10 mèmes logiques de Legends of Tomorrow qui prouvent que le spectacle n’a aucun sens

La série télévisée DC Legends of Tomorrow présente de nombreux super-héros, d’anciens méchants et d’autres créatures étranges (comme un géant Beebo). Contrairement à ses prédécesseurs de l’univers de la télévision DC, Arrow et The Flash, Legends est souvent de nature comique.

En plus de travailler avec des personnages originaux et souvent un peu fous, la série présente également des intrigues et des histoires qui incitent le public à remettre en question ce qu’il voit. Cela ne change rien au fait que Legends of Tomorrow est hilarant et peut faire rire régulièrement de nombreux téléspectateurs. Cela n’a tout simplement pas toujours de sens, surtout lorsqu’il s’agit de voyage dans le temps.

10 Je reviendrai

Les personnages mourant et revenant plus tard à la vie n’ont rien d’extraordinaire dans les contes de super-héros, mais les émissions de DC TV semblent particulièrement douées à cet égard. Sara Lance, alias Black Canary ou plus tard White Canary, est un exemple brillant d’un héros qui ne restera pas mort.

Tout d’abord, Sara a été présumée morte après que le navire sur lequel elle et Oliver Queen se sont écrasés. Plus tard, Sara est revenue et a été tuée, seulement pour être ramenée grâce à la fosse Lazarus. Par conséquent, il n’est pas étonnant que Sara soit consciente du fait qu’elle a tordu les règles de la logique à maintes reprises.

9 Point fixe

En ce qui concerne les voyages dans le temps, vous ne pouvez jamais être trop prudent. Un faux geste pourrait accidentellement tuer votre propre grand-père ou empêcher vos parents de tomber amoureux.

Tout le monde connaît ces règles de base – alias ne vissez pas avec la chronologie – mais il semble que les légendes aient du mal à apprendre cette leçon. Ils traitent souvent l’histoire comme un jouet et même si cela se termine parfois bien, leur bilan global est loin d’être stellaire. Cela dit, comme The Flash le sait sûrement, les légendes ne sont pas les seules à souvent gâcher.

8 Voici le Beepo

De toutes les bévues que les légendes ont causées au cours de leurs voyages dans le temps, aucune n’a été aussi évidente, grosse et – bien – bleue comme cette fois où ils ont combattu un démon ancien et puissant en utilisant un Beepo géant.

Bien que personne ne puisse nier que cette solution s’est finalement avérée efficace, elle était également loin d’être subtile et toute la bataille épique a conduit Rip à sacrifier sa vie pour aider les légendes. Rip était également la dernière personne qui pouvait apprivoiser les légendes; une fois qu’il a été hors de l’image, leur rupture de l’histoire et tout ce qui est scientifique n’a fait que se renforcer.

7 Comment les fans le voient

Il y a ce joli concept appelé suspension de l’incrédulité. Cela signifie essentiellement qu’en regardant ou en lisant quelque chose d’impossible, le public évite de penser aux trous logiques et aux failles pour en profiter.

Avec leurs sorciers, démons, accidents de voyage dans le temps et autres choses hors de ce monde, la suspension de l’incrédulité est une exigence de base pour regarder Legends of Tomorrow. Cela peut sembler trop au premier abord, mais pour ceux qui veulent oublier qu’il y a quelque chose qui s’appelle la science et la logique, ils ont plus qu’une bonne chance d’apprécier le spectacle à la fin. C’est un processus graduel, alors ne vous précipitez pas et tout ira bien.

6 Un visage, deux personnes

Ce mème est un peu grossier (Brandon Routh était un grand Superman) mais il souligne bien une autre erreur logique de Legends of Tomorrow, principalement le fait que Superman de Earth alternatif et Ray Palmer, alias The Atom, ont le même visage (même bien que Superman soit plus âgé lorsque les deux se rencontrent).

Il n’est pas nécessaire d’être un scientifique ou un mathématicien pour réaliser que lorsque deux personnes ne sont pas apparentées, les chances qu’elles aient le même visage sont astronomiquement faibles. Curieusement, aucune des légendes ou autres super-héros ne semble remettre en question les visages identiques de Ray et Superman, pas même Lex Luthor, qui pourrait aussi bien s’appeler M. Skeptical.

5 licornes sont réelles

Les licornes sont réelles, au moins, dans l’univers Legends of Tomorrow. Quand il s’agit d’inclure des créatures fantastiques dans leurs scénarios, la série est loin d’être timide. Il présente des sorciers, des démons, des déesses, des changelins et d’autres créatures que l’on ne verra pas errer dans les rues.

Ce faisant, Legends of Tomorrow mélange deux mondes différents: la science et la magie. Cela commence comme un spectacle sur une bande de inadaptés voyageant dans le temps et finit par jeter les rênes et devient un mélange de tout ce qui est imaginable, des licornes tueuses incluses.

4 Rencontrez-vous

Outre le voyage dans le temps, les créatures magiques et les personnes qui reviennent librement des morts, une autre chose qui n’a pas beaucoup de sens dans Legends of Tomorrow est le fait que les héros bien-aimés de DC finissent par se retrouver à plus d’une occasion … et rien grave arrive jamais.

Certes, comme cette fois où ils ont dû éviter d’être tués, les Légendes n’ont souvent pas d’autre choix; Néanmoins, compte tenu de la prudence avec laquelle d’autres films et émissions de science-fiction faisaient attention à ce que les personnages se rencontrent, il est tout simplement déroutant que Legends of Tomorrow soit si détendu à propos de ce phénomène.

3 règles d’attraction

Rassemblez un groupe de personnes principalement célibataires, et certaines d’entre elles se rapprocheront et commenceront à sortir ou, au moins à échanger, quelques baisers chauds. Cela s’est produit avec Sara et Leonard Snart, alias Captain Cold, Sara et John Constantine, Sara et Ava, et – pour donner une pause à Sara – Nate et Amaya.

Cependant, de loin la relation la plus étrange dans Legends of Tomorrow est celle entre Ray Palmer et Nora Darhk. Ray tombe amoureux de Nora même s’ils semblent avoir très peu de choses en commun et passer presque zéro temps ensemble. Les règles de l’attraction fonctionnent de manière mystérieuse, mais ce jumelage n’a tout simplement pas beaucoup de sens.

2 Puissance magique

Après avoir regardé toutes les saisons disponibles de Legends of Tomorrow, quelqu’un est susceptible de remarquer que le spectacle est excellent pour accumuler des surprises et des moments de réflexion. Cependant, la plupart de ces moments étranges se produisent dans la quatrième saison, qui présente non seulement une marraine de fées, mais aussi des personnes échangeant des corps, des démons changeant de corps, des voyages en enfer et tout un épisode de Bollywood!

Oui, c’est aussi bizarre que cela puisse paraître et pourrait inciter les fans à remettre en question la santé mentale des scénaristes de la série. Malgré tout cela, il est indéniable que les légendes sont loin d’être ennuyeuses.

1 Ne marchez pas sur votre atome

Et enfin, jetons un coup d’œil à certaines des superpuissances des légendes et pourquoi elles n’ont pas de sens ou sont sérieusement surpuissantes. Il y a Sara, qui est une excellente combattante mais qui n’a pas vraiment de pouvoirs spéciaux. Ensuite, il y a des gens comme Mick et Rory, qui dépendent principalement de leurs armes spéciales. Progressif, mais toujours quelque peu réaliste.

Ensuite, il y a l’Atom, qui a une super-combinaison qui peut rétrécir et devenir à peu près invisible. En fin de compte, le manque de logique le plus flagrant est que Palmer n’est montré qu’une ou deux fois en utilisant sa superpuissance pour espionner les gens. Bien sûr, Palmer ressemble beaucoup à Superman, mais cela n’a pas de sens. Peut-être qu’il a juste peur que les gens lui marchent dessus s’il ne faisait pas attention.

