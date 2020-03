10 pièces radicales de Teenage Mutant Ninja Turtles Fan Art que nous aimons

Les Tortues Ninja Teenage Mutant ont eu de nombreuses itérations, des différentes bandes dessinées à la dernière série vibrante de Nickelodeon. Quelle que soit la version avec laquelle le public se soit connecté, le pouvoir de la franchise est indéniable. Les fans ont exprimé leur amour pour leurs héros préférés dans une demi-coquille de nombreuses façons différentes, y compris en faisant du fan art.

La communauté TMNT abrite certains des artistes les plus talentueux de tous les fandom. Qu’ils soient inspirés par les bandes dessinées, les films originaux ou les émissions de dessins animés, ils prennent les conceptions des tortues et les amplifient, nous donnant leurs vues uniques sur l’équipe de combat la plus redoutable du monde. Voici dix pièces innovantes de fan art des Tortues Ninja.

10 tortues rétro

Parmi les émissions, les films et les bandes dessinées, les Teenage Mutant Ninja Turtles sont apparus dans un large éventail de jeux vidéo. Cependant, cette illustration semble être inspirée du jeu NES original de 1989. Les tortues au-dessus des icônes “press start” sont même identiques au jeu. Même les tortues à l’avant sont dans les mêmes poses. Les conceptions des tortues elles-mêmes sont cependant différentes de celles du jeu.

Au lieu de recréer l’apparence des tortues du jeu vidéo, l’artiste Eddie Nuñez a opté pour un design unique. Bien qu’il soit similaire aux bandes dessinées IDW actuelles, il existe suffisamment de différences pour qu’il puisse se suffire à lui-même. Espérons qu’un nouveau jeu Ninja Turtles sera bientôt créé pour nous offrir plus de possibilités de fan art.

9 Sélectionnez votre tortue

Autre hommage au jeu vidéo classique, l’artiste theCHAMBA réinterprète l’écran de sélection des personnages. Toutes les tortues sont là où elles étaient à l’origine, en commençant par Leonardo et en terminant par Raphael. Cependant, les poses qu’ils font sont différentes du jeu.

Leonardo est le plus similaire, la différence la plus notable étant de passer de la gauche à la droite. Au lieu de Michel-Ange balancer ses nunchucks, il les tient ensemble. Donatello tient toujours son personnel bo, il est maintenant devant lui plutôt que derrière lui. Enfin, Raphael tend ses deux attaquants sai au lieu d’un seul. Cela montre que si les fans artistes peuvent être inspirés par une pièce, cela ne les empêchera pas d’ajouter leur propre originalité.

8 Coucher de soleil sur les toits

Les tortues ont des moyens limités de traverser New York. Bien sûr, ils ont leur juste part de voitures et de motos, mais ceux-ci ne sont pas vraiment discrets. S’ils veulent se déplacer dans Manhattan sans être vus, utiliser les toits serait une bonne option. Heureusement, l’artiste G-man2000 a décrit à quoi cela pourrait ressembler avec le fan art.

Dans l’art de Guru George, les tortues surveillent la ville de New York en toute sécurité au sommet de certains bâtiments. Ils semblent profiter du ciel chaud, de l’atmosphère calme. Ils veillent sur tout et sur tous ceux qu’ils espèrent protéger. Tous sauf Michel-Ange, qui profite clairement de la rupture avec l’agitation de la lutte contre le crime.

7 Brothers United

Les Tortues Ninja Teenage Mutant ont toujours été sur l’unité. Bien qu’ils puissent être en désaccord sur le leadership (ou les garnitures à obtenir sur leur pizza), à la fin de la journée, ils se soutiennent mutuellement. Comme le montre le fan art d’Akiman, ils sont prêts à se défendre contre quiconque tenterait de les diviser.

Dans l’œuvre d’art, les tortues sont regroupées, créant une position forte et défensive. Raphael se fait peut-être lancer des shurikens directement vers lui, mais cela ne l’empêche pas de rester fort avec ses frères. Les Tortues Ninja nous montrent que même les plus durs ou les plus maladroits peuvent toujours trouver quelqu’un sur qui compter.

Sortie 6 Tortues

Après une nuit bien remplie de combat contre Shredder et le Foot Clan, les Turtles voudraient probablement profiter de leur soirée dans la Big Apple. Ils semblent faire exactement cela dans ce fan art par emanshiu. Devant une magnifique toile de fond de New York la nuit, les tortues veillent sur la ville qu’elles ont juré de protéger.

Même si les tortues sont des parias, même si elles ne sont pas acceptées par la plupart, elles veillent toujours en tant que gardiennes de Manhattan. Ils pouvaient choisir de quitter NYC, ou tout simplement ne pas sortir des égouts. Malgré cela, ils choisissent de protéger, car ils savent que la grande responsabilité s’accompagne d’une grande responsabilité.

5 C’est lourd

Super Scott! Donatello et Michelangelo ont changé de place avec Doc et Marty McFly! L’artiste Myrling a imaginé à quoi ressembleraient les tortues ninja dans l’univers Back to the Future, et cela semble assez précis. Donatello, la tortue intelligente, astucieuse et expérimentale convient parfaitement au docteur Emmett Brown. Michelangelo, le mec de la fête qui plaisante et s’amuse est également parfait pour Marty McFly.

Cet échange est également logique compte tenu de la relation qu’entretiennent Michel-Ange et Donatello. Comme Marty, Michel-Ange est toujours intéressé par le travail de Donatello. Bien que Donatello ne veuille pas toujours qu’il interfère, il aime toujours que quelqu’un s’intéresse de temps en temps à ses machines. Tout cela soulève la question: à quoi ressembleraient Marty et Doc dans l’univers TMNT?

4 tortue sauteuse

En 2012, après que Nickelodeon ait acquis les droits de la franchise TMNT, ils ont commencé à diffuser une nouvelle émission. Ce spectacle est devenu un succès instantané, engendrant des jouets, des jeux vidéo et du fan art! L’artiste haleynichole a basé une pièce du spectacle, et elle résume ce dont il s’agissait.

Dans le spectacle TMNT 2012, les tortues ont passé cinq ans à tisser des liens et à apprendre les uns avec les autres. Cela est évident dans l’œuvre d’art fan de haleynichole. Michel-Ange saute par-dessus la tête de Raphaël avec Leonardo et Donatello qui rient à côté d’eux. Cela montre que par-dessus tout, les tortues apprécient de passer du temps ensemble et de se protéger les unes les autres.

3 TMNT: Smash-Up

Les tortues mènent le combat de leur vie dans ce fan art de l’artiste Fpeniche. Ils repoussent tant d’ennemis, de Bebop et Rocksteady à Shredder et Krang. Sans parler du Technodrome, qui tire des lasers dans toutes les directions. Heureusement, il semble qu’ils ont reçu l’aide de certains de leurs amis.

Master Splinter bondit pour sauver ses fils du Foot Clan, tandis que le Turtle Blimp tire des missiles pour contrer le Technodrome. Pendant ce temps, Casey Jones et April O’Neil aident de leur mieux. Peu importe le nombre d’ennemis auxquels les Tortues sont confrontées, elles sortiront toujours en tête tant qu’elles auront leurs amis à leurs côtés.

2 Three’s Company

Le premier fan art de la liste sans tortue! Heureusement qu’il y a plein de rats, de pigeons et de robots tueurs pour nous tenir compagnie. Dans le fan art de Phraggle, nous pouvons voir trois modèles différents de Master Splinter nourrissant des pigeons et des Mousers dans le parc. Nourrir les créatures, bonnes ou mauvaises, est exactement le type de chose à attendre du maître des tortues.

Peu importe le nombre d’incarnations des tortues ninja, Master Splinter accueille toujours quatre bébés tortues sous son aile. Sans même les connaître, il fait preuve de compassion et leur enseigne les voies du ninjitsu. Alors bien sûr, Splinter serait prêt à aider toute personne dans le besoin, bonne ou mauvaise.

1 Un nouvel horizon

Le dernier art de fan sur cette liste est de l’artiste Puna Nezuki. Les tortues sont dans un champ herbeux orange regardant vers l’horizon. Cela convient à la dernière pièce de la liste, car elle montre que les tortues continueront pour toujours, même après leur apparente fin.

Une fois que le dessin animé final Ninja Turtles est sorti, ou que la bande dessinée finale publie son dernier numéro, il ne marque pas la fin des Turtles. Tant que les fans se souviendront, les chériront, les célébreront, ils vivront. Ainsi, alors que le soleil peut se coucher sur cette liste, les artistes fans continueront sûrement à dessiner avec honneur.

