune homme noir aux prises avec une dette qui adopte un “personnage blanc” pour réussir son travail de télévendeur. Sans doute la performance de Stanfield, le film a relancé sa carrière et celle de Boots Riley, l’auteur-réalisateur du film.

Il a été couvert de distinctions et de critiques positives, ce qui l’a félicité pour son originalité, son humour et son ambition; ce fut aussi un succès commercial, faisant plus de cinq fois son budget au box-office.

5 couteaux sortis (2019) – 97%

Après avoir enveloppé The Last Jedi, le réalisateur Rian Johnson a exploré le motif mystérieux du meurtre de classiques comme Murder on the Orient Express et Clue with Knives Out, une interprétation satirique des tropes à l’unité. Après un détective Poirot-esque enquêtant sur la mort d’un patriarche de la famille, le film met en vedette Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas et Jamie Lee Curtis aux côtés de Stanfield lui-même.

Salué comme une réimpression impressionnante d’un genre bien usé, le film a reçu une reconnaissance quasi universelle de la part des critiques, ainsi qu’une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario original.

4 Court terme 12 (2013) – 98%

Sorti en 2013 et basé sur un court métrage Stanfield apparu cinq ans plus tôt, Short Term 12 suit le personnel et les habitants d’un petit établissement résidentiel pour adolescents problématiques ou négligés, en se concentrant sur chacune de leurs histoires et caractéristiques individuelles. Stanfield apparaît comme Marcus, un résident approchant de l’âge adulte et non prêt à quitter le foyer de groupe avec lequel il est si étroitement lié; le film était son premier rôle de long métrage, et il a contribué à sa carrière ainsi qu’à celle de sa star, Brie Larson (maintenant connue dans le monde entier sous le nom de Captain Marvel).

Le film a également été un succès à la fois critique et commercial, salué pour son drame, ses personnages, sa mise en scène et ses thèmes.

3 Sortez (2017) – 98%

Le comédien polyvalent et scénariste-réalisateur Jordan Peele a fait ses débuts au cinéma avec Get Out en 2017, une masterclass d’horreur sur un photographe noir qui, en se retirant dans le somptueux domaine de la famille de sa petite amie blanche, apprend que la normalité apparente de tout cela est simplement une façade.

Un méga-succès surprise au box-office, le film a bouclé sa tournée théâtrale avec un multiplicateur supérieur à cinquante – faisant plus de 250 millions de dollars sur un budget de seulement 4,5 millions de dollars. Il a également reçu des éloges critiques quasi universels, recevant quatre nominations aux Oscars et des éloges pour ses personnages, son écriture, sa mise en scène, son jeu, son ton et sa représentation du racisme moderne.

2 Selma (2014) – 99%

Libérée à l’occasion du cinquantième anniversaire des marches des droits civiques qui ont inspiré son titre, Selma suit le Dr Martin Luther King, Jr. dans son effort constant pour mettre fin aux restrictions de vote contre les Afro-Américains. Il détaille également les histoires de militants et de martyrs comme Jimmie Lee Jackson (joué par Stanfield), un vétéran du Vietnam et diacre baptiste tué par un soldat de l’État de l’Alabama alors qu’il participait à une manifestation pacifique.

Le film a reçu des critiques positives de la part de la critique pour son jeu d’acteur, sa mise en scène, son écriture et ses thèmes, malgré certains scrupules concernant la précision avec laquelle certaines figures historiques étaient représentées; elle a également rapporté environ 67 millions de dollars sur un budget de seulement 20 millions de dollars.

1 Memoria (2015) – 100%

Basé sur une nouvelle de James Franco, la star du film, qui a été cataloguée dans sa collection Palo Alto (elle-même adaptée dans un film en 2013), Memoria suit un adolescent qui grandit à travers ses expériences avec sa famille dysfonctionnelle et divers groupes d’amis – bien qu’il ait souvent du mal à faire face à la simple aggravation de tout cela.

Poignant, percutant et engageant, le film conserve une partition parfaite sur Rotten Tomatoes; pour sa part, la performance de Stanfield a été décrite comme “mémorable” et “excellente” par divers critiques.

