10 personnages de Harry Potter jumelés avec leurs démons

La discussion sur la compagnie des animaux dans la série Harry Potter est souvent centrée sur les hiboux, les chats et les crapauds. Si la discussion évolue au-delà de cela, des questions et des comparaisons entre une personne Patronus et sa forme Animagus surgissent.

Ici, nous allons regarder au-delà du monde sorcier dans le monde de Philip Pullman, His Dark Materials. Quel démon chaque personnage de Harry Potter pourrait-il posséder? Un démon correspondrait-il à un Patronus ou à un Animagus? Ou serait-ce une représentation différente tous ensemble? Nous allons aller avec différents, et vous pouvez consulter certains de nos raisonnements ci-dessous.

10 James

James Potter, le patriarche Potter, père de The Boy Who Lived lui-même, avait une trame de fond très compliquée une fois que tout était apparu. Alors que le père d’Harry était très courageux, en défendant sa famille contre Lord Voldemort, il était un peu un showoff et un tyran comme un enfant et un adolescent. James est devenu un être humain décent, c’est pourquoi il n’aurait certainement pas été sellé avec quelque chose comme un scarabée. Le démon de James Potter aurait probablement été un colley. Les Collie sont connus pour leur bravoure (pensez à Lassie) et sont également intelligents, bons avec les enfants, désireux de plaire et bons dans les jeux d’agilité. Avec l’histoire de James en tant que père et joueur de Quidditch, cela convient certainement.

9 Lily

Lily Potter avait un passé moins compliqué que son mari, toujours connu pour sa gentillesse et sa générosité. Elle était également connue pour ses cheveux roux et son incroyable sacrifice pour son fils unique, Harry. Le démon de Lily aurait été un orang-outan, et pas seulement à cause des cheveux roux.

Les orangs-outans sont extrêmement forts et peuvent être dangereux lorsqu’ils doivent l’être. Ils sont également l’un des meilleurs parents du règne animal, protégeant leurs petits pendant de nombreuses années et, faisant un si bon travail, que les enfants continuent de revenir visiter tout au long de leur vies.

8 Harry

Harry Potter, The Boy Who Lived, est surtout connu pour son héroïque sacrifice de soi (à plus d’une occasion). Alors que dans les livres, Harry’s Patronus prend la forme d’un cerf, son démon aurait probablement été un loup gris. Les loups gris sont connus pour certains sacrifices de soi, rapportant de la nourriture à la meute, aidant les vieux, les malades et les blessés. Ils doivent également prendre soin des jeunes, qui sont nés aveugles et sourds jusqu’à presque un an. Les loups sont également fidèles, s’accouplant pour la vie. Et, en tant que garçon qui a grandi abusé par sa tante et son oncle, un loup à ses côtés aurait probablement été un grand réconfort pour Harry.

7 Ron

Ron, le plus jeune des six frères et meilleur ami du garçon qui a survécu, aurait probablement espéré un démon qui se démarquerait, comme un mammouth laineux ou un Bengal Tager. Il y a de fortes chances que Ron aurait été mieux assorti à un labrador retriever. Sympathique, sociable et affectueux, comme Ron, un labrador n’aurait eu aucun mal à accueillir Harry dans le Poudlard Express. Désireux de plaire et incroyablement fidèles, il ne fait aucun doute que Ron et le laboratoire ont beaucoup de points communs. Athlète enthousiaste, un laboratoire n’aurait aucun mal à suivre Ron et ses frères dans la cour du Quidditch.

6 Hermione

Hermione, “la sorcière la plus brillante de son âge”, aurait certainement eu besoin d’un démon qui pourrait suivre sa rigueur académique, c’est pourquoi un chimpanzé aurait probablement été la forme finale du démon d’Hermione Granger. Les chimpanzés savent utiliser les outils, sont d’excellents grimpeurs (imaginez les livres sur l’étagère la plus haute de la bibliothèque de Poudlard) et sont également d’excellents communicateurs. Cela aurait beaucoup de sens pour Hermione de s’associer à un chimpanzé dans le monde de Ses Matériaux Sombres.

5 Neville

Neville Londubat, le Gryffondor réticent, aurait pu utiliser un démon avec un peu plus de confiance qu’au début de sa carrière à Poudlard. Neville a peut-être dû s’y développer, mais son démon aurait été un Shepard allemand. L’une des races de chiens les plus courageuses du moment, le démon aurait clairement fait comprendre à tout le monde que Neville appartenait à Gryffondor, même si le garçon lui-même en doutait. Fidèle, confiant et facile à entraîner, le démon aurait ressemblé à l’opposé de son humain (sauf en ce qui concerne la loyauté), c’est-à-dire jusqu’à ce que le monde entier regarde le couple face à face Lord Voldemort.

4 Luna

Luna Lovegood, une fille qui marchait toujours au rythme de son propre tambour, aurait été suivie dans les jardins de Poudlard par un cochon de tasse de thé. Peut-être que les gens se sont moqués d’elle d’avoir un cochon comme démon, mais c’est uniquement parce que les gens ne comprennent pas les cochons, de la même manière que la plupart ne comprenaient pas Luna. Les porcs sont incroyablement intelligents et aussi incroyablement propres. Ils n’ont qu’une mauvaise réputation car, sans glandes sudoripares, ils ont besoin de se rouler dans la boue pour rester au frais. Luna et son petit compagnon rose auraient été parfaits l’un pour l’autre.

3 Ginny

Ginny Weasley, contrairement à son frère, n’aurait pas eu de chien, mais plutôt un corbeau comme démon. Mis à part les excellentes capacités de vol de Ginny (elle a continué à être une joueuse de Quidditch professionnelle après Poudlard) mais aussi parce que les corbeaux sont très intelligents. Ginny devait éloigner les balais de ses frères pour s’entraîner à voler. Elle a réussi à équilibrer une vie sociale complète et des notes élevées. Il n’est pas difficile de voir Ginny assise, chanter sur son épaule, échanger des regards complices avec son démon sur tout et n’importe quoi.

2 Dumbledore

Malgré son Patronus, le démon de Dumbledore ne serait pas un phénix (même si ce n’était pas une créature magique, pour commencer). Le démon de Dumbledore serait plutôt un coucou. Alors que Dumbledore lui-même se traduit par Bumblebee, le Cuckoo Bee correspond bien plus aux traits de personnalité d’Albus. Les coucous sont connus pour cacher leur progéniture dans les ruches des autres abeilles et les faire prendre en charge la garde des enfants (sonne comme toute autre personne qui a été laissée sur le pas de la porte?). Ils savent ce qu’ils veulent et feront ce qu’ils doivent pour réussir.

1 Voldemort

Le seul personnage qui ne nous offre aucune surprise est le Seigneur des Ténèbres lui-même, Voldemort. Il ne fait aucun doute que le démon de Voldemort serait un serpent.

En plus d’être un descendant du prince fourchelangue lui-même, Salazar Serpentard, Voldemort a également déjà montré au monde une manifestation littérale de son âme sous forme animale, quand il a fait de Nagini l’un de ses Horcruxes.

