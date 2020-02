10 raisons pour lesquelles Casino Royale pourrait être le meilleur film de la série

Avec le retour de James Bond avec une nouvelle aventure cette année dans No Time To Die, les fans attendent avec impatience le film final avec Daniel Craig en tant que super espion britannique emblématique. Et quelle meilleure façon de vous préparer pour la prochaine balade en montagnes russes de 007 que de regarder en arrière au Casino Royale?

CONNEXES: Pas le temps de mourir: 10 meilleurs films de James Bond basés sur le score d’audience de Rotten Tomatoes

Casino Royale était la première sortie de Craig en tant que Bond et vous pourriez dire que c’est son plus grand succès à ce jour. Nous examinons maintenant 10 raisons pour lesquelles le blockbuster de 2006 arrive en tête de liste.

10 C’est l’heure de Craig

Avant Daniel Craig, Bond devait avoir les cheveux noirs. Tous ceux qui avaient déjà assumé ce rôle ont coché cette case, avec Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton et Piers Brosnan peignant tous cette image de ce à quoi 007 devrait ressembler.

Mais vint alors le premier Bond blond à Craig. L’acteur était déterminé à prouver que ses détracteurs avaient tort et a intensifié ses efforts, s’appropriant le film avec une performance stellaire. Nous espérons qu’il apportera le même courage et la même détermination que lors de sa première tentative au personnage lors de sa dernière sortie de No Time To Die plus tard cette année.

9 La scène du sprint

Relativement tôt dans Casino Royale, Bond est à Madagascar. Après avoir appris qu’un fabricant de bombes se trouve à proximité, il se lance dans une chasse effrénée pour le faire entrer.

Ce qui se passe ensuite est une scène de poursuite passionnante, avec Bond et le bombardier devant effectuer des cascades vraiment sensationnelles. De sauter d’une grue à se jeter à travers les murs. Cela se termine finalement avec le fabricant de bombes mourant, abattu devant une ambassade et ouvrant la voie à ce qui va arriver.

8 La scène de l’aéroport

Il y a beaucoup de course à pied au cours des premières étapes du film, et cela continue lorsque Bond doit se rendre à l’aéroport de Miami afin de traduire en justice un responsable grec corrompu, Alex Dimitros. Le tueur, qui avait massacré sa petite amie après avoir couché avec Bond, a ensuite tenté de trouver un associé pour détruire un nouvel avion qui était dévoilé pour la première fois.

CONNEXES: Top 10 des scènes de poursuite de voitures de James Bond, classées

C’est une scène pleine de rebondissements, gardant le public au bord de leurs sièges. Il est également ultra-cool lorsque Bond réussit, ricanant alors que l’allié de Dimitrios fait exploser la bombe et, par conséquent, se tue mais personne d’autre.

7 Retour aux principes de base après Die Die Another Die

Die Another Day a eu un casting stellaire, y compris Rosamund Pike dans le rôle de Miranda Frost et Toby Stephens dans le rôle de Gustav Graves. Cependant, le film est surtout connu pour toutes les mauvaises raisons.

Les fans pensaient que les choses étaient allées trop loin avec des voitures invisibles, ainsi qu’un complot ridicule impliquant un militaire coréen simulant sa mort et subissant une chirurgie plastique pour mener à bien son stratagème. Casino Royale, cependant, n’a pas les mêmes gadgets flashy. Au lieu de cela, il s’appuie sur un script intelligent et intelligent pour rendre les choses si fascinantes. Cela a certainement montré le pouvoir de revenir à l’essentiel.

6 Le Chiffre

Le Chiffre se révèle être à l’origine de bon nombre des étranges événements qui se déroulent au Casino Royale, et James Bond prend la décision de le poursuivre dans un jeu de poker à enjeux élevés au Monténégro.

Et le méchant est délicieux. Il est froid et insensible en personne et ne s’en prend que lorsque les choses ne se passent pas comme lui. Le Chiffre est interprété par l’excellent Mads Mikelson et il apparaît comme quelqu’un que vous ne voulez pas traverser, suintant de charisme et de mal dans chaque scène où il se trouve. C’est aussi un choc majeur lorsqu’il est tué par le mystérieux M. White.

5 James Bond souffre

Pour la plupart, les choses vont généralement dans le sens de Bond. Bien sûr, il souffre généralement de quelques bosses et égratignures en cours de route, mais il réussit généralement presque ses missions sans subir trop de dégâts.

CONNEXES: 5 raisons pour lesquelles Sean Connery est le meilleur lien (et 5 c’est Daniel Craig)

Les choses sont cependant différentes dans le blockbuster de 2006. Bond est sur le point de mourir lorsque sa boisson est empoisonnée et Vesper Lynd finit par devoir le sauver. Bond est également brutalement torturé par Le Chiffre, les scènes sur lui attachées nues à une chaise encore vivantes et mémorables à ce jour. Ce n’est pas la seule façon dont il souffre. Plus sur cela plus tard …

4 Les lieux

Les emplacements de Casino Royale sont absolument magnifiques à regarder, ce qui en fait l’un des films les plus beaux de la franchise à ce jour.

Bond se retrouve à Madagascar, au Monténégro, à Venise et au lac de Côme tout au long du film. Il a toujours été globe-trotter, mais les choses n’ont jamais été aussi nettes et propres. Tout cela contraste fortement avec l’intrigue sombre et granuleuse du blockbuster.

3 Relation entre Bond et Vesper

Vesper Lynd d’Eva Green n’est pas votre fille Bond typique. Normalement, 007 tombe amoureux de quelqu’un, ils finissent par faire équipe pour éliminer les méchants, puis elle est écartée, l’espion se déplaçant sur quelqu’un d’autre dans la suite qui suit.

CONNEXES: 10 films de James Bond que vous devez voir avant de regarder No Time To Die

Mais ce n’est pas le cas dans ce film. Au lieu de cela, Bond tombe véritablement amoureux de Vesper et elle fait de même, avec le duo s’installant et se déplaçant à Venise ensemble. C’était agréable et rafraîchissant. Cependant, leur relation heureuse ne reste pas heureuse longtemps …

2 Le Vesper Lynd Twist

Les fans pensaient que James Bond et Vesper avaient tout. Le Chiffre étant mort, quelle était la raison de la fin de leur relation amoureuse?

Eh bien, dans une torsion qui a eu le souffle coupé, Vesper a fini par trahir Bond. Il est révélé qu’elle travaille avec des criminels et, en fin de compte, elle en paie le prix ultime. Si pleine de remords pour avoir trahi son amant, elle choisit de se noyer à Venise plutôt que de retourner sur le rivage et d’être punie pour ses actes.

1 Il ouvre la voie à une suite

Les films de James Bond ont rarement des suites. En vérité, ils n’en ont pas vraiment besoin, 007 réussissant à traduire la plupart des ennemis en justice en une seule sortie.

Mais Casino Royale, dans une rupture avec la tradition, ouvre la voie à un autre épisode lorsque Bond capture M. White à la fin du film en lui tirant une balle dans la jambe. Bien que nous soyons heureux d’avoir une suite, ce ne serait pas un euphémisme de dire que Quantum of Solace n’a pas répondu aux attentes.

SUIVANT: James Bond: 5 suggestions de titres qui valaient mieux que pas de temps pour mourir (& 5 qui étaient pires)

Prochain

Les 10 meilleurs films de science-fiction de tous les temps (selon IMDb)