10 meilleurs moments de la nuit des morts-vivants (1990), classés

Le respect. Innovation. Ce sont deux mots qui sont exhumés quand on parle du remake de Night of the Living Dead de 1990. Le film du même titre de 1968 de George A. Romero sera toujours considéré comme un classique. Il n’y a aucun argument à y faire valoir. Cependant, son remake de 1990 est généralement ignoré comme une refonte d’anciennes idées avec un travail de peinture des années 1990.

CONNEXES: 11 films d’horreur les plus excitants à venir en 2020

Ce n’est pas le cas pour ce joyau non poli du genre zombie. Ce remake a suffisamment de mérite pour rejoindre les rangs de The Thing de John Carpenter, The Fly de David Cronenberg et The Blob de Chuck Russell. Ce récit rétrospectif éclairera la nuit. Voici les 10 meilleurs moments de la nuit des morts-vivants (1990).

10 Tom Savini, directeur

George A. Romero était l’architecte du genre zombie moderne. Qui serait le mieux pour construire le remake de Night of the Living Dead? Le savant maestro du maquillage macabre, Tom Savini. Le nom de Savini avait été solidifié avec la franchise en raison de ses effets spéciaux révolutionnaires dans les suites: Dawn of the Dead (1978) et Day of the Dead (1985). Savini avait initialement été repéré pour mettre en œuvre le maquillage du film original de 1968.

Malheureusement, la guerre du Vietnam a vu Savini recruté comme photographe de combat. Le remake lui a finalement permis de travailler sur le film qui était en retard de vingt-deux ans sur son CV. Cette opportunité s’est présentée dans le fauteuil du directeur.

9 Ouverture paisible

La déclaration “Night of the Living Dead” apporte un sentiment de terreur et de froid à quiconque à portée de voix. L’ouverture du film original a donné un ton troublant avec sa partition musicale, la livraison en ligne de Russell Streiner en tant que Johnny avec sa palette en noir et blanc. Le remake a réussi à introduire une ouverture familière avec la malléabilité. Cela est dû au concept de contraste. Le cimetière terne de l’original est remplacé par un cimetière exubérant.

CONNEXES: Les films de zombies de George A. Romero classés, du pire au meilleur

Les railleries intimidantes de Streiner alors que Johnny sont remplacées par les barbes sarcastiques de Bill Moseley du même personnage. Tous ces ajustements sont toujours au service de la même histoire: une apocalypse zombie qui s’effiloche. Les résultats restent les mêmes tandis que les configurations sont moulées pour des raisons de contraste et de mauvaise direction.

8 Tony Todd comme Ben

Le personnage de Ben était devenu une icône grâce en partie à la performance de Duane Jones dans l’original de 1968. Mettre un homme noir dans le rôle principal était un mouvement radical et innovant pour les années 1960. George A. Romero a exploité un potentiel inexploité à cette époque. Comment le remake réagirait-il à une telle décision? Tony Todd était le compteur confiant.

La présence dominante de Todd a été ressentie de toute sa force tout au long du film. Cependant, la représentation de Todd comme Ben a présenté une immense vulnérabilité. “Il ne faut pas longtemps pour que le monde s’effondre. N’est-ce pas?” Sa voix en plein essor trembla devant le mystère évitant cette apocalypse en éruption de cadavre. Il se cramponna puissamment à son sang-froid alors que des larmes coulaient de lui.

7 Atmosphère et ton

La révision par Tom Savini du classique de 1968 a créé un sentiment de progression. Cette progression a été extrêmement progressive et réussie. Alors que le jour se fond dans la nuit, le public a vécu cela avec les personnages dans cette circonstance caustique. La progression naturelle a évolué ou s’est transformée en une descente dans la folie. Cela a établi un ton beaucoup plus ancré et réaliste.

CONNEXES: Films d’horreur qui n’utilisaient que des effets pratiques

Cela a permis au public de se demander ce qu’il ferait pendant cet horrible événement. C’est ce qu’un bon cinéaste peut faire est d’engager un public à construire ses propres décisions. Ces décisions sont influencées par des situations inconfortables et terrifiantes concernant les zombies ou les survivants en guerre.

6 Ben Vs. Tonnelier

Les survivants en guerre sont tout aussi mortels que n’importe quel mangeur de chair. Ces minuscules tensions pourraient conduire à des erreurs qui pourraient leur coûter la vie. La rivalité entre Ben et Cooper était volcanique. La lutte territoriale entre eux pourrait être attribuée à la peur mais plus encore à la tension raciale. “Tu ne ressembles pas exactement à un voisin par ici”, se moqua Cooper à l’arrivée de Ben.

CONNEXES: Les 10 meilleurs films d’horreur de la décennie (selon Rotten Tomatoes)

Alors que la terreur des morts-vivants augmente, leur querelle mordait à la surface. Les deux hommes ont exprimé leurs stratégies de survie sans s’écouter une seule fois. “Tu es le patron là-bas. Je suis le patron ici,” proclama Ben. Cette guerre des mots et le manque de communication pourraient tout leur coûter. Ce message d’avertissement résonne encore aujourd’hui.

5 “Nous sommes eux et ils sont nous.”

La comparaison des victimes malheureuses à leurs oppresseurs rangling est un concept introduit par le remake. La Nuit des morts-vivants de Tom Savini pourrait être considérée comme une allégorie de l’épidémie de sida. Cette maladie sévissait dans les années 80 et dans les années 90. Les individus atteints de la maladie ont été châtiés, ridiculisés et presque mis en quarantaine dans la société.

Le remake de Night of the Living Dead a présenté des personnes succombant à une maladie mortelle et exécutées pour leurs malheurs. Ces deux situations se reflètent dans un sens allégorique. Ce remake d’un classique contient beaucoup plus de couches que le public ne lui en a jamais attribué le mérite.

4 tournées ironiques

L’ironie est l’un des éléments majeurs introduits dans La nuit des morts-vivants de Tom Savini. Trois perspectives entrent en jeu dans ce remake. Barbara, Ben et Cooper. Chaque personnage a exprimé une stratégie pour survivre à la situation mortelle dans laquelle ils sont tous liés. Cooper a affirmé son idée de s’isoler dans le sous-sol. Ben intervint avec l’idée de se barricader à l’étage. Barbara a prophétisé de simplement quitter la maison et de manœuvrer autour de leurs assaillants au rythme lent.

L’ironie a frappé fort quand Cooper s’est retrouvé dans le grenier et Ben dans le sous-sol. Le personnage le plus sensé a suivi ses propres cours en évitant simplement. Barbara a été récompensée pour sa survie en collant à ses armes et en se battant pour elle-même.

3 Les années 90 contre. Les années 60

Franchement, le grand art reflète l’époque à laquelle il a été fabriqué. Pour le meilleur ou pour le pire, cela est vrai. George A. Romero a généralement eu la capacité de refléter l’époque avec ses films de zombies par inadvertance ou délibérément. Night of the Living Dead était vraiment le reflet du mouvement des droits civiques des années 1960. Le sous-texte de l’original était beaucoup plus discret.

Le remake des années 1990 avait une attitude beaucoup plus en face avec une ambiance grunge. Les problèmes en cours depuis les années 1960 ne sont plus enterrés. Ils ont maintenant été exhumés et exposés dans leurs moindres détails. Les sujets du racisme, du sexisme et de la maladie étaient maintenant ouverts à une vitrine.

2 Gore Galore

Avec l’attitude en face des années 1990 et Tom Savini à la barre en tant que directeur, le réalisme granuleux du sujet a été mis à jour. Le sirop de chocolat et les balles de ping-pong ont été remplacés par du sang de scène et du latex par le gallon. L’avancement des effets de maquillage a permis au remake de respirer et de savourer avec réalisme.

CONNEXES: The Walking Dead: 5 événements dans les bandes dessinées que nous avons hâte de voir (et 5 que nous ne voyons pas)

De nouvelles techniques et matériaux ont aidé à professer l’histoire à un public moderne. Ces excroissances grotesquement magnifiques donnent également le ton du remake. Du sang et des tripes étaient exposés pour une histoire beaucoup plus désensibilisée pour une époque beaucoup plus désensibilisée.

1 Patricia Tallman comme Barbara

Un remake sous-estimé contenait une actrice sous-estimée dans une performance sous-estimée. C’est criminel. Patricia ‘Patty’ Tallman a joué Barbara dans le remake de 1990 de Night of the Living Dead. Sa performance devait être vue, entendue et admirée. Pour les années 1990, Barbara n’était plus une victime catatonique marmonnante. Elle était maintenant une survivante des combats qui pense par elle-même et met littéralement le pantalon dans la situation. Ses émotions n’ont jamais mis à mal son adaptabilité.

Tallman est passé d’un professeur de souris terrifié à un stratège maniant le revolver. Pendant tout ce temps, elle a gardé son humanité en montrant de la sympathie et de l’empathie à tout autour d’elle … vivant ou mort.

SUIVANT: 10 réalisateurs d’horreur contemporains dont le travail que vous devriez regarder, classés