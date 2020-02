10 mèmes en bas qui vous feront pleurer de rire

Bien que les personnages de Downton Abbey se prennent généralement très au sérieux, il n’est pas toujours facile pour les fans de faire de même. En fait, grâce à la culture des mèmes, le spectacle peut parfois être absolument hilarant. Des histoires d’amour froides de Lady Mary à l’incapacité de M. Carson de s’amuser, il ne manque pas de matériel amusant pour créer des mèmes hilarants sur Internet.

Depuis la sortie du film Downtown Abbey en septembre 2019, les rires n’ont pas cessé. Le film était essentiellement une longue lettre d’amour aux fans de la série, et les fans ont rendu la pareille avec de nombreuses blagues et images divisantes. Alors, jetons un œil à 10 mèmes en bas de Downton Abbey qui vous feront pleurer de rire!

10 Tant de fans du centre-ville de l’abbaye …

Maintenant que l’émission est terminée, les fans peuvent toujours regarder avec émotion l’une des séries télévisées britanniques les plus populaires de tous les temps. Malheureusement, ce n’était pas si amusant pour ceux qui n’ont pas regardé le spectacle. En fait, tout comme la base de fans de Breaking Bad, les amateurs de Downton Abbey pourraient être carrément agaçants. Ils parlaient constamment de l’émission et développaient des théories sur qui se marierait et sur ce qui arriverait au domaine de Crawley. Heureusement, les non-fans ont eu ce mème hilarant pour exprimer leur frustration dans une langue que tous les fans de Downton Abbey pouvaient comprendre.

9 Mauvaise parentalité 101

Personne n’a dit qu’être l’enfant de riches aristocrates britanniques était facile. Comme peuvent en témoigner tous ceux qui ont regardé l’émission, la famille Crawley ne produit pas de parents modèles. Chaque fois que leurs enfants ont besoin de quelque chose, ils sont immédiatement remis aux bonnes. En conséquence, les enfants grandissent en se sentant plus proches de l’aide qu’ils ne le font de leur propre famille! Tant de mères qui ont regardé Downton Abbey ont probablement obtenu une énorme confiance en leurs compétences parentales.

8 Thomas classique …

Personne ne fait preuve d’indifférence tout comme Thomas Barrow. Alors que la majorité des employés du bas de Downton Abbey passent leurs journées à haïr Thomas, il ne la considère comme rien. Plus tard dans la série, Thomas devient un personnage beaucoup plus sympathique. Cependant, au début du spectacle, il a attiré la haine des personnages et des fans. Quoi qu’il en soit, Thomas ne se soucie pas d’être le méchant. Il est trop occupé à essayer d’obtenir le travail de M. Carson pour s’inquiéter de ces questions insignifiantes.

7 M. Carson recommence …

M. Carson doit être l’un des personnages de télévision les plus aimés de tous les temps. Son extérieur froid et professionnel cache un côté chaleureux et réconfortant rarement visible. Cependant, il donne également au spectacle des rires si nécessaires. Souvent, l’étouffement de l’aristocratie de Downton Abbey peut sembler extrême, mais M. Carson refuse de céder aux temps qui changent. Il respectera toujours les règles et les traditions de la société britannique étouffante, quoi qu’en pensent les autres.

Cela rend ses réactions beaucoup plus drôles. Alors que la plupart des femmes de chambre et des autres membres du personnel roulent des yeux devant le comportement pompeux de leur employeur, M. Carson s’incline joyeusement devant tous leurs caprices. Si l’une de ses servantes sort de la ligne pendant une seconde, il n’hésitera pas à les faire honte devant tout le monde.

6 Monsieur Carson ou Sam Eagle?

Si vous avez déjà pensé que M. Carson avait une ressemblance frappante avec un certain personnage des Muppets, vous n’êtes pas seul. Internet s’est beaucoup amusé avec celui-ci, car les deux personnages ont des visages, des manières et des opinions similaires. Nez énorme? Vérifier. Des sourcils broussailleux et noirs? Vérifier. Regard intimidant? Vérifier. Adhésion vigilante aux traditions sociétales? Revérifier.

5 Un méchant duo

Que vous les aimiez ou les détestiez, il ne fait aucun doute que Thomas Barrow et Sarah O’Brien forment une paire intéressante. L’un est un jeune majordome gay qui fera tout pour se déplacer dans le monde, tandis que l’autre est une femme d’âge moyen qui se nourrit de problèmes. Ces deux travaillent ensemble pour éliminer toute personne qui s’oppose à cette manière. S’agit-il d’un couple romantique? Absolument pas. C’est ce qui rend ce mème anti-Twilight si drôle!

4 Downton Abbey flirter

Il ne fait aucun doute que Downton Abbey est un feuilleton. Il y a du drame, de la romance et du chagrin à chaque coin de rue. Beaucoup d’histoires d’amour sont étouffées par l’ordre social rigide de l’Angleterre du début du siècle. Souvent, les flirts froids et réservés peuvent sembler carrément ridicules par rapport aux normes modernes. Heureusement, nous avons des mèmes comme celui-ci pour se moquer de leur inébranlabilité inébranlable.

Oh, Marguerite …

Bien qu’elle soit devenue beaucoup plus franc au cours de la dernière saison, Daisy a commencé comme le paillasson préféré de tout le monde. Elle était trop douce et naïve pour se défendre, ce qui faisait d’elle une cible si facile. Elle est juste une femme de chambre simple avec des rêves simples.

La nature apparemment innocente de son personnage est ce qui rend ce mème si drôle. En faisant référence aux paroles de la célèbre chanson de rap de Chamillionaire, “Ridin ‘Dirty”, le créateur de ce mème donne l’impression que Daisy n’est qu’un gangster déguisé. Sur la base de sa capacité à naviguer indemne dans plusieurs histoires d’amour, cela pourrait être vrai!

2 Thomas est impitoyable

Thomas Barrow n’est rien sinon impitoyable. Dans sa quête pour occuper le poste de majordome, il est prêt à tout. Il n’a aucun problème à trahir ses collègues de travail, à jeter ses «amis» sous le bus et à mentir entre ses dents pour aller de l’avant.

Si Thomas devait participer aux Hunger Games, il serait probablement le vainqueur. Compte tenu de ce qu’il est prêt à faire pour un travail, imaginez ce qu’il ferait pour sauver sa propre peau? Le meurtre n’est qu’un autre mardi pour Thomas Barrow.

1 O’Brien est de retour

Les fans adorent détester Sarah O’Brien. Elle rend les choses trop faciles. Même quand elle n’a rien à faire pour s’impliquer dans les affaires des autres, elle trouve un moyen de se mêler de tous les scénarios possibles. De plus, elle semble le faire avec rien d’autre que de la malveillance dans son cœur.

Il y a des gens qui adorent voir les autres souffrir, et Sarah O’Brien en fait définitivement partie. Qu’elle cherche à faire virer une autre femme de chambre ou qu’elle tente de révéler un sombre secret du passé d’un majordome, O’Brien va toujours droit à la jugulaire. Avec O’Brien, une chose est sûre: vous ne voulez pas vous mettre du mauvais côté!

