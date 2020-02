10 personnages She-Ra triés dans les maisons de Poudlard

L’une de nos émissions de dessins animés préférées des années 80 vient de faire son retour, et il n’y a pas de temps comme le présent pour partager l’appréciation de She-Ra. She-Ra a toujours été de faire le plus de bien, qu’il s’agisse de gérer un malentendu, d’être honnête et gentil ou même d’apprécier les amis de votre vie qui comptent le plus. Il s’agit de sacrifice et de service et chaque épisode s’est même terminé par une petite leçon de vie.

Chaque personnage du spectacle a imité des traits de caractère spécifiques et a aidé à enseigner aux enfants des leçons. Si She-Ra, Bow, Glimmer et le gang décidaient de faire de même pour les étudiants de Poudlard, dans quelles maisons pensez-vous qu’ils seraient classés?

10 Kowl: Serpentard

Peut-être que l’un des types les plus surprenants pour les personnages She-Ra lors de leur première nuit à l’école de sorcellerie de Poudlard et Wizardy serait Kowl, qui serait désigné comme l’un de ces Serpentards rusé et serpentins. Kowl est une créature lâche, se mettant souvent à couvert pour sauver sa propre peau, mais il est également plutôt intelligent et connu pour faire des remarques caustiques.

Bien que cela soit destiné à servir de soulagement comique dans la série, nous devons nous rappeler que non seulement il est du côté du bien, mais qu’il est aussi fondamentalement le gardien secret de She-Ra en ce qui concerne sa véritable identité. Est-il vraiment aussi fiable qu’il n’y paraît?

9 She-Ra: Gryffondor

Y a-t-il un doute que She-Ra, la princesse du pouvoir elle-même, serait à Gryffondor? Il est vrai qu’Adora, son alter ego, pourrait se retrouver à Poufsouffle donner à quel point elle est loyale et dévouée. Les amis et la famille d’Adora sont tout pour elle, et elle est tout au sujet de l’équité et de l’égalité.

Cela dit, une fois Adora transformée en She-Ra par l’honneur de Grayskull, elle est audacieuse et courageuse, se lançant dans la bataille et sauvant ses amis même si c’est dangereux. Elle s’assurera que les personnes vulnérables sont en sécurité pendant qu’elle utilise ses pouvoirs pour de bon, sachant qu’elle est souvent la seule personne à sauver des gens de la Horde.

8 Madame Razz: Poufsouffle

Sorcière des Whispering Woods, Madame Razz est si fidèle à Adora qu’elle est l’une des rares personnes de confiance qui apprend qu’elle est aussi She-Ra. Souvent utilisée pour le soulagement de la bande dessinée, Madame Razz est connue pour être oublieuse et pour prononcer mal les mots, ce qui a introduit un âgisme malheureux dans le spectacle classique des années 1980. Pourtant, elle est toujours fidèle à la Rébellion et utilise ses pouvoirs et ses potions pour de bon.

La nouvelle série She-Ra et Princess of Power lui donne une petite mise à jour en tant que vieille bien-aimée dont nous pouvons réellement voir le visage. Comme l’original Madame Razz, ce Razz est toujours vieux et oublieux, mais elle dispense des conseils beaucoup plus solides.

7 Shadow Weaver: Serdaigle

À première vue, bien sûr, Shadow Weaver se retrouverait dans la maison des Serpentards; où d’autre pourrait-elle briller la gloire et la gloire de la bouteille? Mais le fait qu’elle soit l’un des personnages les plus intelligents de la série pourrait la faire atterrir dans la maison Serdaigle pour le moment, et cela pourrait même l’aider à canaliser cette ambition et cette intelligence vers le bien.

Shadow Weaver est la deuxième commandante de la Horde, mais elle semble souvent être la seule à vraiment tirer les ficelles. C’était son idée de donner à Adora le sort du syndrome de Stockholm qui lui faisait croire que la Horde travaillait pour de bon. Elle a l’ambition d’un Serpentard et serait probablement obligée de choisir lors de son tri.

6 Glimmer: Poufsouffle

Aussi insipide que Glimmer apparaisse à la surface, elle est en fait un membre dévoué de la rébellion qui n’est pas seulement la princesse de la lune brillante, mais en était le chef jusqu’à l’arrivée d’Adora. Elle a des pouvoirs de lumière incroyables qui sont sous-utilisés dans le spectacle, ainsi que la capacité de voler, d’effectuer des sorts mineurs et de se téléporter, ce qui pourrait la rendre encore plus puissante que She-Ra.

Pourtant, Glimmer n’est pas un leader assoiffé de bataille. Au lieu de cela, elle est plus du côté naïf, mais extrêmement dévouée à sa mère, à ses amis et à sa cause. Sa mise à jour sur l’émission Netflix est une version beaucoup plus fougueuse des Glimmer des années 1980.

5 Hordak: Serpentard

Y a-t-il un doute que Hordak appartient à Serpentard? Il était le mentor de l’un des méchants les plus connus de tous les temps, Skeletor, et vit chaque jour ressentir le piégeage de son ancien élève et tente de reprendre Eternia par dépit.

Hordak n’a peut-être pas un véritable os fidèle dans son corps, et il n’est vraiment pas très intelligent. Bien qu’il puisse être courageux et impétueux à l’occasion, il est certainement plus un comploteur intrigant qui cherche toujours le numéro un. Il ne se soucie pas non plus de qui il doit marcher pour y arriver, et il n’est pas au-dessus de tromper son propre peuple pour le faire.

4 Reine Angella: Gryffondor

La reine Angella de Mizar est l’une des personnes les plus puissantes d’Etheria, sans parler des Whispering Woods. De nombreux fans ont encore du mal à croire qu’elle ait été kidnappée par les harpies qui l’ont retenue captive, ou même par Hordak qui aurait pu la lui offrir en cadeau. Elle est dure comme des ongles et dirige le gouvernement de son peuple en exil avec sa fille, Glimmer.

Angella peut donner des coups de pied sérieux et possède des pouvoirs incroyables qui auraient vraiment dû être utilisés plus souvent dans la série. Elle parle même comme un Gryffondor héroïque, avec des phrases comme “Vos vils serviteurs ont rencontré leur match.”

3 Catra et Scorpia: Serpentard

Catra et Scorpia sont les formidables femmes de main de la Horde qui étaient heureuses d’utiliser Adora comme l’une des leurs. Catra est la plus intelligente des deux, mais les deux pourraient facilement être le Crabbe et le Goyle du Malfoy de Hordak. Ils font souvent des enchères pour le plaisir d’enchérir, même sans bien comprendre ce qui se passe, bien qu’ils aient généralement leurs propres objectifs dans le mélange.

Catra aurait pu avoir une chance à Serdaigle sans ses ambitions diaboliques, mais Scorpia semble assez Serpentard au cœur – surtout quand on lui donne un minimum de pouvoir, que les deux femmes recherchent. Leurs mises à jour modernes de la série Netflix sont parmi les plus importantes de la distribution.

2 Arc: Gryffondor

Brave Bow n’a pas hésité à rejoindre She-Ra dans l’action, parfois au point de ridicule. Il faudrait lui rappeler quand agir et quand attendre à l’occasion, et surtout ne pas monopoliser toute la gloire. Bow est le genre de Gryffondor qui nous ferait tous rouler les yeux à Poudlard, faisant irruption dans les toilettes des filles tout en étant mal équipé pour faire face à la situation en première année.

Bow est définitivement fidèle, et il a même la séquence Serpentard d’un chasseur de gloire, mais en fin de compte, il veut être le héros et son désir ultime serait probablement de se sacrifier au combat.

1 Frosta: Serpentard

Le casting de She-Ra était dirigé par des femmes incroyablement fortes, bien que paresseusement nommées, de Perfuma et Mermista à Peekablue et, peut-être le pire nom de tous, Castaspella. Frosta était l’une de ces femmes héroïques, mais contrairement à de nombreux personnages à la nature plus douce, elle était la reine tenace de Castle Chill avec de grands pouvoirs qui lui permettaient de contrôler la glace.

Ce n’était pas seulement sa nature glacée qui la ferait atterrir dans le cachot de Serpentard, mais son égoïsme. Elle arrivait régulièrement sur He-Man malgré le malaise qu’elle lui causait au point où non seulement elle nous rappelait Severus Snape, mais elle nous mettait aussi mal à l’aise.

