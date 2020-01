10 personnages avec le plus grand nombre de tués, classés

Au cours des 7 saisons, Buffy The Vampire Slayer a réinventé la télévision de science-fiction avec un spectacle qui était chaleureux, plein d’esprit, passionnant, effrayant et, finalement, amusant à regarder. Cela a suivi la vie de Buffy Summers alors qu’elle naviguait au lycée, au collège, puis dans le monde réel, tout en luttant contre les démons et en sauvant le monde. Beaucoup.

CONNEXES: 10 films à regarder si vous aimez Buffy The Vampire Slayer

Pendant la course de Buffy, de nombreux personnages ont été introduits. Certains ont aidé l’élue, tandis que d’autres ont activement tenté de la tuer à plusieurs reprises. Pour une série aussi appréciée, cependant, le nombre de corps était étonnamment élevé, et nous ne pouvons même pas blâmer tout cela sur les méchants.

Étant donné que non seulement les décès à l’écran seront pris en considération, ces classements seront basés sur les informations disponibles sur les personnages et leur passé. De plus, les monstres uniques seront omis.

10 Le gang de Scooby

Si vous rassemblez tous les membres du Scooby Gang et additionnez leur nombre total de victimes, le Scooby Gang commence soudainement à ressembler à un gang avec lequel personne ne voudrait jouer. Chaque membre a tué au moins un démon / vampire / personne depuis leur première rencontre avec Buffy (même Cordélia a jalonné un vampire juste avant de déménager à LA).

Le chef des Scoobies, Buffy, a très justement mérité sa propre entrée plus tard dans cette liste; cependant, il était juste de reconnaître combien de choses les amis de la Tueuse avaient tués pendant le spectacle. Bien qu’ils soient tous du côté du bien, ils ont accumulé un nombre de corps assez élevé au fil des ans.

9 Faith Lehane

La foi est sans doute l’un des meilleurs personnages à sortir de Buffy. Féroce et indépendante, mais chargée d’un besoin d’appartenance, Faith a fait ses débuts dans l’épisode de la saison 3 “Faith, Hope, And Trick”. Faith a d’abord commencé comme un allié de Buffy et du Scooby Gang, amassant une quantité impressionnante de victimes en tant que Slayer.

Cependant, lorsqu’elle se tourne vers le côté obscur, Faith devient plus impitoyable et s’éloigne de ses amis. Étonnamment, cependant, son nombre de tués n’a pas particulièrement augmenté.Elle a tenté de tuer la plupart des Scooby Gang mais a échoué, c’est pourquoi elle ne s’est pas classée plus haut sur cette liste.

8 étés Buffy

Cela peut être une surprise pour certains d’entre vous en lisant cet article, mais le nombre de tués ne s’applique pas seulement aux méchants. Avec toutes les années où Buffy avait été une tueuse de vampires, son nombre total de corps était bien dans les centaines avant la fin de la série télévisée. Et cela n’inclut même pas les attaques de Buffy avant le pilote.

Le destin de Buffy en tant que tueuse de vampires lui a fourni de nombreux cadeaux enviables, tels que la prémonition, la super force et la capacité de trouver d’incroyables doublures tout en combattant des hordes de vampires et de démons. Mais cela signifie aussi que la mort est son compagnon constant; c’est même dans le titre. Ils le méritent peut-être, mais Buffy a tué de nombreux êtres surnaturels au fil des ans.

7 Anya Jenkins

Anya est un personnage préféré des fans de Buffy, principalement en raison de ses idées hilarantes sur la psyché humaine et de ses remarques sarcastiques et coupantes. Cependant, pendant la majorité du temps d’Anya dans la série, elle était humaine. Les téléspectateurs ne voyaient pas souvent Anya comme un démon de la vengeance pleinement fonctionnel, donc c’était toujours un régal lorsque Buffy montrait un aperçu du côté sombre d’Anya.

CONNEXES: 10 meilleures paroles de l’épisode musical de Buffy The Vampire Slayer

Anya était directement responsable du complot de Dark Sunnydale dans la saison 3, qui a tué tant de personnages bien-aimés. Dans un flashback plus tard dans la série, elle et Halfrek étaient à Saint-Pétersbourg en 1905, où Anya avait déclenché une révolution, entraînant encore plus de morts. Un travail impressionnant, pour être juste.

6 Drusilla

Drusilla est un vampire infâme qui a probablement la trame de fond la plus tragique et horrible de tous les personnages de Buffy. Quand Angel était encore Angelus, il a développé une obsession pour Drusilla et, au lieu de la tuer carrément, il l’a soumise à la pire torture mentale possible, la rendant finalement folle. Angelus a ensuite engendré Drusilla, ce qui signifie que son tourment serait éternel.

Grâce aux viles machinations d’Angelus, Drusilla est devenu l’un des vampires les plus dangereux de l’époque. Non seulement elle était un monstre sans âme, mais elle était aussi complètement folle et avait même la vision occasionnelle de l’avenir. Elle a utilisé toutes ces caractéristiques pour tuer des innocents pendant des siècles.

5 Darla

Darla est l’un des vampires les plus complexes de Buffy, et compte tenu de la concurrence, cela veut vraiment dire quelque chose. Darla a été engendrée par le Maître au début du 17ème siècle et a été l’un de ses disciples les plus fidèles pendant des décennies. Jusqu’à ce qu’elle rencontre Liam, bien sûr. Darla a vu quelque chose dans ce jeune homme et elle l’a donc engendré, et Liam est devenu Angelus.

Grâce à Angelus, la loyauté de Darla envers le Maître a été mise à l’épreuve et elle l’a laissé voyager et tuer avec son amant vampire. Angelus et Darla étaient un tel couple puissant, ils ont finalement formé le groupe de vampires connu sous le nom de Whirlwind. Comme Darla a vraisemblablement tué des milliers de personnes pendant son temps en tant que vampire, elle marque ce haut d’une place sur cette liste.

4 pointes

Un autre membre du tristement célèbre Whirlwind, Spike a été présenté pour la première fois dans la deuxième saison de Buffy et a agi comme antagoniste pendant la majeure partie de son temps dans la série. Alors que le Maître avait été un méchant assez décent, ses longs discours et son impuissance de base ont diminué sa capacité à être considéré comme une menace valable. Heureusement, Spike n’avait pas de telles limitations.

CONNEXES: Buffy The Vampire Slayer: 10 citations qui étaient totalement des années 90

Spike valsé dans Sunnydale dans le troisième épisode de la saison 2 et il a immédiatement fait un impact massif. Il a lancé une attaque complète contre l’école de Buffy, a tué l’Oint et, plus important encore, il a été révélé qu’il avait déjà tué deux Slayers. Sans parler de toutes les autres victimes de Spike au cours des deux cents dernières années. Spike a remporté le titre de Guillaume le Sanglant.

3 Le maître

Le Maître est l’un des plus anciens vampires existants. Personne n’est sûr de quand il est devenu vampire, mais il avait déjà perdu ses traits humains lorsqu’il a engendré Darla. Avant d’être pris au piège sous Sunnydale tout en essayant d’ouvrir la bouche de l’enfer et de lancer l’enfer sur Terre, le maître était une force avec laquelle il fallait compter.

En raison de sa durée de vie incroyablement longue, il est naturel que les victimes du Maître soient nombreuses. Les humains, les vampires, tout était juste pour le Maître s’il avait faim, ou si ses serviteurs lui avaient déplu d’une manière ou d’une autre. À Dark Sunnydale, le Maître avait échappé à sa prison mystique et développait même des moyens de tuer plus efficaces.

2 Angélus

Angelus était le Big Bad le plus grand et le plus méchant de tous. Presque tout le monde et tout avaient peur de lui, et pour cause. Angelus était le vampire le plus brutal, le plus sadique et le plus cruel que le monde ait jamais vu, et il prit un grand plaisir à torturer certaines de ses victimes sans relâche avant de les tuer inévitablement.

Quand Angel est redevenu Angelus à la fin du 20e siècle, chaque fois qu’Angelus a tué quelqu’un, c’était beaucoup plus dévastateur qu’auparavant. Chaque mort signalait à Buffy et à ses amis qu’il faisait ça pour leur faire la tête. Il a tué leurs camarades de classe, leurs professeurs et leurs amis, le tout juste pour faire flipper les Scoobies.

1 Le premier mal

Angélus a presque pris la première place, mais quand il existe une entité si ancienne et si terrible qu’elle est responsable de toutes les mauvaises choses qui se sont jamais produites dans l’univers, vous devez en quelque sorte donner du crédit là où cela est dû. The First Evil a fait ses débuts dans l’épisode de la saison 3 “Amends”, où il s’est avéré être un adversaire redoutable, c’est le moins qu’on puisse dire.

Depuis que le Premier existe depuis le tout début, le nombre de personnes qu’il a tuées doit être extrêmement élevé. Bien qu’il ne puisse pas prendre une forme corporelle, il a été démontré qu’il tue en incitant au suicide, en utilisant des serviteurs et en semant le mal dans l’esprit et le cœur de chaque être humain depuis la nuit des temps.

SUIVANT: Les classes de personnages D&D de Buffy The Vampire Slayer Characters

Prochain

Game of Thrones: 10 mèmes hilarants de Cersei Lannister qui vous feront pleurer de rire



A propos de l’auteur

Ben Pettitt est un récent diplômé anglais de l’Université de Nottingham. Il aime écrire, lire et regarder Netflix. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a décidé de venir montrer sa connaissance de la culture pop en tant qu’écrivain pour ..

En savoir plus sur Ben Pettitt