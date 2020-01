10 personnages principaux triés dans leurs maisons de Poudlard

Tous les super-héros doivent être courageux et chevaleresques, non? Gryffondors à coup sûr. Ce n’est pas comme ça que ça finit toujours. Tony Stark est bien plus un Serpentard ou un Serdaigle qu’un Gryffondor. Eh bien, les personnages de Watchmen de HBO sont aussi divers que les maisons de Poudlard elles-mêmes.

CONNEXES: Watchmen: 10 meilleures citations de la saison 1

Beaucoup de personnages de Watchmen ne sont pas des héros, mais même ceux qui le sont ne finiraient pas tous par des colocataires à l’école de Poudlard pour la sorcellerie et la sorcellerie. Ici, nous allons explorer les personnages nouveaux et réinterprétés tels qu’ils sont apparus dans la série HBO Watchmen plutôt que les incarnations originales du roman graphique Alan Moore et Dave Gibbons.

10 M. Phillips – Poufsouffle

Un clone serviteur d’Adrian Veidt sur Europa, une lune de Jupiter, M. Phillips est responsable (chaque version de lui-même), loyal (qu’il le soit vraiment ou non) et gentil, malgré les nombreux abus que lui et ceux qui lui ressemblent, souffrir.

Il essaie toujours de répondre aux besoins des autres et est généralement prêt avec un gâteau, ce qui est presque le mouvement de Poufsouffle, presque tous les jours. Il siège même en tant que juge (sous l’apparence du Game Keeper) parce qu’il est un personnage juste. Poufsouffle pourrait remplir toute sa maison de clones de M. Phillips et être un succès.

9 Mme Crookshanks – Poufsouffle

La contrepartie féminine de M. Phillips, Mme Crookshanks, est également un clone vivant sur Europa, une lune de Jupiter. Elle joue également le rôle de servante et d’aide responsable, loyale et aimable envers Adrian Veidt. Elle aussi s’assure qu’Adrian a un gâteau, même lorsqu’il est en prison.

Elle ne peut pas agir en tant que juge juste pendant le procès d’Adrian mais elle siège à son jury et écoute tous les faits et preuves. Elle reste calme dans toutes les situations, même face aux catastrophes et à la mort, et c’est Poufsouffle de toutes les manières possibles.

8 Judd Crawford – Serpentard

Judd a peut-être passé beaucoup moins de temps sur Watchmen que les fans ne l’avaient prévu à l’origine, mais son personnage est devenu clair comme le jour. Le chef de police Judd Crawford est certainement un Serpentard. Non seulement il a une séquence diabolique, mais soyons réalistes. Si vous appartenez à la septième kavalerie, vous ne pouvez pas vous éloigner de la sinistre réputation de la maison Serpentard. Il est également très rusé.

Vous ne pouvez pas cacher votre septième adhésion à la kavalerie à un détective de la police et aider à mettre en place un nouvel ordre mondial, sans vous faire prendre, si vous n’êtes pas toujours au top de votre jeu.

7 Will Reeves / Hooded Justice – Gryffondor

Notre premier vrai héros sur la liste tombe à Gryffondor. Il faut beaucoup de courage et d’audace pour devenir le premier héros d’autodéfense au monde, en particulier dans un monde également plein de haine et de racisme. Pour surmonter la perte de l’innocence et de l’enfance et encore grandir pour combattre le bon combat. C’est le comportement de Gryffondor si quelqu’un l’a déjà vu.

CONNEXES: Watchmen: 5 choses que les fans veulent voir dans la saison 2 (et 5 qu’ils ne voient pas)

Il peut glisser légèrement en direction de Serpentard, vous savez, en mentant à sa petite-fille et, également, en assassinant, mais Serpentard a toujours été un reflet sombre de Gryffondor de toute façon. Le premier héros justicier le place cependant davantage dans le camp de Gryffondor.

6 Lady Trieu – Serdaigle

La fille de l’homme le plus intelligent du monde, il est difficile de la placer ailleurs qu’à Serdaigle. Elle est peut-être un peu sournoise, encore un peu Serpentard là-dedans, mais sa concentration sur la logique et la technologie la fait retomber dans le camp de Serdaigle.

Elle peut ne pas réussir à la fin, mais elle a certainement trouvé un plan qui a été étonnamment réussi, sauf dans sa toute dernière étape. Sa concentration sur ce qu’elle veut et rassembler toutes les pièces pour obtenir ce qu’elle veut fait d’elle un génie dans le livre de quiconque.

5 Wade Tillman / Miroir – Gryffondor

Wade Tillman est probablement le personnage le plus simple à trier. C’est un Gryffondor, et nous n’avons pas besoin de dire qu’il est un peu plus une maison qu’une autre. Il travaille toujours dans le meilleur intérêt de la communauté de Tulsa et est particulièrement courageux car nous pouvons aussi le voir avoir peur.

Comme Neville avant lui, Wade a une histoire rude et vit dans une peur presque constante, combattant toujours les nerfs. Pourtant, à la fin, il aide non seulement à éliminer la septième kavalerie, mais aussi à arrêter son propre bourreau, Adrian Veidt.

4 Calvin “Cal” Abar / Docteur Manhattan – Serdaigle

Cal est gentil, un peu comme un Poufsouffle, mais le fait que ses souvenirs aient été effacés et, à toutes fins utiles, il n’était pas le vrai lui, l’homme doit tomber dans Serdaigle. Le docteur Manhattan est tout au sujet de la connaissance.

CONNEXES: Watchmen de HBO: 10 théories de fans qui pourraient répondre à nos questions brûlantes

Comme il le prétend toujours, il est à tout moment en même temps. Quand vous avez toutes les connaissances dans l’univers, eh bien, il est difficile de vous mettre ailleurs que dans la maison de Serdaigle. Il est également utile que, dans son état le plus naturel, le Dr Manhattan soit en fait bleu, tout comme la maison Serdaigle elle-même.

3 Laurie Blake – Gryffondor

En tant qu’ancienne justicière, Laurie Blake est vraiment une Gryffondor. En tant qu’agent du FBI, elle l’est peut-être encore plus. En plus d’être courageux, les Gryffondors sont également connus pour se précipiter dans des situations sans être complètement préparés. Laurie n’est pas tout à fait prête à ce qu’elle trouve lorsqu’elle se retrouve à Tulsa.

Quand elle prend le contrôle du département de police de Tulsa, elle pense qu’elle n’est là que pour enquêter sur le meurtre de l’ancien chef, mais il y a tellement plus. Et Laurie? Elle ne clignote pas et ne vacille pas une seule fois. Pas même lorsque ses anciens «coéquipiers» Ozymandius et le Dr Manhattan se présentent. Elle est incroyable sous pression. Seul un Gryffondor pouvait le faire.

2 Adrian Veidt / Ozymandias – Serpentard

Il prétend être l’homme le plus intelligent du monde et pourtant, Adrian Veidt n’est pas un Serdaigle est un Serpentard à coup sûr. Cet homme peut être brillant, mais ses caractéristiques déterminantes se concentrent davantage sur sa volonté de faire quoi que ce soit pour atteindre ses objectifs. C’est peut-être la personne la plus Serpentarde que vous rencontrerez jamais.

Il assassine littéralement des millions de personnes pour atteindre ce qu’il veut, ce qui est, curieusement, la paix mondiale. Dans Watchmen sur HBO, nous pouvons le voir assassiner ses fidèles serviteurs pour essayer de quitter Europa. Il est intelligent et prêt à faire ce qu’il doit.

1 Angela Abar / Sister Night – Gryffondor

Angela Abar, la star de la série HBO Watchmen n’appartenait pas à la bande dessinée originale d’Alan Moore et Dave Gibbons, ce qui pourrait lui permettre d’être plus facilement un véritable héros, sans le bagage de fond.

Sa bravoure se manifeste dans son choix d’être policier et plus encore de continuer à être policier après la “Nuit blanche” lorsque la plupart des autres officiers de la force sont assassinés. Elle est assez courageuse pour se battre pour les autres et même assez courageuse pour renoncer à l’amour de sa vie.

SUIVANT: Watchmen: 10 mouvements à couper le souffle de la saison, classés

Prochain

The Office: 10 Hilarious Pam Memes Seuls les vrais fans comprendront



A propos de l’auteur

Jessie Atkin est titulaire d’une maîtrise en écriture créative. Elle est conteuse, écrivaine et lectrice. Elle est une connaisseuse de YA, une passionnée de Star Wars, une fanatique de Harry Potter, une passionnée des Mets et une passionnée de trivia.

En savoir plus sur Jessie Atkin