The Faceless Men est l’une des organisations les plus mystérieuses du monde de Game of Thrones et A Song of Ice and Fire. Les hommes sans visage adorent le Dieu de la mort aux multiples visages, travaillent comme des assassins, détestent l’esclavage et tiennent à cœur les mots valar morghulis (tous les hommes doivent mourir) et valar dohaeris (tous les hommes doivent servir).

Malgré le fait que le temps d’Arya avec les hommes sans visage ait atteint sa fin, nous avons encore très peu appris sur l’organisation dans son ensemble, ce qui a conduit de nombreux fans à être déçus de leur traitement dans la série.

Cet article répertorie 10 questions sans réponse que nous avons encore sur les hommes sans visage.

10 Comment fonctionne leur magie?

Les hommes sans visage ont le pouvoir de porter le visage des autres afin de se déguiser pendant qu’ils vontquent à leurs occupations quotidiennes. Bien que leur pouvoir soit sans aucun doute cool et intéressant, il est également déroutant car aucune explication n’est donnée sur la façon dont ils ont acquis cette capacité.

La magie dans le monde de Game of Thrones est souvent liée au feu et au sang, ainsi qu’aux sacrifices. Pour que Daenerys réveille ses dragons, elle a dû sacrifier à la fois Drogo et Mirri Maz Duur. Chaque fois que quelqu’un est ressuscité en utilisant le pouvoir de R’hllor, il revient différent et change. Par exemple, Beric revient comme à peine le même homme et Catelyn Stark est déterminé à se venger.

9 Que fait Jaqen H’ghar dans la citadelle?

Dans les livres, il est fortement sous-entendu que Jaqen H’ghar est également dans la Citadelle pendant que Sam est là. Les traits du visage de Jaqen après qu’il ait vu Arya pour la dernière fois sont décrits exactement de la même manière dans le chapitre POV de Sam dans la Citadelle.

Cela soulève la question, que fait Jaqen dans la Citadelle? La théorie générale est que Jaqen est à la recherche de connaissances perdues, bien que ce ne soit pas certain. Certains croient qu’il cherche un livre intitulé “La mort des dragons”, bien que les fans devront attendre et voir si cela se vérifie.

8 Pourquoi Jaqen H’ghar était-il dans les cellules noires?

Si le principal objectif de Jaqen pendant son séjour à Westeros était d’atteindre la citadelle et la vieille ville, pourquoi se retrouve-t-il dans les Black Cells à King’s Landing? C’est mystérieux pour deux raisons; Premièrement, pour se rendre dans la vieille ville, il n’est pas nécessaire de passer par King’s Landing. Deuxièmement, comment un assassin d’élite est-il capturé en premier lieu?

La quête de Jaqen dans la vieille ville était-elle liée au fait qu’il était à King’s Landing et pris au piège dans les Black Cells? Bien que l’émission ne réponde pas à cette question, il y a toujours de l’espoir qu’elle puisse être révélée dans la série de livres.

7 Vont-ils aider dans la guerre pour l’aube?

Les hommes sans visage sont un culte d’adoration de la mort qui s’oppose à l’esclavage. Il semble donc clair d’après ces informations que les Hommes sans visage devraient être opposés aux Marcheurs blancs et à leur armée de morts. La raison en est que les White Walkers ramènent les morts à la vie, contredisant les valar morghulis, puis asservissent le corps à leur propre volonté.

Dans cet esprit, les hommes sans visage aideront-ils à lutter contre les Marcheurs blancs et l’armée des morts dans la guerre pour l’aube?

6 Que veulent les hommes sans visage?

Bien que l’on connaisse un peu leurs croyances idéologiques, on ne peut pas en dire autant des objectifs réels de la guilde. Les hommes sans visage prétendent avoir causé la mort de Valyria, mettant fin à l’empire valyrien et à sa dépendance à l’esclavage, avant de créer sa propre guilde d’assassins à Braavos.

Cependant, qu’est-ce que cela révèle sur leurs futurs buts et objectifs dans l’histoire? Ont-ils l’intention de «briser les chaînes» de tous les esclaves dans le monde? Ou tout simplement continuer à prendre de l’argent pour leurs assassinats?

5 Dans le spectacle, où étaient les autres hommes sans visage?

Dans la série, la Maison du noir et blanc est peu peuplée. Mis à part ceux qui souhaitent mourir, les seules personnes vues dans la principale base d’opérations des hommes sans visage sont Arya, Jaqen et le Waif. C’est étrange compte tenu de la quantité de pouvoir que détiennent les hommes sans visage.

Leur énorme opération est-elle basée sur un mensonge ou la plupart de leurs agents et assassins sont-ils constamment en train d’accomplir des tâches? Bien que le manque d’hommes sans visage dans la maison des Noirs et des Blancs puisse être juste un problème avec la production de la série, c’est toujours une question sans réponse.

4 Leur magie est-elle liée au changement de peau?

Bien que la source de leur capacité à changer de visage ne soit pas connue, la magie pourrait être supposée être liée au changement de peau. Le changement de peau est très répandu dans l’histoire d’un chant de glace et de feu. Un prologue de Dance with Dragons est raconté à partir du POV du Varamyr Six Skins qui change la peau; Pendant ce temps, Arya, Jon et Bran possèdent tous la capacité de changer de peau ou de se transformer en loups-garous.

La capacité de changer de peau est-elle étroitement liée au pouvoir des hommes sans visage? Bien que la source de leur pouvoir ait été inexplorée dans le spectacle, la série de livres couvrira peut-être le côté magique plus en profondeur.

3 Comment ont-ils détruit Valyria?

Dans les livres, il est fortement sous-entendu par le Gentil homme que les hommes sans visage ont contribué à la destruction de Valyria. Les hommes sans visage avaient tué les esclaves valyriens pendant des années sous forme d’euthanasie avant de finalement apporter le cadeau de la mort aux maîtres de Valyria, mais comment ont-ils fait cela?

Une énorme explosion ne ressemble pas au Modus Operandi des hommes sans visage. Même s’ils ont provoqué l’explosion, comment ont-ils manipulé les quatorze flammes pour qu’elles explosent et provoquent le Destin de Valyria?

2 Euron les a-t-il embauchés pour tuer Balon?

En raison de l’apparition opportune d’Euron sur Pyke et de la moralité douteuse du personnage, il a longtemps été émis l’hypothèse qu’Euron avait tué son frère Balon afin de prendre le contrôle des îles de Fer. L’émission suggère qu’Euron lui-même a commis le meurtre, alors que le livre semble suggérer qu’il s’agissait d’un homme sans visage.

Le fantôme de High Heart a déclaré: “J’ai rêvé d’un homme sans visage, attendant sur un pont qui se balançait et se balançait. Sur son épaule, perché un corbeau noyé avec des algues suspendues à ses ailes.”

Comme Euron est appelé le Crow’s Eye, cela implique fortement qu’Euron a engagé les hommes sans visage pour tuer Balon. Cela soulève également plus de questions, principalement, comment Euron a-t-il payé pour faire assassiner un roi et aurait-il pu être Jaqen H’ghar qui a exécuté l’acte?

1 Ont-ils un œuf de dragon?

À la suite de la dernière entrée de cette liste, certains pensent qu’Euron a payé les hommes sans visage pour tuer Balon en leur offrant son œuf de dragon. Euron se vantait de posséder un œuf de dragon, mais alléguait qu’il avait jeté l’œuf dans la mer depuis son navire dans une crise de rage.

Il serait incroyablement coûteux d’embaucher des hommes sans visage pour tuer un roi, mais un œuf de dragon peut simplement atteindre le prix demandé. Si cela s’avère être le cas, pourquoi les hommes sans visage ont-ils besoin d’un œuf de dragon et qu’en feront-ils?

