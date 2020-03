10 pièces incroyables d’art conceptuel Pacific Rim

L’épopée de monstres de science-fiction visionnaire de Guillermo del Toro, Pacific Rim, était un film en avance sur son temps en termes d’échelle et de conception de créatures. Il postulait que le monde avait été envahi par d’anciens léviathans connus sous le nom de kaiju, et la seule défense de l’humanité était de construire d’énormes guerriers robots pour les vaincre. Ces robots, connus sous le nom de Jaegers, nécessitaient un lien neuronal entre leurs deux pilotes humains – deux têtes valaient mieux qu’une en affrontant leurs anciens ennemis.

CONNEXES: 10 films américains qui ont fait mieux en Chine

Le film avait un bon équilibre entre les visuels et le développement des personnages, mais sans aucun doute les visuels ont pris le pas sur son attrait général. Alors que les fans recherchaient l’ex-pilote et la nouvelle recrue pour redonner à l’ancienne Jaeger son ancienne gloire et combattre les monstres, c’est le choc cataclysmique de ces titans qui l’a fait résonner. Cet art conceptuel, dont une grande partie est tirée de la belle anthologie de Pacific Rim de David S Cohen: Man, Machines & Monsters et de The Art and Making of Pacific Rim Uprising de Daniel Wallace, frappe aussi fort que le haut de gamme d’un Jaeger.

10 CHOISISSEZ VOTRE JAEGER

Créé par le programme Jaeger, les Jaegers étaient un système d’arme mobile utilisé pour combattre les kaijus le long de la côte du Pacifique. Développée pour la première fois par le Dr Lars Gottlieb, la production des robots guerriers est entrée en vigueur après 2014, lorsque l’Australie a vu un certain nombre d’attaques de kaiju. Le développement des mechs contrôlés par l’homme devait combattre les monstres sans avoir besoin d’une guerre nucléaire.

CONNEXES: 8 films de science-fiction qui n’ont aucun sens scientifique

Mark 1 Jaegers a été déployé en 2015, Mark 2 en 2016, et jusqu’en 2019, sans norme particulière pour leur type de corps. Cet art conceptuel montre la grande variété parmi les Jaegers, qui non seulement reflète la personnalité de leurs pilotes, mais améliore également leur capacité à assumer la grande variété de kaiju existante.

9 CONSTRUCTION ET OPÉRATIONS

Les Jaegers sont construits dans Shatterdomes, où ils sont supervisés par une équipe de techniciens dédiés affectés à chaque Jaeger spécifique. Ils sont déployés à partir de leurs Shatterdomes respectifs dans les eaux et les ports au large des grandes villes pour réduire le nombre de victimes civiles face à un kaiju.

Cette œuvre d’art conceptuelle montre l’énormité pure d’un Jaeger par rapport à l’équipe technique qui l’entoure, qui travaille sans relâche pour s’assurer qu’elle peut empêcher un kaiju de traverser le Miracle Mile, le tronçon de la côte de l’océan avant qu’un kaiju n’atteigne la terre, et peut causer le plus de dommages à une zone peuplée.

8 KAIJU RAMPAGE

Les Jaegers sont désignés pour s’assurer que les kaiju n’atteignent pas les villes côtières, mais ils ne réussissent pas toujours. Ironiquement, les Jaegers réussissent mieux à combattre le kaiju sur terre, mais en raison des dommages collatéraux, ils s’efforcent de limiter leur combat aux eaux océaniques. Une fois qu’un kaiju arrive, un Jaeger sera engagé mais gardera le combat au minimum.

CONNEXES: 10 meilleurs films américains de Kaiju

Un combat typique entre un Jaeger et un kaiju dure deux heures, mais les dégâts infligés aux civils et aux infrastructures environnantes sont encore moindres que si un kaiju restait sans entrave. Cette pièce d’Hugo Martin montre l’ampleur de la destruction dont un kaiju est capable – elle ne pense pas à couper les gratte-ciel en deux, à écraser des hélicoptères militaires comme des mouches et à renverser des bâtiments.

7 JAEGER NUCLÉAIRE

Mark 1 à Mark 3 Jaegers a utilisé des réacteurs nucléaires pour les alimenter, ce qui a mis leurs pilotes à risque de développer un cancer. Gipsy Danger et Chemo Alpha ont été les derniers Jaegers à aider à la défense coordonnée de Hong Kong qui avait des réacteurs nucléaires, tous les autres Jaegers étant construits avec une puissance numérique.

Sans les anciens Jaegers testés au combat comme Gipsy Danger, les Jaegers nouveaux et améliorés comme Striker Eureka n’auraient pas pu tenir le kaiju avec un détonateur thermonucléaire suffisamment longtemps pour défendre Hong Kong. Cette œuvre conceptuelle épique d’Asur montre les dangers qu’une petite fille regarde dans le réacteur nucléaire d’un Jaeger alors qu’elle marche dans la ville, à la fois sauvé et probablement aidé à endommager.

6 SLATTERN

Sortant de la Brèche dans la fosse des Mariannes, les kaiju étaient des créatures de différentes formes et tailles qui devinrent des signes avant-coureurs de la mort et de la destruction à partir du moment où ils s’échappent de leur portail. Les Kaiju ont été classés dans différentes catégories par les humains pour mieux discerner leurs forces et leurs faiblesses.

Ce kaiju est similaire à Otachi ou Leatherback, deux kaiju de classe IV connus comme les plus grands et les plus puissants, mais il s’agit en fait d’une classe V connue sous le nom de Slattern. Son intelligence et sa toxicité incroyables en ont fait le kaiju le plus formidable que le Pan Pacific Defence Corps ait jamais rencontré. Il mesurait près de 600 pieds de haut et pesait près de 7 000 tonnes, mais a rencontré sa fin entre les mains de Gipsy Danger.

5 RAIJU

Un kaiju de classe IV qui ressemblait à une fusion entre un iguane et un crocodile, Raiju était l’un des plus puissants des léviathans aquatiques. Avec son incroyable peau blindée, ses bras puissants et sa queue plaquée en forme de fouet, il pouvait causer un terrible traumatisme contondant à un Jaeger même avec le courant de l’océan qui travaillait contre lui.

CONNEXES: Sous l’eau: Les 10 monstres de cinéma les plus effrayants à émerger des océans, classés

Dans la bataille de Hong Kong, Raiju a été envoyé pour protéger le Breach de Gipsy Danger, aux côtés du titan Slattern. Il sortit de l’obscurité, espérant livrer une attaque surprise fatale au Mark 1 Jaeger, mais dans sa hâte, il ne parvint pas à se défendre contre une épée à chaîne. Il a été coupé en deux, avec des parties de sa carcasse utilisées pour contourner les défenses de la violation.

4 ROAMING KAIJU

Contrairement aux kaiju typiques comme Godzilla, les kaiju de Pacific Rim ont été créés par une race d’êtres appelés les précurseurs, qui venaient de l’Anteverse. Ils ont créé un portail dans la fosse des Mariannes qui a permis aux créatures amphibies de pénétrer dans la dimension humaine et de faire des ravages à différentes époques de la Terre.

Ce morceau d’art conceptuel imagine un kaiju errant librement pendant la période du Trias, qui était une époque où les précurseurs ne pouvaient pas coloniser la Terre eux-mêmes parce que l’environnement était inhospitalier. Bien que les kaiju n’apparaissent qu’en 2013, il est intéressant de les imaginer dans un cadre préhistorique.

3 BATAILLE DE L’OCEAN

Non seulement les kaiju sont gros et agressifs, mais ils transportent également des toxines dans leur sang qui, une fois libérés, contaminent la zone autour d’eux, causant instantanément la mort des humains à proximité. Lorsqu’un kaiju est tué, il s’autodétruit immédiatement, c’est pourquoi Jaegers tente d’engager le kaiju loin des villes.

CONNEXES: Killer Kaiju: Les 10 plus grands combats de Godzilla

Les Kaiju commencent avec un seul brin d’ADN et sont ensuite “construits” par les précurseurs en greffant des morceaux de kaiju ensemble jusqu’à ce qu’une créature de taille appropriée et de létalité soit créée. Certains ont leurs propres armes biologiques ou utilisent même l’énergie cinétique, comme le kaiju représenté dans cette œuvre d’art, qui est probablement une classe V.

2 PIÈCES JAEGER

Par les événements de Pacific Rim Uprising, Jaegers est acheté et vendu pour des pièces sur le marché noir. Depuis que les kaiju ont été détruits et qu’un nouveau type de drone Jaeger est produit en masse, il n’y a plus le même besoin pour les humains de les piloter, jusqu’à ce que les précurseurs trouvent un moyen d’attaquer à nouveau la Terre avec des kaiju.

Les Jaegers dans le film de suite sont beaucoup plus élégants, ressemblant à de grands hommes en métal avec des torses en forme de V et des composants profilés. Le Gipsy Avenger ressemble à Gipsy Danger sur un régime, et les visuels en souffrent quelque peu lorsque les Jaegers les plus sveltes ne semblent pas pouvoir affronter un méga-kaiju dans la bataille finale culminante, contrairement à ce guerrier mech de Hugo Martin.

1 TRANSPORTEURS JAEGER

À Pacific Rim, de nombreux Jaegers étaient hébergés sur des porte-avions qui se déplaçaient sur la côte du Pacifique en tant que forteresses militaires dérivantes de soldats, d’ingénieurs, de pilotes et de techniciens. Cela leur a permis d’être largués au combat à tout moment plutôt que depuis les Shatterdomes où ils ont été créés pour la première fois pour le Pan Pacific Defence Corps.

Dans la suite, les porte-avions ressemblaient à S.H.I.E.L.D. utiliserait, comme dans ce morceau de concept art avec Jaegers debout vigilant à tous les coins. Quelque chose à propos de l’échelle semble un peu décalé, mais là encore, la suite a été critiquée pour ne pas avoir la même attention aux détails que son prédécesseur.

SUIVANT: 10 monstres de film de science-fiction les plus effrayants des années 2000, classés

Prochain

Chicago PD: les 10 lignes les plus cotées de Voight



A propos de l’auteur

Kayleena a été élevée sur Star Wars et Indiana Jones depuis le berceau. Passionnée de cinéma, elle possède une collection occidentale de plus de 250 titres et compte qu’elle en est particulièrement fière. Quand elle n’écrit pas pour ScreenRant, CBR ou The Gamer, elle travaille sur son roman de fiction, soulève des poids, va à des concerts synthwave ou cosplay. Diplômée en anthropologie et en archéologie, elle prévoit de continuer à prétendre être Lara Croft aussi longtemps qu’elle le pourra.

En savoir plus sur Kayleena Pierce-Bohen