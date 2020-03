10 raisons pour lesquelles Clare Crawley sera la meilleure Bachelorette à ce jour

ABC a annoncé la nouvelle plus grande dame du Bachelorette plus tôt cette semaine, révélant leur choix le plus ancien à ce jour: Clare Crawley. Alors que certains fans pensent que leur choix est sorti du champ gauche, la plupart sont ravis de cette décision, principalement en raison de l’âge et de la maturité de Clare.

Pendant la révélation de son statut de Bachelorette sur Good Morning America, Clare a embrassé son âge avancé: «J’ai l’impression que beaucoup de gens le disent comme cette chose négative. Pour moi, c’est juste plus d’années sous ma ceinture. Plus d’années à apprendre et à savoir ce que je veux et ce pour quoi je ne me contenterai pas. » Voici dix raisons pour lesquelles Clare Crawley sera la meilleure femme leader que la franchise ait jamais vue!

10 Elle a 38 ans

L’âge de Clare a été le principal sujet de conversation en ce qui concerne la nouvelle piste ABC. L’anniversaire de Clare, le 20 mars (une cuspide Poissons-Bélier), a lieu une semaine après le tournage de sa saison, ce qui signifie que Clare aura 39 ans au moment de choisir ses meilleurs prétendants, sept ans de plus que l’actuelle plus âgée de Bachelorette à ce jour, Rachel Lindsay.

Lors d’une conversation avec People, Clare a déclaré: «J’ai l’impression que mon âge est vraiment un atout. J’ai traversé des rebondissements et je sais ce que je vais faire et je ne vais pas le supporter. Clare, 23 ans, n’avait aucune idée de ce que je voulais. Et je suis content que ce ne soit pas la fin de mon histoire d’amour parce que je suis une femme si différente maintenant. “

9 Elle est bien habituée aux caméras

Clare est apparue pour la première fois dans The Bachelor en 2014 pendant la saison de Juan Pablo et s’est classée deuxième, faisant des vagues lors de sa sortie mémorable (voir ci-dessous). Elle a été présentée lors des deux premières saisons de Bachelor in Paradise, où Clare a été honteuse par Ashley Iaconetti, la favorite des fans, et s’est retrouvée les mains vides – peut-être le cœur vide?

Après avoir déclaré une retraite de la franchise hors de sa course au paradis, Clare est revenue pour The Bachelor: Winter Games en 2018, ce qui a déclenché son engagement à court terme avec Benoît Beauséjour-Savard, un ancien bachelor canadien. Clare n’est pas étrangère aux caméras, mais elle n’est pas non plus à la recherche d’attention ou d’adeptes, l’équilibre parfait pour la partie principale.

8 Clare a été proposée à la caméra, lui donnant une bonne expérience

Clare a rencontré le candidat canadien pour la première fois lors du tournage de The Bachelor: Winter Games, où Benoît a rivalisé avec le gros morceau allemand Christian Rauch pour l’affection de Clare, l’un des principaux triangles amoureux des spin-offs. Après les avoir vidés tous les deux, Clare et Benoît ont commencé à sortir ensemble après le tournage, et il a fini par proposer à la belle blonde lors du concert live The Bachelor Winter Games: World Tells All.

Bien que cet adorable jumelage de Bachelor ait rompu leurs fiançailles après seulement trois mois, il est évident qu’ils sont restés en bons termes. Benoît a promis son plein soutien lors d’une récente interview avec E! News: “Elle a toujours été très gentille avec moi, même après la rupture. Nous avons discuté régulièrement et nous nous soucions toujours beaucoup les uns des autres. Je suis heureuse qu’elle ait eu cette chance de trouver l’amour parce que nous avons tous deux confiance en ce processus. “

7 Elle peut tenir bon

Clare et Juan Pablo ont eu une course très risquée! Après que le rendez-vous des escapades océaniques chaud et lourd en fin de nuit entre Clare et le plomb ait été filmé, Juan Pablo était gêné que sa jeune fille voie ses indiscrétions et a dit à Clare que leur rendez-vous romantique était une “erreur”.

Elle a été indûment honteuse et maltraitée par Juan Pablo, qui est connu pour être la pire piste de l’histoire du baccalauréat, mais Clare est partie la tête haute, le dénonçant dans le processus. “Je pensais que je savais quel genre d’homme vous étiez”, a déclaré Clare à Juan Pablo, en s’éloignant en le laissant avec: “Ce que vous venez de me faire vivre, je ne voudrais jamais que mes enfants aient un père comme vous.”

6 Elle n’est pas intéressée par les projecteurs, donc ne vous inquiétez pas du statut d’influenceur

Clare est une coiffeuse bien établie qui travaille au salon De Facto dans sa ville natale de Sacramento, en Californie, et est la plus jeune de six sœurs. Elle a été une fille en plein air et travailleuse toute sa vie, et ne se soucie pas de se frayer un chemin à travers la célébrité (même si elle compte déjà plus d’un demi-million de followers sur Instagram).

Clare a déclaré à People: “Je comprends qu’il y a beaucoup d’avantages qui accompagnent The Bachelorette”, dit-elle, “mais à la fin, je veux un homme avec qui je peux ramener à la maison et regarder la télévision un vendredi soir qui ne fait pas ne veux pas être sous les projecteurs. ” Bachelor Nation en a marre de la quantité récente de chasseurs d’influence affamés de gloire qui ont été lancés, donc le plaidoyer de Clare pourrait produire un groupe de galants plus authentique!

5 Elle a montré à quel point elle est patiente

Comme mentionné ci-dessus, Clare s’est retrouvée au milieu d’un triangle amoureux entre Benoît et Christian Rauch, qui a raté ses chances avec Clare après s’être fait passer pour un imbécile complet lors d’une dispute déroutante centrée autour d’un jacuzzi. Christian pénalise Clare pour s’être littéralement absentée de la cuisine après que leurs plans de rendez-vous dans le jacuzzi aient mal tourné, et Clare défend son terrain, disant à Christian qu’il aurait pu la trouver dans le salon.

Après que Christian continue indéfiniment à quel point il est offensé et fait une remarque sarcastique, Clare réplique: “Ne sois pas sarcastique, ce n’est pas une barrière linguistique!” Il a été prouvé que Clare n’est pas étrangère à la confrontation, est patiente et s’en tient à ses pistolets, les qualités parfaites pour une nouvelle marque de Bachelorette.

4 Clare partage les talents d’Eliza Thornberry?

Il est donc peut-être exagéré de supposer que Clare peut assumer les mêmes super pouvoirs qu’Eliza Thornberry, qui parle activement aux animaux, mais les rédacteurs de Bachelor in Paradise ont rassemblé un clip hilarant de Clare en panne devant ce qui ressemble à un raton laveur dans le des buissons. Elle parle évidemment à un producteur qui n’est pas devant la caméra, mais le clip rend la nouvelle Bachelorette un peu bizarre!

Ils ont poussé encore plus de plaisir à l’affinité de Clare pour parler aux animaux quand ils ont diffusé une scène de suivi dans la saison deux, qui se concentre sur une conversation téléphonique que Clare a, jaillissant du Mexique, avec son amie à fourrure perdue depuis longtemps!

3 Elle a été très appréciée par un diplômé du baccalauréat, y compris les anciens dirigeants

Lors d’une récente interview, Becca Kufrin, ancienne dirigeante de Bachelorette, a déclaré à ET: “Je ne la connais pas, mais je suis prêt à revenir aux bases, à augmenter un peu le niveau de maturité et enfin à espérer avoir un réel réel connexions et conversations. “

Ben Higgins a également parlé à ET: “J’adore qu’elle soit mature et qu’elle sache ce qu’elle cherche et qu’elle veuille vraiment trouver un partenaire. Nous avons été choqués par Colton quand il était célibataire, nous avons été choqués par Hannah quand elle a été annoncée en tant que Bachelorette, et cela s’est avéré formidable pour la franchise. ” Nick Viall et Chris Bukowski ont également partagé leur soutien indéfectible.

2 L’ex-fiancée de Clare, Benoît, dit qu’elle sera la meilleure célibataire!

L’ex-fiancé de Clare, Benoît Beauséjour-Savard, a montré son plein soutien à la nouvelle grande dame à travers un post Instagram de soutien, annonçant: «Félicitations à ce joyau !! Elle sera une Bachelorette incroyable. Elle est intelligente, amusante, forte, sait ce qu’elle veut et surtout, elle appellera les gars à déconner !! Enfer ouais !! “

Benoît poursuit: “Elle sera la meilleure personne pour appeler ses hommes s’ils ne sont pas là pour elle. Je ne veux pas qu’elle se blesse. Je suis sûr qu’elle trouvera son âme sœur. Elle sera la meilleure Bachelorette, je peux vous dire ceci. “

1 Clare n’est pas de la saison de Peter

D’accord, alors peut-être que nous plaisantons – mais vraiment – à quel point le bassin de femmes de la saison de Peter pourrait-il être pire? Mis à part les sélections minces Kelley Flanagan et Kelsey Weier, la saison de Peter de The Bachelor a été lamentable.

Bien qu’une grande partie de l’échec de cette saison ait été la déception de Peter en tant que leader, les femmes ont été considérées comme parmi les plus attrayantes à ce jour … et elles sont également le groupe le plus jeune à ce jour. Coïncidence quelqu’un?

