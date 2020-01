10 moments choquants de «Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez»

Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez est un documentaire sur Netflix qui a attiré l’attention sur la véritable histoire derrière l’affaire Aaron Hernandez. L’ancienne star des New England Patriots n’a pas été en mesure d’échapper aux feux de la rampe même après sa mort, ce documentaire ne servant qu’à alimenter à nouveau la discussion.

CONNEXES: 10 sports qu’il vaut mieux regarder à la télévision qu’en direct en personne

Nous voulons parcourir certains des aspects de la série que nous avons trouvés les plus choquants des trois épisodes.

Cela va sans dire, mais si vous n’avez pas encore regardé la série dans son intégralité, vous voudrez peut-être détourner le regard maintenant.

10 appels téléphoniques

L’un des aspects les plus effrayants de la série provenait des appels téléphoniques enregistrés entre Hernandez et ses proches lorsqu’il était enfermé en prison.

Avec les appels essentiellement au dossier public à ce stade, personne ne se serait vraiment opposé à ce qu’ils soient introduits dans l’histoire, mais il était certainement surprenant d’entendre sa voix à partir du moment où tout cela s’est passé.

Du bonheur à la vulnérabilité et au-delà, c’est un tour d’émotions en montagnes russes que le public traverse juste à côté d’eux.

9 Vidéos de vidéosurveillance

Les preuves utilisées tout au long du calvaire d’Aaron Hernandez étaient d’une importance vitale pour l’affaire, et une bonne partie provenait de séquences de vidéosurveillance.

C’est une chose d’entendre parler de ces histoires et de ces allégations en transmettant les informations, mais c’est tout à fait différent de voir certains éléments se dérouler sous vos yeux. Les images de la maison d’Aaron étaient les plus frappantes, beaucoup notant qu’il ne pensait même pas à effacer les images malgré le fait que cela aurait pu l’aider à long terme.

8 Tournage d’Alexander Bradley

Alexander Bradley a été un élément clé de toute la saga Aaron Hernandez du début à la fin. Comme nous l’avons découvert de plus en plus sur lui par l’homme lui-même, il est devenu clair que ce n’était pas votre histoire moyenne.

Il a été révélé que Bradley avait été abattu par Aaron Hernandez, compliquant davantage ce qui était déjà un conte assez complexe. Cela a continué à rappeler au téléspectateur que ce n’était pas votre tragédie typique et que les choses ont été prises dans plusieurs directions différentes grâce aux actions montrées par l’ancienne star des Patriots.

7 Robert Kraft témoigne

Robert Kraft avait évidemment une relation étroite avec Aaron Hernandez pendant son séjour en Nouvelle-Angleterre, mais dans les circonstances de la salle d’audience, rien de tout cela n’avait d’importance.

La chose qui a attiré le plus l’attention était la façon dont Hernandez a insisté pour regarder en arrière et regarder Kraft essentiellement avant qu’il n’entre dans la pièce, puis après. Cela est apparu comme un moment déterminant, et c’était juste bizarre de voir quelqu’un de la stature de Kraft être entraîné dans cette situation, surtout après tout ce que la franchise Pats avait déjà vécu.

6 Verdict de culpabilité

Hernandez a été condamné à la prison à vie en 2013 pour le meurtre d’Odin Lloyd, et parce que les gens ont été autorisés à voir la condamnation en direct à la télévision et à nouveau pendant le documentaire, cela ne semblait presque pas réel.

Hernandez n’a même pas bronché lorsque le verdict a été lu à haute voix après qu’il a été confirmé coupable de meurtre au premier degré. C’était le moment où la série entière s’était construite, la nature émotionnelle de la décision du jury étant visible sur les visages des proches de Hernandez peu après.

5 Verdict de non culpabilité

Aaron Hernandez était considéré comme un suspect principal dans le double homicide de 2012 de deux immigrants qui étaient venus du Cap-Vert à Boston dans ce qui s’est avéré être un moment vraiment important à la fois dans sa vie et dans la série elle-même.

CONNEXES: Tueur à l’intérieur: l’esprit d’Aaron Hernandez – 10 questions que nous avons encore

Personne ne savait vraiment si Hernandez serait ou non reconnu coupable pour la deuxième fois, mais après le verdict de non-culpabilité, Aaron a fondu en larmes devant toute la salle d’audience. C’était certainement un poids sur ses épaules, mais cela n’effaçait pas le fait qu’il avait déjà été condamné pour le crime précédent, même si un appel était en cours.

4 Participation de Jose Baez

L’avocat d’Aaron Hernandez pour le double procès pour homicide, Jose Baez, est une personnalité bien connue qui a joué un rôle de premier plan pour aider Hernandez car il a finalement été déclaré non coupable.

Jose Baez n’a pas apprécié le produit fini du documentaire, malgré le fait qu’il a accepté de jouer un rôle dans la pièce à travers quelques commentaires. Il a depuis déclaré qu’il l’avait fait «à contrecœur».

Toute la situation avec Baez a été remise en question, bien que l’homme lui-même continue de déclarer qu’il veut essayer d’aller au fond des choses.

3 Discussion sur la sexualité

Pendant le documentaire, il y a eu des discussions qui ont suggéré qu’Aaron Hernandez était impliqué dans une relation homosexuelle pendant sa jeunesse, et qu’il pourrait avoir supprimé sa vraie sexualité pendant une grande partie de sa vie.

Indépendamment de la spéculation entourant cette question, c’était vraiment révélateur de voir dans quel genre d’environnement Aaron a grandi, avec son père opposé avec véhémence à l’homosexualité et à l’identité queer.

Que cela ait joué ou non un rôle quelconque dans ce qui s’est finalement produit est, encore une fois, une source de débat et de controverse pour beaucoup.

2 Suicide

Aaron Hernandez s’est suicidé le 19 avril 2017, quelques jours seulement après son acquittement pour le double homicide. Il s’est pendu.

Il est encore considéré comme une mort douteuse par de nombreux théoriciens du complot à ce jour, certains estimant que le discours susmentionné sur sa sexualité a joué un rôle dans sa disparition.

CONNEXES: Killer Inside: l’esprit d’Aaron Hernandez – 10 faits que le spectacle laisse de côté

Il est étrange de voir une nouvelle sur un suicide étant donné la tristesse qui l’entoure, et quand il s’agit de Hernandez, la réaction à ce qui était presque le dernier chapitre de cette histoire a été mitigée.

1 Révélations CTE

CTE, alias encéphalopathie traumatique chronique, est une maladie causée par des traumatismes crâniens persistants qui ont été trouvés chez de nombreux anciens athlètes, et en particulier les joueurs de la NFL.

La révélation que Hernandez a souffert de CTE est arrivée vers la fin du documentaire. Entendre et voir les moindres détails de ce qui se passait à l’intérieur de la tête d’Aaron Hernandez a rendu l’affaire encore plus confuse, car les téléspectateurs ont lutté avec l’idée qu’il était dans un état physique et mental horrible au moment des incidents en question.

SUIVANT: 10 meilleurs podcasts True Crime pour se concentrer sur un seul cas