10 pièces Fan Art du 12e docteur que vous devriez voir

L’émission de science-fiction de longue date Doctor Who nous apporte un univers créatif d’étrangers, de monstres, d’amis, de voyages dans le temps et d’aventures pour tout voir. Le docteur lui-même a traversé de nombreuses incarnations depuis les années 1960, et l’une des plus récentes était le 12ème docteur, joué par Peter Capaldi. Lui et Clara, Bill et Nardole ont eu toutes sortes d’aventures à travers les étoiles.

CONNEXES: Doctor Who: 10 compagnons les plus intelligents, classés

Le 12ème Docteur a remis la clé TARDIS au 13ème, joué par Jodie Whittaker, mais les fans ne sont pas encore prêts à oublier Twelve et sa contribution à la série. En ligne, les fans partagent toutes sortes de superbes fan art et cosplay du 12th Doctor, et maintenant nous allons visiter une galerie des meilleurs fan art que nous puissions trouver.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

10 Rock and Roll

Nous commençons la liste avec le 12ème Docteur en s’amusant et en faisant appel à tous les rockeurs qui regardent le spectacle. Le docteur est connu pour ses pièces de théâtre et ses ébats, et le 12 maintient cette tradition vivante avec ses compétences de guitare malades. C’est ainsi qu’il l’avait dit, au moins.

Le docteur n’agit ainsi que lorsqu’il est confiant et a un plan, et il a généralement raison. Ce fan art capture bien l’attitude arrogante de 12th avec un sourire suffisant et une pose de rock star, et l’effet de coloration fait vraiment éclater cette pièce.

9 Dark Doctor

Le Docteur aime s’amuser, mais il ne peut jamais oublier le lourd fardeau qu’il porte. Tous les nouveaux docteurs, à partir de 9 ans, sont profondément conscients de leur rôle dans la guerre du temps, et la perte de tant de Time Lords leur pèse lourdement.

Dans cet art numérique époustouflant, le 12e Docteur est baigné d’une lueur bleu-vert étrange, sur un fond sombre et mystérieux. On dirait presque qu’il est profondément sous-marin, éclairé par qui sait quoi. C’est effrayant et obsédant, et nous l’adorons.

8 Dessinez une carte

Pour notre troisième entrée, nous rencontrons le 12ème Docteur au milieu d’un projet: dessiner une carte. Il semble assez cartoony et simpliste, mais peut-être qu’il est trompeusement complexe et a un code caché. Ce serait comme le docteur.

CONNEXES: Doctor Who: 10 façons dont les Daleks doivent évoluer en tant que méchants

Non seulement cette pièce dépeint à merveille le sentiment de respect du Docteur face aux nombreux secrets de l’univers alors qu’il les découvre, mais nous aimons la perspective ici, comme si le spectateur se tenait de l’autre côté de la surface de dessin.

7 Docteur en fuite

Il semble que ce morceau ait été dessiné pour le quatrième jour de octobre, et il faut dire, quelle belle contribution c’est. Ce fan art vivant se joue comme un panneau de bande dessinée, et nous le pensons très bien.

Cette pièce nous donne un sentiment d’urgence et de danger alors que les bâtiments se séparent et que les voitures volent, mais le Docteur ne semble pas trop dérangé par tout cela. Il doit avoir un plan pour arranger les choses, et nous parions qu’il se dirige bien vers le TARDIS pour aller au cœur du problème.

6 Cracked The Code

La quatrième entrée de cette galerie est en noir et blanc, et l’artiste a pris un peu de temps pour nous apporter ce dessin extrêmement détaillé du 12ème Docteur au milieu d’une enquête. Parfois, le docteur a besoin d’une combinaison spatiale pour terminer une aventure, et pourquoi ne pas montrer quelque chose de cool réfléchi sur le casque?

CONNEXES: Doctor Who: Les 10 pires choses que le douzième médecin ait jamais faites

Douze a l’air curieux et un peu inquiet alors qu’il repère ce tableau éblouissant devant lui, et cet œil nous fait poser toutes sortes de questions. Maintenant, nous nous demandons: ce symbole est-il un panneau indiquant quoi faire ensuite? Ou est-ce un mauvais signe et un indice pour se détourner et courir?

5 Après une longue journée

Maintenant, le docteur passe enfin une bonne journée. Pas de monstres, pas de mondes qui s’effondrent, pas de Daleks ou de cybermen ou de tout Master ou Missy. Au lieu de cela, Twelve est arrivé sur une plage au coucher du soleil, et il se calme.

Il doit encore avoir sauvé le monde, et il prend le temps de profiter de ce qu’il a aidé à protéger. Nous aimons ce calme sentiment de satisfaction et de joie sur son visage car le Docteur doit endurer plus que quelques horreurs lors de ses voyages.

4 Nuit froide

Notre septième entrée nous apporte une fois de plus un Docteur mélancolique, et sans doute quelque chose s’est très mal passé pendant ses aventures. Nous adorons ces aquarelles de mauvaise humeur, qui apportent une palette de couleurs sourdes pour montrer le chagrin, la consternation ou tout ce qu’il ressent en ce moment.

CONNEXES: Torchwood: 10 meilleurs épisodes de tous les temps

Il faut beaucoup de temps pour décourager le Docteur ou pour calmer son humeur infiniment optimiste, donc si cela se produit, quelque chose de sombre et fascinant doit s’être produit. Le docteur fait face au pire … peut-il y faire face?

3 Portrait

Maintenant, le 12e docteur est à nouveau en bonne forme, et plus que cela, il semble qu’il pose pour un portrait de fantaisie. Le docteur n’est pas nécessairement vain, mais peut-être qu’il vient de sauver une planète et que les indigènes veulent une peinture pour se souvenir de lui. Alors il a posé pour eux.

Malgré les couleurs sombres et sourdes ici, nous ne pouvons pas nier ici le courage et l’optimisme du 12e Docteur, et cela ressemble presque à quelque chose pour une affiche de recrutement. Le Docteur demande courage, curiosité et espoir à ses compagnons. Qui sera le prochain?

2 Faire de la musique

Voici un autre morceau de fan art 12th Doctor qui ferait un très bon panneau de bande dessinée. Dans ce cas, il pourrait s’agir d’une retombée légère où le Docteur aide à répandre la joie de la musique à travers l’univers. Après tout, la musique a le pouvoir de rassembler les gens.

Nous aimons les couleurs vives ici, des tambours rouges au rose, au vert et au violet des effets d’éclairage sur le mur du fond. Quant au Docteur lui-même, sa posture et son expression nous montrent clairement un Time Lord qui s’est merveilleusement perdu dans la musique.

1 Docteur Sleep?

Terminons la liste sur une note légère. Nous parions que lorsque vous êtes le docteur, avec des fardeaux incroyables du passé et des pensées de course et le stress d’avoir à sauver tant de gens, dormir peut être difficile. Nous ne voyons presque jamais le docteur endormi.

Dans ce fan art, Twelve passe une matinée lente et sa tasse à café TARDIS est un ajout hilarant et charmant. Nous aimons à quel point ses cheveux sont en désordre et sauvages, et il essaie de les lisser pour les présenter à leurs amis et à leurs ennemis. C’est tellement comme lui.

SUIVANT: Doctor Who: les meilleures tenues du maître, classé

Prochain

Vikings: 10 choses les plus éhontées que Lagertha ait jamais faites