10 monstres de chair de poule les plus effrayants, classés

Goosebumps, la série d’horreur pour enfants la plus vendue de R.L.Stine, a été lancée en 1992 avec la publication de Welcome To Dead House, le premier livre de la future franchise à succès. Depuis les années 90, Goosebumps et l’auteur R.L.Stine ont fait beaucoup pour l’horreur des enfants. Les enfants des années 90 et 2000 regardent la série bien-aimée avec nostalgie, et Stine est souvent appelée le Stephen King de l’horreur des enfants.

En octobre 1995, une adaptation canado-américaine de la série à succès de Stine est arrivée à la télévision. Bien que l’émission d’anthologie d’horreur pour enfants ait été de courte durée, diffusée de 1995 à 1998, elle a indéniablement fait sa marque dans le monde de l’horreur des enfants. Goosebumps travaillerait à ouvrir la voie à d’autres séries à succès dans son genre, comme Are You Afraid Of The Dark?, Qui a été relancée en 2000 après une période de six ans au début des années 90.

Spooky et sombrement comique, Goosebumps est définitivement une partie inoubliable de l’horreur des enfants, alors jetons un coup d’œil à certains des monstres les plus effrayants de la série télévisée et des livres.

10 Les morts-vivants (Bienvenue dans la maison morte)

Comme mentionné ci-dessus, Welcome To Dead House a été le tout premier livre de la série Stine’s Goosebumps, et comme il n’était pas encore entré dans le groove d’horreur des enfants, le roman était un peu plus mature et effrayant que ceux qui suivraient.

Welcome To Dead House était le 39e épisode de l’adaptation de la série télévisée, et bien qu’il ne soit pas aussi obsédant que le livre, la série a certainement rendu justice à un aspect de l’histoire, à savoir les morts-vivants. Il y avait quelque chose de tout simplement troublant chez les gens zombifiés de Dark Falls et comment ils ont réussi à se faire passer pour un humain pendant si longtemps. L’horreur de cet épisode de Goosebumps n’était pas exactement dans votre visage, mais c’était la simplicité étrange qui semblait énervante.

9 Les masques (Le masque hanté)

Le masque hanté est l’un des livres et épisodes les plus connus de la série et est considéré comme l’un des plus effrayants. C’était le tout premier épisode de la série Goosebumps et il a certainement fait une impression notable. Basé sur le 11ème livre de la série de R.L. Stine, l’adaptation a été félicitée pour rester assez fidèle à la source.

The Haunted Mask a non seulement eu des performances mémorables de sa jeune distribution – à savoir Kathryn Long, qui recevra plus tard une nomination aux Gemini Award pour son rôle de Carly Bath Caldwell – mais elle a également revendiqué des monstres étranges et inoubliables. Les masques étaient certains des monstres viscéraux les plus réalistes de toute la série Goosebumps.

8 La caméra (dites fromage et meurs)

Say Cheese And Die est une histoire connue pour être sans vergogne, eh bien, ringard. C’est le mélange signature de Goosebumps de comédie et d’horreur légère, à la fois dans le livre et l’épisode télévisé. Mais l’histoire elle-même est assez troublante.

Say Cheese And Die (ainsi que sa suite, Say Cheese And Die … Again!) Tourne autour d’un vieil appareil photo instantané qui porte malchance à ceux qui se font prendre en photo. Dans l’épisode Goosebumps, la caméra provoque un grave accident de voiture et la disparition d’une adolescente. C’est assez hardcore, surtout pour un monstre Goosebumps.

7 Le loup-garou (le loup-garou de la fièvre des marais)

Il y avait plus d’une histoire majeure de loup-garou dans la série Goosebumps, et les deux seraient plus tard adaptées dans l’émission télévisée. La peau de loup-garou est l’une des moins connues; c’était le 60e livre de la série et le 57e épisode de l’émission de télévision. Pendant ce temps, The Werewolf Of Fever Swamp est plus connu sous le nom d’histoire OG Goosebumps, car il s’agissait du 14e livre et du 18e épisode.

Le loup-garou de la fièvre des marais mérite certainement la reconnaissance et l’appréciation qu’il obtient, car c’est l’une des histoires de chair de poule les plus effrayantes des deux médiums. Le loup-garou est le monstre principal de cette histoire, et ce qui le rend si effrayant est peut-être le fait qu’il n’est pas explicitement montré ou décrit.

6 Les fantômes Sadler (Ghost Beach)

La série télévisée a adapté cette histoire dans son 18e épisode, mais sans doute, n’a pas fait le conte obsédant décrit dans le livre de justice de Stine. Ghost Beach était le 22ème livre Goosebumps, et c’était l’un des contes les plus horribles à ce jour.

L’histoire concerne les frères et sœurs Terri et Jerry, qui découvrent un sombre secret de famille lorsqu’ils visitent la maison rurale de leurs proches. Ghost Beach est situé sur la plage titulaire fantasmagorique, dans laquelle les frères et sœurs Sadler rencontrent des enfants étranges qui se révèlent être des fantômes. Dans le livre, l’une des scènes les plus mémorables a été lorsque la peau et les cheveux ont commencé à fondre sur le corps des fantômes de Sadler, ne laissant que leurs squelettes.

5 Andrew (Le fantôme sans tête)

Goosebumps tente de rendre hommage à The Haunting Of Hill House de Shirley Jackson dans ce qui était le 24e épisode et le 37e livre. L’histoire raconte l’histoire de deux «enfants qui se mêlent», Stéphanie et Duane, qui aiment se faufiler dans Hill House et faire des farces aux touristes sans méfiance.

Il y a plusieurs monstres dans cette histoire, et ce sont tous les fantômes qui hantent Hill House. Le plus effrayant, cependant, est probablement le fantôme sans tête titulaire, un jeune garçon nommé Andrew qui a perdu la tête à cause d’un esprit ancien dans sa jeunesse.

4 Slappy (plusieurs livres / épisodes)

Nous ne pouvions pas faire de liste sur les monstres de Goosebumps sans mentionner Slappy, l’une des créations les plus infâmes et les plus connues de R.L Stine qui fait toujours des ravages dans certains de ses livres les plus récents. Slappy est un mannequin ventriloque qui est habité avec un mauvais esprit qui a un sens de l’humour méchant. Slappy n’est peut-être pas le monstre le plus effrayant, mais il est certainement l’un des plus invincibles.

3 Hannah (Le fantôme d’à côté)

The Ghost Next Door était le 10e livre de la série Goosebumps et le 69e épisode de l’émission de télévision. Il est bien respecté en raison de son scénario unique qui se distingue de certains des autres scénarios plus répétitifs de Goosebumps.

Dans cette histoire, la protagoniste, Hannah, pourrait en fait être considérée comme l’un des monstres, car elle était en fait un fantôme. Et le monstre principal de l’histoire – la silhouette de l’ombre – a fini par la diriger vers la lumière, afin qu’elle puisse retrouver sa famille.

2 The Plant “Dad” (Restez en dehors du sous-sol)

Stay Out Of The Basement était le deuxième livre de la série Goosebumps, et donc, la première histoire à prendre une tournure de science-fiction. Le 12e épisode de la série télévisée a apporté une adaptation fidèle, avec une légère modification de la fin du twist.

Stay Out Of The Basement utilise des plantes hybrides comme ses monstres, presque comme une version apprivoisée d’Annihilation (2018). Le père principal des enfants est le méchant en vedette dans l’histoire, alors qu’il a involontairement créé un clone de plante de lui-même, qui tente ensuite de reprendre sa vie.

1 Rip The Cat (Cri du chat)

Cry Of The Cat est la seule histoire de cette liste qui faisait partie de la série dérivée de Goosebumps, Goosebumps Series 2000. C’était l’un des seuls ajouts de cette série à être adapté à un épisode télévisé, la seule autre étant Bride Of The Living Mannequin.

Cry Of The Cat était le tout premier livre de Goosebumps Series 2000. Son monstre était un félin tueur nommé Rip, qui avait neuf vies et avait l’intention de les utiliser tous pour terroriser tous les humains qui se mettaient sur son chemin.

